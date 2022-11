Neue Impulse durch einen neuen Partner

Von: Robert M. Frank

Im Mai bejubelten Kevin Krawietz (l.) und Andreas Mies noch ihren Doppelsieg beim Münchner ATP-Turnier am Aumeister. © Sven Hoppe/dpa

Das Erfolgsdoppel Krawietz/Mies ist Geschichte – Tim Pütz ersetzt Andreas Mies.

Oberhaching – Kevin Krawietz von der Oberhachinger TennisBase hat die Trennung von seinem erfolgreichen Doppelpartner Andreas Mies bekannt gegeben, mit dem er zwei Grandslam-Titel gewann. Die Trennung von seinem zum echten Freund gewordenen Tennispartner fällt ihm schwer

„KraMies“ war das deutsche Traumpärchen im deutschen Tennis. Die beiden mit jenem Spitznamen titulierten Doppelspezialisten Kevin Krawietz und Andreas Mies hatten 2019 und 2020 gleich zweimal hintereinander zusammen die French Open in Paris gewonnen. Neben diesem Grandslam-Doppelerfolg in Roland Garros sammelten der Profi aus der Oberhachinger TennisBase sowie sein kongenialer Doppelpartner aus Köln vier weitere Titel auf der ATP-Tour, zwei davon im laufenden Jahr in München sowie in Barcelona. Zu dieser Sammlung an Titeln wird kein weiterer Eintrag hinzukommen. Krawietz hat sich dazu entschlossen, es fortan mit einem neuen Doppelpartner zu versuchen. Der 30-Jährige beabsichtigt, mit seinem 34 Jahre alten Daviscup-Teamkollegen Tim Pütz zu spielen.

Seine Motive für eine Trennung begründete der Wahlmünchner damit, „neue Impulse zu bekommen und zu geben“. Den Entschluss zu diesem Schritt, den der langjährige Bundesligaspieler des TC Großhesselohe seinem bisherigen Doppelpartner laut eigenen Aussagen bereits beim gemeinsamen Auftritt Ende September beim ATP-Turnier in Tel Aviv mitgeteilt hatte, fiel Krawietz nicht leicht. „Es war wie Schlussmachen“, verglich Krawietz die Situation ähnlich in einer Liebesbeziehung. „Es war kein schönes Gefühl. Und es war eine extrem schwierige Entscheidung.“

Der Wechsel des Doppelpartners hatte auch mit der zwischenzeitlichen Knieverletzung von Mies zu tun gehabt, die den Rheinländern im Jahr 2021 zu einer mehrmonatigen Pause gezwungen hatte. In diesem Zeitraum war Krawietz mit wechselnden Doppelpartnern angetreten. Zwar holte der gebürtige Coburger dabei zwei Titel, konnte allerdings in der Weltrangliste nicht mehr sein Karrierehoch von Platz sieben erreichen.

Die Oberhachinger TennisBase wird für den 25. der ATP-Doppelweltrangliste auch unter dem neuen Team mit dem gebürtigen Frankfurter Pütz (ATP-Doppelweltrangliste 17) weiterhin die Trainingsheimat sein. Zusammen mit seinem Coach Lukas Wolff möchte Krawietz hier hart daran arbeiten, um ähnliche Erfolge wie mit seinem Ex-Doppelpartner zu erzielen. „Ich würde es als Wunschkonstellation bezeichnen“, sagt Wolff.

Krawietz fühlt sich in der neuen Konstellation mit Pütz, der wiederum seinen Trainer Dominik Meffert mitbringt, gut aufgehoben. „Wir sind alle vier auf der gleichen Wellenlänge“, meint des BaseProfi. Auch bei Bundesligaspielen im Isartal wird Krawietz möglicherweise im kommenden Sommer wieder zu sehen sein. Auf der Anlage seines Ex-Vereins TC Großhesselohe tritt er in der kommenden Bundesliga-Saison mit seinem Team vom TC GW Mannheim an. Ein weiterer Auftritt von „KraMies“, die vor wenigen Tagen noch beim Masters in Paris das Halbfinale erreicht hatten, ist auch nicht auszuschließen. Sollte das deutsche Erfolgsduo doch noch als Nachrücker für die ATP-Finals in der kommenden Woche in Turin ins Feld rutschen, würde es unverhofft zu einem letzten Auftritt des deutschen Tennis-Traumpärchens kommen.

Danach ist die Erfolgsgeschichte der „KraMies“ allerdings definitiv zu Ende.