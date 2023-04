Schleißheims siebter Streich - Handballerinnen zittern dennoch weiter um Klassenerhalt

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Jubel: Die Schleißheimer Handballerinnen feiern den klaren 31:19-Erfolg über Eichenau. © Birgit Gleixner

Was für den Vampir der Knoblauch ist, stellt für das Abstiegsgespenst die Siegesserie dar. Insofern sollte sich diese Spukgestalt längst aus Oberschleißheim verabschiedet haben – eigentlich. Denn die Landesliga-Handballerinnen des dortigen TSV haben beim 31:19 gegen den Eichenauer SV bereits ihren siebten Erfolg hintereinander geholt. Und doch muss das Team zwei Spiele vor Schluss weiter um den Klassenerhalt zittern – aus zweierlei Gründen.

Oberschleißheim – Zum einen hatte der Aufsteiger in der Hinrunde gewaltige Anlaufprobleme. „Da haben wir zu wenige Punkte geholt, obwohl die Chancen da waren“, räumt Trainer Alexander Brandeis ein, der den TSV mit seiner Ehefrau Ivonne Brandeis betreut. So startete ihr Team mit nur einem Sieg aus acht Spielen. Unter anderem setzte es dabei ein 20:28 gegen jenen Eichenauer SV, der nun so lockerleicht besiegt wurde.

Zum anderen müssen die Schleißheimerinnen aber auch mit der speziellen Situation in der Landesliga Süd zurechtkommen. Denn dort gibt es diese Saison einen Absteiger mehr als üblich, sodass es ganze fünf von zwölf Klubs erwischen wird. „Das ist gewaltig und entspricht nicht den Regeln des Verbands“, sagt Brandeis. Und doch will er nicht lange hadern: „Wir haben uns die Situation selbst eingebrockt. Doch unser Trend ist jetzt positiv, und ich bin völlig entspannt.“

Entspannt kann der Coach auch den Heimauftritt seines Teams gegen Eichenau verfolgen, bei dem er laut eigener Aussage zu keinem Zeitpunkt am Sieg zweifelt. So setzt sich Schleißheim früh auf 7:1 ab, was die Gäste nach einer Viertelstunde zur Auszeit zwingt – allein am Geschehen ändert auch sie wenig. Angeführt von Julia Brandstädter – sie zählt mit durchschnittlich fast acht Toren pro Partie zu den treffsichersten Spielerinnen der Liga – zieht der TSV bis zur Pause auf 13:5 davon. Im zweiten Durchgang lässt es Schleißheim dann zwar defensiv etwas ruhiger angehen, am deutlichen Erfolg ändert das jedoch wenig.

Nach dem 31:19 und Seriensieg Nummer sieben bleibt die Frage, was den Leistungsumschwung der Mannschaft ausgelöst hat. Alexander Brandeis macht hierfür vor allem zwei Faktoren verantwortlich. Erstens die Rückkehr von Lena Rendel aus Spanien, dank der man nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Nika Tikvica wieder eine starke Torhüterin habe. Zum anderen verweist der Trainer auf die mentale Komponente: „Die Mannschaft hat inzwischen kapiert, dass sie in der Landesliga mithalten kann.“

Damit der TSV dort auch nächste Saison mitmischen darf, muss er in den letzten beiden Spielen seinen siebten Tabellenplatz verteidigen. Den Auftakt macht dabei das Duell beim designierten Absteiger aus Gundelfingen am Sonntag, ehe eine Woche später die HSG Würm-Mitte II in Schleißheim gastiert. „Wir haben es selbst in der Hand“, betont Brandeis. Denn sollte seine Mannschaft ihre Serie auf neun Siege ausbauen, wäre ihr der Klassenerhalt nicht zu nehmen. (PATRIK STÄBLER)

TSV Schleißheim - Eichenauer SV 31:19 (13:5)

Schleißheim: Rendel - Brandstädter (9), Aigner (6), Grote (4), Schellenberg (4/1), Gnandt (2), Kattner (2/2), Hallinger (1), Niederlechner (1), Willy (1), Freymann (1), Nordbrock, Neusiedel, Dölger.