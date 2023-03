Oberbayern-Derby, Nummer vier

Von: Umberto Savignano

Der Herrschinger Block ist für die Hachinger Löwen schwer zu überwinden. © bro

Im vierten und damit wohl letzten Oberbayern-Derby der Volleyball-Bundesligasaison zwischen dem TSV Haching München und den WWK Volleys Herrsching am Sonntag (17 Uhr, Bayernwerk Sportarena) sind vor allem die Gäste in Zugzwang.

Unterhaching – Zuletzt leistete sich das Team vom Ammersee mit der 2:3-Heimschlappe gegen die Netzhoppers KW-Bestensee nämlich einen bösen Ausrutscher auf dem Weg zu einer möglichst guten Ausgangsposition für die Play Offs. In der Zwischenrunden-Gruppe der Plätze fünf bis neun hat Herrsching nun schon sechs Punkte Rückstand auf die führenden Giesener. Und die Netzhoppers sitzen ihnen wiederum mit nur drei Zählern Abstand im Nacken. „Ich glaube, die Herrschinger werden unter Druck stehen, sie hatten ja sogar auf Platz fünf gehofft. Jetzt wird es eher knapp, dass sie den sechsten halten. Da müssen sie bei uns auf jeden Fall drei Punkte holen“, sagt Hachings Mittelblocker Sebastian Rösler, er räumt aber auch ein: „Für uns ändert sich dadurch an der Situation nichts. Wenn es eng ist und wir dran bleiben, könnte es ein Vorteil für uns sein, muss es aber nicht.“ Die Löwen können immerhin relativ befreit aufspielen, denn durch den Sieg der Netzhoppers im Audi Dome werden sie ziemlich sicher hinter diesen als Achter in die Play Offs gehen.

Die Lage könnte sich nur bei einer Derby-Überraschung noch einmal ändern. Und wenn die Herrschinger wieder so aufschlagen wie zuletzt, ist für den TSV durchaus etwas drin: Sage und schreibe 29 Servicefehler leisteten sich die Ammersee-Volleyballer gegen die Netzhoppers. Doch das interessiert Rösler nur am Rande: „Wir schauen eigentlich weniger auf die Schwachstellen des Gegners oder, was sich da im Kopf abspielt, sondern wir versuchen, unser Spiel auf die Platte zu bringen. Wenn wir das schaffen, haben wir in der Zwischenrunde gegen jede Mannschaft eine Chance.“

Die personellen Voraussetzungen sind gut: Nach dem in der Bundesliga spielfreien Pokalfinal-Wochenende sind die meisten Löwen fit. Nur Daniel Günther, der zuletzt wegen einer Daumenverletzung fehlte, ist jetzt auch noch krank geworden. Der 17-jährige Mittelblocker wird aller Voraussicht nach wohl passen müssen.

Auch, wenn es für die Hachinger in dieser zweiten Saisonphase nicht mehr um allzu viel geht, sieht Rösler die Zwischenrunde übrigens positiv: „Das ist in der aktuellen Liga die beste Lösung, weil es sonst wirklich wenig Spiele wären.“ Und an Ehrgeiz fehle es dem Team nicht, betont er: „Klar, für uns macht es am Ende keinen Unterschied, ob wir danach in den Play Offs gegen Berlin oder Friedrichshafen spielen, aber wir sind trotzdem top motiviert. Wir haben jetzt noch drei richtig geile Spiele und wollen vor allem zum Abschluss zuhause gegen die Netzhoppers noch etwas holen.“