Beste Freundinnen, härteste Rivalinnen - Katerina Tycova und Saskia Beinhard wollen die Squash-Welt erobern

Von: Umberto Savignano

Ein Oberhachinger Finale: Vizemeisterin Katerina Tycova (links) und Siegerin Saskia Beinhard bei den Deutschen Meisterschaften. © Privat

Gäbe es eine Heimatgemeinden-Weltmeisterschaft im Squash, stünden die Chancen für Oberhaching nicht schlecht. Katerina Tycova und Saskia Beinhard sind dort in fast unmittelbarer Nachbarschaft aufgewachsen und beide mischen auf nationaler Ebene die Szene schon ordentlich auf: Kürzlich machten sie die Deutsche Meisterschaft unter sich aus.

Oberhaching – Beinhard, die mittlerweile südlich von Bochum lebt, und für den Paderborner SC aufschlägt, gewann mit 3:0 und holte den Titel zum zweiten Mal nach 2020. Die in der Heimat gebliebene Tycova, inzwischen für den SC Sports4you, einen Club aus dem Münchner Süden, aktiv, verhehlte ihre Enttäuschung über das verlorene Finale nicht. Dass mit Beinhard eine langjährige Weggefährtin gewann, war nur ein schwacher Trost: „Du spielst gegen eine supergute Freundin und du würdest ihr jeden Titel wünschen, den sie in einem Endspiel gewinnen kann, in dem du selbst nicht stehst. Aber wenn du gegen sie verlierst, kannst du natürlich nicht sagen: Toll, dass ich verloren habe.“ Tycova räumte allerdings auch ein: „Sie hat verdient gewonnen und natürlich gratuliere ich ihr.“

Letztlich profitieren die beiden Spielerinnen von diesem Spannungsverhältnis zwischen gegenseitiger Konkurrenz und einer Sympathie, die sich erst durch den Sport entwickelte. Denn obwohl sie fast Nachbarinnen waren und beide 1999 geboren sind, kannten sie sich vor ihren Squash-Anfängen überhaupt nicht. Tycova, heute 22, begann mit sieben Jahren. „Ich hatte mit Tennis angefangen und wir waren auf einer Anlage, auf der es auch Squash gab. Da habe ich mit Papa ein paar Bälle geschlagen und eine ehemalige Nationalspielerin hat mich, weil ich mich ganz gut angestellt habe, gefragt, ob ich mit Squash anfangen will. Seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen“, erzählt sie. Der Papa ist übrigens ebenfalls weit über Oberhachings Grenzen hinaus als Sportler bekannt: Roman Tyce, ehemaliger tschechischer Fußball-Nationalspieler und früher Profi beim TSV 1860 und der SpVgg Unterhaching, wo er heute Co-Trainer der A-Jugend ist.

Das erste Mal habe ich gegen sie verloren, da war sie 14 oder 15. Da habe ich gemerkt, jetzt wird es anstrengend.

Der 44-Jährige hat seiner Tochter offenbar gewisse Anlagen vererbt: „Sie war von Anfang an sehr sportlich, sehr schnell, schon bei den Bundesjugendspielen war sie immer die Beste der ganzen Grundschule“, erinnert er sich. Mit dem Squash habe sie dann ihren Sport entdeckt, und irgendwann war der Papa chancenlos: „Das erste Mal habe ich gegen sie verloren, da war sie 14 oder 15. Da habe ich gemerkt, jetzt wird es anstrengend“, so Tyce.

Saskia Beinhard, gerade 23 geworden, griff etwas später zum Schläger und hatte im internen Vergleich beim Jugendverein SC Deisenhofen zunächst das Nachsehen. „Am Anfang war ich besser“, erinnert sich Tycova. „Dann habe ich mal ein Jahr pausiert und als ich wieder anfing, hatte sie mich überholt. Da musste ich Gas geben.“ So entstand eine gesunde sportliche Rivalität, aber eben noch viel mehr: „Tatsächlich sind wir durch Squash beste Freundinnen geworden. Das ist ja auch klar, wenn man achtmal in der Woche beim Training zusammen auf dem Court steht“, sagt Tycova.

Es geht nur mit Unterstützung der Bundeswehr. Auch die Besten sind auf Sponsoren angewiesen.

Nun wollen die Oberhachingerinnen die internationale Squash-Welt erobern. Beide gehören zum Nationalteam, beide sind seit Anfang des Jahres Sportsoldatinnen bei der Bundeswehr. Beinhard steht in der Weltrangliste auf Rang 92, Tycova folgt auf Position 108. Ihr Bemühen um die zweistellige Platzierung wird allerdings ausgerechnet durch die auf lange Sicht so vorteilhafte Spitzensportförderung leicht ausgebremst: „Eigentlich war mein Ziel, bis Mitte Mai unter die Top 100 zu kommen, aber im April kann ich kein Turnier bestreiten, weil ich da meine Grundausbildung bei der Bundeswehr absolviere.“

Bald aber soll ihr der Aufwand mit bis zu je drei Trainingseinheiten an sechs Tagen pro Woche das Nahziel Top 70 bescheren. Squash-Profi kann sich Tycova jetzt schon nennen, doch Profi sein heißt in diesem Sport: „Es geht nur mit Unterstützung der Bundeswehr. Auch die Besten sind auf Sponsoren angewiesen.“ Zu den Allerbesten würde auch Tycova gerne einmal gehören. Vielleicht würde Squash in der Familie dann sogar zum dominierenden Thema. Derzeit regiert hier noch König Fußball: Katerinas Freund ist seit Schultagen Enrico Caruso, Torwart des Bayernligisten FC Deisenhofen, bei dem ja auch Roman Tyce die aktive Laufbahn ausklingen ließ. „Erst mal wird über Fußball geredet, und dann fragt man irgendwann: Wie geht’s?“, beschreibt Tycova die Begegnungen von Vater und Freund.

Dafür kann sie sich intensiv mit Saskia Beinhard austauschen, wann immer sie als eng befreundete Konkurrentinnen zusammentreffen: „Wir sehen uns bei jedem Turnier. Und es ist bei den Profiturnieren viel wert, wenn jemand dabei ist, dem du vertraust und der dich auch mal in einem Spiel coachen kann.“ (UMBERTO SAVIGNANO)