Beach Bazis Schleißheim sind Deutscher Meister

Von: Martin Lühr

„Für uns Schleißheimer ist das ein gigantischer Erfolg“: Die Beach Bazis jubeln am Strand von Cuxhaven über den Titel. © Jörg Gettwart/Bazis

Die Schleißheimer Beachhandballerinnen schlagen bei den Deutschen Meisterschaften in Cuxhaven im Finale die Minga Turtles – die Brüder Ismaning landen auf Rang drei.

Oberschleißheim/Ismaning – Das Ziel, die Vorrunde bei den Deutschen Beachhandballmeisterschaften zu überstehen, haben die Beach Bazis Schleißheim – wenn man so will – übererfüllt. Sie haben sich in Cuxhaven nämlich den Titel gesichert, erstmals bei den Frauen.

„Für uns Schleißheimer ist das ein gigantischer Erfolg, man realisiert das gar nicht sofort“, sagt Trainer Gregor Köbrich, „wir sind ja in der Region eigentlich der dritte Verein hinter Minga Turtles und den Brüdern Ismaning.“ Und genau diese in Ismaning beheimateten Minga Turtles standen den Schleißheimerinnen im Endspiel an der Ostsee gegenüber.

Im ersten Satz unterlag das Team um Nationalspielerin Isabel Kattner noch, doch mit einem Erfolg im zweiten Satz ging es ins entscheidende Shootout. Dort bewahrten die Bazis die Nerven und jubelten nach der letzten Parade von Theresa Bauer. Die Schleißheimerin wurde anschließend zur besten Torhüterin des Turniers gekürt. Köbrich verweist stolz darauf, dass da ein rein Schleißheimer Team im Sand wirbelte, „die haben alle in Schleißheim Beachhandball gelernt“.

In Paula Reips (beste Torschützin) und Lucie Marie Kretzschmar (beste Abwehrspielerin) gingen zwei individuelle Ehrungen an die zweitplatzierten Minga Turtles. Den dritten Platz sicherten sich die Brüder Ismaning, die das kleine Finale gegen die Sanddevils Youngsters aus Minden 2:0 gewannen. Brüder-Nationalspielerin Carolin Hübner wurde als wertvollste Spielerin ausgezeichnet.

Erstmals seit 2011 fanden die deutschen Titelkämpfe wieder in Cuxhaven im Stadion direkt am Meer statt. Und sie waren auch so etwas wie ein Klassentreffen der hoch dekorierten Frauen-Nationalmannschaft. Die Weltmeisterinnen und World-Games-Siegerinnen waren bis auf Katharina Filter und Lena Klingler vollständig für ihre Teams im Einsatz.

Und in der Schleißheimer Vorrundengruppe waren die meisten vertreten. Dort setzten sich die Brüder Ismaning, ein letztes Mal von Manfred Königsmann gecoacht (wir berichteten), vor den Beachbazis und den Minga Turtles durch. Und dieses Trio aus dem Freistaat sorgte dafür, dass die nationalen Titelkämpfe den Hauch einer Bayerischen Meisterschaft bekamen.

Schleißheim zog in der K.o.-Phase mit 2:0-Erfolgen gegen Flying Ducks Oberursel und die Sanddevils Youngster ins Endspiel ein, die Minga Turtles warfen die Caipiranhas (2:1) aus dem Rennen, um dann im Halbfinale auf die Brüder Ismaning zu treffen, die sich zuvor gegen Strandgeflüster Minden (2:0) durchgesetzt hatten. Die Brüder unterlagen den Turtels in der Vorschlussrunde im Shootout. Und so kam es zum erneuten Aufeinandertreffen Bazis – Turtles.

In der Vorrunde hatte sich Schleißheim im Shootout durchgesetzt, das für Gregor Köbrich der Moment war, „wo der Zug ins Rollen kam“. Und er stoppte erst wieder, als die Beach Bazis den Pokal in den Händen hielten. Dies war allerdings nur ein Zwischenhalt. Denn bis auf die Spielerinnen, die studien- und berufsbedingt sofort nach Hause abreisen mussten, stellten die Schleißheimerinnen ihre Kondition bei einer Meisterfeier bis tief in die Nacht unter Beweis. Unterdessen glühte das Telefon. „Wir haben 146 Whatsapp-Nachrichten aus der Heimat bekommen“, sagt Köbrich, der sich beim Förderkreis des Schleißheimer Handballsports und bei Vereinschefin Renate Nagel für ihre finanzielle Unterstützung bedankte. „Sonst wären diese Fahrten nicht möglich.“ Und Ersatzkeeperin Johanna Dirmaier nicht Deutsche Meisterin geworden. Sie habe eigentlich nur Urlaub in Cuxhaven machen wollen, erzählt Gregor Köbrich, sei dann aber für die kurzfristig ausgefallene Jenny Köbrich eingesprungen. Als Fan an die Küste gefahren und als Meister zurückgekommen – kommt auch nicht allzu häufig vor. (MARTIN LÜHR)

Ergebnisse

1. Beach Bazis Schleißheim, 2. Minga Turtles, 3. Brüder Ismaning, 4. BHC Sanddevils Youngsters, 5. CAIPIranhas, 6. Beach Unicorns, 7. Flying Ducks, 8. Strandgeflüster Minden, 9. BonnBons, 10. Dickes B Berlin.