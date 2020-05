Nervenkitzel beim Duell vom Kreidepunkt

An diesem Samstag vor 50 Jahren erfand ein Friseur aus Penzberg das Elfmeter schießen

von Patrik Stäbler

Mindestens zehn Schützen, zwei Torhüter und – irgendwann – ein Sieger: An diesem Samstag vor 50 Jahren erfand ein Friseur aus Penzberg das Elfmeterschießen. Seither hat das Duell vom Punkt auch im Landkreis über Sieg und Niederlage sowie Auf- und Abstieg entschieden.

Landkreis – Es dämmert langsam in Mindelheim, als sich Felix Pichler den Fußball auf dem Elfmeterpunkt zurechtlegt – unter den gebannten Blicken von 600 Zuschauern. Sie haben bis hierhin ein packendes Relegationsspiel um den Aufstieg in die Landesliga zwischen dem VfR Garching und dem FC Sonthofen gesehen. Nach 90 Minuten hat es 1:1 gestanden, und da in der Verlängerung keine weiteren Tore gefallen sind, muss nun das Elfmeterschießen entscheiden an diesem Juniabend des Jahres 2011.

„Mehrere erfahrene Spieler haben gekniffen und wollten nicht antreten“, erinnert sich Daniel Weber, damals Trainer in Garching. Also muss Felix Pichler ran – der jüngste VfR-Kicker auf dem Rasen. Seinen Schuss pariert der Torwart, während die übrigen neun Schützen keine Nerven zeigen. Der Rest ist grenzenloser Jubel bei Sonthofen und bodenlose Enttäuschung bei Garching. „Das war schon ein ziemlich heftiges Elfmeterschießen“, sagt Daniel Weber noch heute. „Das sind Erlebnisse, die dir in Erinnerung bleiben.“

+ Emotion pur: So hat der Merkur vom Elfmeterschießen des VfR Garching gegen Sonthofen im Jahr 2011 berichtet; Trainer Daniel Weber (oberes Bild stehend 2.v.l und auf der Bank in schwarz) erinnert sich noch lebhaft daran. Und es sind Erlebnisse, die Fußballern und Fans bis vor 50 Jahren verwehrt geblieben sind. Stand es seinerzeit nach dem Abpfiff sowie einer oder mehrerer Verlängerungen unentschieden, so wurde wahlweise ein Wiederholungsspiel vereinbart oder der Sieger per Los bestimmt. Unvergessen ist etwa der „Münzwurf von Rotterdam“ 1965: Nachdem im Viertelfinale des Europapokals der Landesmeister zwischen Liverpool und dem 1. FC Köln Hin- und Rückspiel jeweils 0:0 sowie ein Entscheidungsspiel samt Verlängerung mit 2:2 ausgegangen waren, musste das Los entscheiden. Schiedsrichter Robert Schaut benutzte hierfür eine Holzscheibe mit roter und weißer Seite, die beim ersten Wurf senkrecht im morastigen Rasen stecken blieb. Beim zweiten Versuch zeigte die Scheibe rot – und Liverpool zog ins Halbfinale ein.

Derlei Zufallsentscheidungen störten damals viele Fußballfreunde – so auch Karl Wald (1916-2011), Friseur und Schiedsrichter aus Penzberg. Er ersann daraufhin das Elfmeterschießen, wie wir es heute kennen, und stellte es am 30. Mai 1970 beim zwölften Schiedsrichter-Verbandstag des BFV in München vor. Mit einem flammenden Plädoyer überzeugte er die Anwesenden, worauf Bayern in der Saison 1970/1971 das Elfmeterschießen einführte. In der Folge übernahmen DFB, UEFA und 1976 auch die FIFA den neuen Modus.

Das erste große Turnier, das vom Kreidepunkt entschieden wurde, war 1976 die EM in Jugoslawien – als Uli Hoeneß seinen Elfmeter in den Belgrader Nachthimmel jagte. Seither hat die Wald‘sche Erfindung unzählige Dramen geschrieben: Mal im Großen, etwa beim Finale Dahoam, das der FC Bayern 2012 gegen den FC Chelsea verlor; und mal im Kleinen – wie ein Jahr zuvor in Mindelheim, wo der VfR Garching so haarscharf am Aufstieg vorbeischrammte. Ihr damaligen Coach Daniel Weber kennt den Nervenkitzel des Elfmeterschießens aus drei Perspektiven – als Trainer, Torwart und Schütze. „Ich habe selbst viele Elfmeter geschossen, auch im Spiel“, erinnert sich der frühere Keeper. Ob es beim Strafstoß eher eine gute Schusstechnik oder einen ruhigen Kopf brauche? „Ich denke beides“, antwortet Weber. Schließlich seien Strafstöße im Allgemeinen und ein Elfmeterschießen im Besonderen „immer auch ein Nervenspiel“, sagt der langjährige VfR-Coach. „Und das beherrscht der eine besser, der andere schlechter.“

Daniel Weber kann lange dozieren über die „Psycho-Spielchen“ von Torhütern, die mit den Armen rudern, sich vor der Ausführung an den Schützen heranpirschen oder einen Zettel aus dem Stutzen ziehen – wie Jens Lehmann bei der WM 2006 im Viertelfinale gegen Argentinien. Auch Lukas Riglewski kennt derlei Sperenzchen, schließlich ist er beim Regionalligisten SV Heimstetten für die Elfmeter zuständig. „Ich achte so wenig wie möglich auf den Torwart“, sagt der 26-Jährige. „Ich suche mir vorher eine Ecke raus und versuche dann, den Ball möglichst scharf und platziert dorthin zu schießen.“ Wenn er sich den Ball auf dem Kreidepunkt zurechtlegt, verspüre er „nie einen besonderen Druck“, sagt Riglewski. „Mittlerweile ist das Routine.“



Ebendiese hat 2011 womöglich dem jungen Garchinger Felix Pichler gefehlt, den Daniel Weber jedoch damals wie heute in Schutz nimmt. Ohnehin hat sich das Drama von Mindelheim nicht negativ auf die Psyche des Teams ausgewirkt: Schon im Folgejahr schaffte der VfR den Aufstieg, später ging‘s weiter hoch in die Regionalliga. „Wir sind danach unseren Weg gegangen“, blickt Weber zurück. Und er sagt: „In der langfristigen Nachbetrachtung hat alles sein Gutes.“