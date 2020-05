Zustimmung für ein heikles Experiment

Fußball

von Umberto Savignano schließen

Robert Gasser schließen

Harald Hettich schließen

Am Wochenende wagt die Fußball den Neustart. Wir fragten Vertreter des Landkreis-Sports, was sie davon halten.

VON UMBERTO SAVIGNANO,

HARALD HETTICH UND

ROBERT GASSER

Landkreis–Der Notfall-Neustart wird zum heikelsten Experiment der Bundesliga-Geschichte. Begleitet von beißender Kritik und vielen Zweifeln stellt die Deutsche Fußball Liga – und auch schon für den Fall des Saisonabbruchs. Beim gewagten Wiederanpfiff der 1. und 2. Liga am Samstag steht für den deutschen Profifußball enorm viel auf dem Spiel: Millionen-Summen und sogar die wirtschaftliche Existenz einiger Klubs, aber auch der schon beschädigte Ruf der Branche und nicht zuletzt die Gesundheit der Beteiligten am Geister-Schauspiel.

Wenn am Wochenende der Ball in leeren Arenen wieder rollt und die Fans sich auch nicht vor dem Fernseher versammeln dürfen, gerät das Sportliche eher zur Randnotiz – auch wenn großes internationales Interesse beim Neustart der ersten Top-Sportliga weltweit gewiss ist. Es gehe schlicht um „den Fortbestand der Ligen in ihrer jetzigen Form“, versicherte DFL-Chef Christian Seifert. Als Krisenmanager steuert der 51-Jährige die Bundesliga in einen „absoluten Notbetrieb“, wie er dem ZDF sagte. Unermüdlich betont er: „Jedem in der Liga muss klar sein: Wir spielen auf Bewährung.“ Hinzu kommt der Fall Dynamo Dresden: Aufgrund zweier Corona-Infektionen hatte das Gesundheitsamt Dresden das ganze Team des Zweitligisten in eine 14-tägige Quarantäne geschickt. Sollten andere Teams bei Infektionen ebenfalls geschlossen in Isolation müssen, würde es zwangsläufig das Aus für den gesamten Spielbetrieb bedeuten. Wir hörten uns unter Sport-Experten im südlichen Landkreis München um, was sie davon halten, dass der Ball in der Bundesliga so früh wieder rollt.

Mihai Paduretu,von 1997 bis 2014 Trainer des vierfachen Deutschen Volleyball-Pokalsiegers TSV Unterhachingund zuletzt Sportdirektor des Bundesligisten Alpenvolleys Haching: „Wir alle, egal ob Profisportler oder nicht, wollen wieder das alte Leben haben. Fakt ist, dass eine Sportart probieren muss, ob es wieder möglich ist, eine Meisterschaft zu spielen. Ich habe aus den Medien entnommen, dass sich viele Spezialisten an diesem Konzept beteiligt haben und es deswegen von der Politik genehmigt wurde. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die Fußballer es schaffen. Wenn es klappt, wäre es natürlich super. Wenn aber weitere Fälle auftreten und die Gesundheit der Spieler, Trainer, Funktionäre etc. in Gefahr gerät, bin ich überzeugt, dass die Bundesliga sofort abgebrochen wird. Die Volleyballer werden im Juli und August erst mal im Freien beim Beachvolleyball sehen, was passiert. Wenn alles gut läuft, dann denken wir an den nächsten Schritt, etwa in der Halle zu trainieren. Best Case wäre, wenn im Sommer das Virus verschwindet oder die Medizin etwas erreicht, sonst wird es nicht einfach sein, im Herbst die Liga zu beginnen. Volleyball hat auch nicht die Möglichkeit, die Mannschaften wochenlang im Hotel zu halten, alle drei Tage Tests zu machen und ohne Zuschauer zu spielen. Das gilt aber für die meisten Sportarten.“

Alexander Benede, Trainer des Fußball-Bayernligisten SV Pullach: „Ich finde den Bundesliga-Neustart gerechtfertigt, wenn sich die klugen Köpfe und Entscheidungsträger auf wissenschaftlicher Ebene guten Gewissens entscheiden und es gesellschaftlich vertretbar ist. Das Argument der Arbeitsplätze ist für mich stichhaltig. Ich empfinde es auch aus unserer Sicht keineswegs als Ungerechtigkeit, dass die Bundesliga spielen darf. Es ist eben etwas anderes, wenn Existenzen dranhängen. Da darf man in unserer Größenordnung nicht das Gleiche beanspruchen. Wenn wir Amateure die Möglichkeit haben, unter Auflagen zu trainieren, ist das für uns schon wahnsinnig viel. Der 1. September (geplanter Neustart im bayerischen Amateurfußball - d. Red.) ist etwas, auf das wir hinarbeiten können. Das Wichtigste ist aber: Die Leute werden unruhig, es gibt mehr und mehr Gruppen, die sich für die Grundrechte einsetzen. Das läuft langsam auch am Thema Corona vorbei. Da würde ich das alte römische Prinzip heranziehen: Brot und Spiele. Wenn die Leute Bundesliga anschauen, haben sie weniger Zeit für etwas anderes. Deshalb würde ich dringend empfehlen, die Bundesliga im Free-TV zu zeigen. Dann können sich die Leute mit Fußball beschäftigen und nicht mit Bill Gates. Allerdings ist es möglich, dass das Robert-Koch-Institut wieder den Daumen drauf halten kann, wenn die Fallzahlen steigen. Damit müssen sich die Leute zufrieden geben.“

Oliver Götsch, Trainer der in die Bayernliga aufgestiegenen Handballerinnen von HT München: „Ich habe dazu eine differenzierte Meinung. Auf der einen Seite ist es eine starke Leistung, einen Neustart durchzuführen. Er bringt uns vor allem die Möglichkeit zu lernen, was mit der Infektion während des Sports passiert. Für zukünftigen Mannschaftssport, die Wirtschaft und die Politik kann das wichtige Erfahrungen liefern, vor allem im Hinblick auf die Dauertests. Auf der anderen Seite finde ich das Argument, dass es sonst Insolvenzen gibt und Arbeitsplätze dran hängen, etwas fadenscheinig. Wenn wir davon ausgehen, dass die Bundesliga genau wie andere Ligen beendet worden wäre, wären von März bis Juni vier Monate vergangen. Hätten die Spieler auf 50 Prozent Ihres Gehaltes in vier Monaten verzichtet, wäre das sicher mehr Ersparnis gewesen als die verlorenen Fernsehgelder. Und der Einnahmeverlust der Spieler wäre sicher verkraftbar gewesen. Vielleicht ist das etwas zu naiv gedacht, aber ich bin der Meinung, dass man als Arbeitnehmer sicher auch auf Geld verzichten würde, damit die Firma bestehen bleibt. Und da geht es um ganz andere Summen. Ob der Neustart ein fairer Wettbewerb ist? Ich denke, es gibt immer jemanden, der sich unfair behandelt fühlt. Das Beispiel mit Dynamo Dresden zeigt, dass es wie mit vielen Verletzten ist: Eine schwierige Situation, die dazu gehört. Damit muss man rechnen. Ich finde die Sonderbehandlung insgesamt in Ordnung, da wir dadurch Erfahrungen sammeln können.“

Knut Nikolaus, Basketball-Abteilungsleiter des TSV Unterhaching, sieht den Neustart der Fußball-Bundesliga am kommenden Wochenende kritisch. „Grundsätzlich kann ich natürlich beide Positionen verstehen“. Schließlich seien die Vereine „hoch kommerzialisiert und eine Fortsetzung der Fußball-Bundesliga ist deshalb vor allem wirtschaftlich sehr wichtig“, findet Nikolaus. „Allerdings schlägt mein Herz deutlich mehr in die andere Richtung“, macht Nikolaus keinen Hehl aus seiner Präferenz. „Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Teams das so geregelt bekommen, dass keine Ansteckungsgefahren bestehen.“ Insgesamt sei ein Bundesliga-Betrieb „sicher nicht das, was die Gesellschaft jetzt braucht. Für den Hachinger Basketball-Boss auch ein wichtiger Aspekt: „Die Diskrepanz zwischen dem Profi-Betrieb Fußball und dem Rest des Sports ist schwer zu vermitteln“. Wie solle man vor allem den Kindern und Jugendlichen die Einschränkungen und Verbote plausibel machen, wenn andererseits die Profis voll angreifen können.

Mario Matic, Trainer und Sportlicher Leiter beim Basketball-ProB-Team TSV Oberhaching, sieht in einem Neustart der Fußball-Bundesliga „ein positives Signal für Gesellschaft und Sport, dass wir ein Stückweit Normalität ins Leben zurück bekommen“. Schließlich müsse man bedenken, „dass beim Milliardengeschäft Fußball-Bundesliga viele Arbeitsplätze im Feuer stehen“. Auch für die Sportfans sei das ein nicht unwesentliches Zeichen.