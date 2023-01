Auf den Spuren der Beach-Bazis-Frauen: Dominik Kindlein baut beim TSV Schleißheim ein Männerteam auf

Von: Guido Verstegen

Ambitionierte Ziele: Dominik Kindlein arbeitet zusammen mit seiner Frau Julia am Projekt Beachhandball-Männer beim TSV Schleißheim. © Beach Bazis

Die erfolgreiche Frauen-Mannschaft der Beach Bazis Schleißheim ist amtierender Deutscher Meister im Beachhandball, jetzt soll ein neu gegründetes Männer-Team auf deren Spuren wandeln. Projektleiter Dominik Kindlein spricht über die ersten Schritte und die ambitionierten Ziele.

Oberschleißheim – Der Kontakt war nie ganz abgerissen, jetzt kehrt Dominik Kindlein zu den Beach Bazis beim TSV Schleißheim zurück. Der 42-Jährige tritt in Sachen Hallenhandball nächste Saison etwas kürzer und konzentriert sich ganz auf das Geschehen im Sand. Gemeinsam mit seiner Frau Julia betreut er zwei sich gerade entpuppende Teams – die Männer-Auswahl und die männliche A-Jugend. „Wir kennen uns schon sehr lang, Dominik ist der Richtige für diese Aufgabe – seit zwei Jahren spielen wir bereits mit dem Gedanken, bei den Männern loszulegen“, freut sich Beach-Bazis-Boss Gregor Köbrich. Am 10. Februar geht im Beachdome in Laim das erste Training der neuen Mannschaften über die Bühne.

Herr Kindlein, Ismaning-Schleißheim-Ismaning und wieder zurück: Warum ausgerechnet jetzt der erneute Wechsel?

Der Kontakt zum TSV Schleißheim ist eigentlich nie abgerissen, und dann bin ich auf die Beach Bazis zugegangen und hab’ sie gefragt, ob sie nicht mal darüber nachgedacht haben, Beachhandball auch bei den Männern ähnlich professionell umzusetzen wie bei den Frauen.

Das Konzept sieht vor, dass wir uns im südlichen Bayern professionell aufstellen und trainieren.

2017 wurden Sie mit der damaligen männlichen C-Jugend der Beach Bazis Bayerischer Meister…

…ja, danach ist das dann ein bisschen eingeschlafen. Jetzt kehre ich also zu meinen Beach-Wurzeln zurück. (lacht)

Das Label Projektleitung klingt nach viel Arbeit. Management, Organisation, Training – wer unterstützt Sie?

Es besteht sich viel Abstimmungsbedarf, gerade im Bereich Sponsoring. Natürlich unterstützt mich Gregor Köbrich, der mich einst zum Beachhandball brachte, sein Sohn Patrick und natürlich meine Frau Julia, mit der ich sehr eng zusammenarbeiten werde. Das passt gut, dann sehen wir uns mal wieder öfter. (lacht)

Wie gehen Sie Ihre neue Aufgabe an?

Das Konzept sieht vor, dass wir uns mit einer leistungsorientierten A-Jugend und einem sehr jungen Männer-Team im südlichen Bayern professionell aufstellen und trainieren. Der Fokus liegt auf der GBO Juniors Serie und der Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft. Dafür sichten wir erst einmal die entsprechenden Spieler.

Was die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen betrifft, bin ich für eine offene Kommunikation.

Über wie viele Akteure sprechen wir da, und von wo kommen die alle?

Wir haben mit unserem Aufruf einen ersten Testballon gestartet und waren von der großen Resonanz echt überrascht – es kamen Bewerbungen zum Beispiel auch aus Königsbrunn oder Haunstetten. Insgesamt sind es über 20 Spieler im Alter zwischen 16 und 21 Jahren, die Grenzen zwischen den Teams sind fließend.

Sie haben 2022 mit der U16 des THC Eh drin Ismaning den DM-Titel geholt, spielen die Stützen dieses Teams jetzt zukünftig für die Beach Bazis?

(lacht) Es ist sicher zu früh, jetzt Namen aus dem potenziellen Kader zu nennen, wir sichten ja weiter. Was die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen betrifft, bin ich für eine offene Kommunikation – wir haben es mit einer neuen Generation von Verantwortlichen zu tun, die über den Tellerrand hinaus schaut.

Zur Person Dominik Kindlein (42) spielte in der Jugend viele Jahre für den TSV Ismaning in der Halle, betreut dort aktuell noch die männliche B-Jugend in der Bayernliga und feierte mit der U16 des THC Eh drin im Sommer die Deutsche Meisterschaft. Beim TSV Schleißheim schob er vor Jahren schon einmal in Sachen Beachhandball an, war dort auch Vize-Abteilungsleiter. Der als Sportlicher Leiter/Referent Talentförderung beim BHV tätige Kindlein wird bei seiner neuen Aufgabe bei den Beach Bazis von seiner Frau Julia (45) unterstützt, die über viele Jahre hinweg beim TSV das Tor hütete. Das Ehepaar hat drei Kinder, Sohn Christian holte mit der deutschen U16-Auswahl im vergangenen Sommer Bronze bei der Beachhandball-EM in Prag. (guv)

Beachhandball war lange Zeit nur eine gute Sache, damit Hallenhandballer den Sommer überbrücken können. Wie würden Sie die aktuelle Entwicklung beschreiben?

Für mich ist Beachhandball eine eigene Sportart. Und jede Sportart hat nur Erfolg, wenn es im Nationalteam funktioniert – wie es die deutschen Frauen mit ihren sensationellen Erfolgen eindrücklich zeigen. Beachhandball wird heute ganz anders wahrgenommen, ich höre aus vielen Klubs im Umkreis, dass sie sich da entsprechend positionieren wollen.

Das Gespräch führte Guido Verstegen.