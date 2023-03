Neubiberger Badminton-Cracks droht der erneute Abstieg

Von: Harald Hettich

Neubiberg – Nach dem 1:7 bei der HSG DHfK Leipzig heißt es für Badminton-Regionalligist TSV Neubiberg: Zittern bis zum Schluss. Die Chancen auf den Klassenerhalt sind für die Neubiberger einerseits durch die eigene erwartete Niederlage beim Tabellenzweiten weiter gesunken, andererseits durch die Ergebnisse der Konkurrenz. Vor dem letzten Doppelspieltag am übernächsten Wochenende kann der Vorletzte aus dem Münchner Landkreis die Ballsportfreunde Neusatz (5:

3 gegen den Dritten Konstanz) sicher nicht mehr, die SG TSV Diedorf/Haunstetten (4:4 gegen den Vierten Nürnberg) bei vier Punkten Rückstand nur noch theoretisch einholen. Andererseits beträgt der Vorsprung auf Schlusslicht TSV Neuhausen-Nymphenburg III gerade mal zwei Zähler. Patrick Fischer beschönigt nichts: „Selbst, wenn es bei uns supergut läuft und wir vier Punkte holen, müsste Neuhausen auch noch gegen Diedorf gewinnen. Deswegen gehen wir davon aus, dass wir Vorletzte bleiben“, sagt Neubibergs Kapitän. „Damit müssten wir momentan Relegation spielen. Daran kann sich zwar noch etwas ändern, denn es hängt ein bisschen davon ab, wer überhaupt aufsteigen will, beziehungsweise, welche Teams in den Bundesligen absteigen. Ich glaube es jedoch nicht.“

Mit dem Auftritt in Leipzig zeigte sich Fischer keinesfalls unzufrieden. „Wir hatten echt gute Spiele, auch wenn das Ergebnis das vielleicht nicht widerspiegelt.“ Spannend waren vor allem die Herrendoppel: Daniel Schütz/Lennard Hewelt verloren in drei Sätzen, das Duo der Namensvetter Patrick und Lovis Fischer war im ersten Durchgang dicht dran am Teilerfolg. „Im zweiten Satz hatten wir dann leider eine Phase, in der wir ein paar Punkte zu leicht abgegeben haben und so eine Lücke holt man nicht mehr so einfach auf“, so Patrick Fischer.

Die anderen Partien gingen relativ klar an die Gastgeber, mit einer Ausnahme: „Lovis Fischer hat in einem sehr guten Einzel unseren Ehrenpunkt geholt“, lobte Patrick Fischer den 18-Jährigen. um