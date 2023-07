Neue Top-Spieler beim TC Großhesselohe

Auch der deutsche Spitzenspieler Daniel Altmaier schlägt in dieser Saison am Isarhochufer auf.

Am Sonntag startet die Tennis-Bundesliga mit zahlreichen Spitzenspielern in die Saison.

Großhesselohe – An diesem Sonntag fällt der Startschuss für die 51. Spielzeit der 1. Tennis-Bundesliga der Herren, die beim Blick auf die Meldeliste eine spannende Saison verspricht. Mit Francisco Cerundolo (ATP 19), Tallon Griekspoor (ATP 31) oder Ugo Humbert (ATP 39) kann die höchste deutsche Spielklasse in diesem Jahr mit vielen internationalen Stars aufwarten.

Der TC Großhesselohe (TCG) greift im Rennen um die Meisterschaft mit einer Mischung aus deutschen sowie internationalen Top-100-Weltklassespielern an. Der Vizemeister aus München konnte zur neuen Saison Daniel Altmaier vom Konkurrenten Badwerk Gladbacher HTC verpflichten. An der Spitze der Meldeliste läuft für den TCG mit dem Argentinier Cerundolo einer der Shootingstars der ATP-Tour auf. Die vollständigen Mannschaftsmeldungen aller Tennis-Bundesligisten sowie weitere Informationen gibt es auf der Bundesliga-Plattform des DTB (https://bundesliga.tennis.de/).

Der TCG bestreitet sein erstes Spiel in dieser Saison an diesem Sonntag ab 11 Uhr beim Gladbacher HTC. „Wir haben eine andere Ausrichtung dieses Jahr, nachdem Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber nicht mehr für Grohesselohe spielen“, erklärt TCG-Teammanager Christopher Kas. Die beiden wechselten zum Essener Club TC Bredeney (siehe rechts auf dieser Seite). „Neben Peter Gojowczyk ale Münchner und langjährigen TCG-Spielern wie Dennis Novak haben wir diese Jahr viele spanische und südamerikanische Spieler, die sich auf Sand sehrt wohlfühlen. Insgesamt ist das eine neue Herausforderung, auf die ich mich sehr freue“, sagt Kas..

Auch TCG-Trainer Maximilian Wimmer ist von der Qualität des Kaders überzeugt: „Wir haben eine sehr gute Mannschaft, in der ja auch noch Spieler aus dem letzten Jahr dabei sind. Insbesondere die Neuzugänge sind sehr gut, und sie werden uns dabei helfen, vorne mitspielen zu können.“ Auch TCG-Bundesliga-Chef Bernard Eßmann sieh die Voraussetzungen für die Saison sehr gut: „Wir wollen unter die Top drei und so lange oben mitspielen, wie es geht. Wenn wir bei den Spielen unsere besten Spieler zur Verfügung stehen haben sollten, können wir jede Mannschaft schlagen.“

In der Saison 2023 nicht mit dabei ist der amtierende Deutsche Meister. Der Rochusclub Düsseldorf musste sein Team aus personellen und wirtschaftlichen Gründen aus der höchsten deutschen Spielklasse zurückziehen. „Wir bedauern, dass ein traditionsreicher Club wie Düsseldorf in diesem Jahr nicht dabei ist. Durch den späten Rückzug gehen diese Saison nur neun Mannschaften ins Rennen um den Titel, von denen am Ende einer in die zweite Liga absteigen muss“, erklärt der DTB-Vizepräsident für Wettkampfsport Nico Weschenfelder die veränderte Ausgangssituation. „Insgesamt ist die Bundesliga der Herren mit aktuell acht Spielern aus den Top 50 der ATP-Weltrangliste in diesem Jahr nicht nur erstklassig, sondern auch wieder sehr ausgeglichen besetzt. Das verspricht Spannung bis zum letzten Spieltag“, so Weschenfelder.

Wie auch schon in den vergangenen Jahren wird die Herren-Bundesliga auch in diesem Sommer live von Tennis Channel (http://www.tennischannel.com) übertragen. Tennis-Fans können das mehrwöchige Highlight-Event über die Streaming-Plattform von zu Hause oder unterwegs live verfolgen.mm

Kader

Einzelspieler: 1. Francisco Cerundolo (ARG),2- Federico Coria (ARG), 3. Arthur Rinderknech (FRA), 4. Hugo Dellien (BOL), 5. Roberto Carballes Baena (ESP), 6. Jeremy Chardy (FRA), 7. Daniel Altmaier (GER), 8. Dennis Novak (AUT), 9. Jozef Kovalik (SVK), 10. Zsomor Piros (HUN), 11. Luciano Dardero (ITA), 12. Pablo Andujar (ESP), 13. Peter Gojowczyk (GER) Doppelspieler: 14. Jan Zielionski (POL), 15. Fabrice Martin (FRA), 16. Philipp Oswald (AUT).