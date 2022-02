Leilani Ettel beste Deutsche seit 1998

Top-Leistung in der Halfpipe: Die Pullacherin erzielt das beste Ergebnis einer deutschen Olympionikin seit Nicola Thosts Olympiasieg 1998 in Nagano.

Von Robert Gasser schließen

Die 20 Jahre alte Pullacherin Leilani Ettel belegt im olympischen Halfpipe-Finale den elften Platz.

Peking/Pullach – Die Snowboarderin Leilani Ettel vom SV Pullach hat im olympischen Finale in der Disziplin Halfpipe den elften Platz belegt. Die 20-Jährige brachte es gestern in ihrem besten Lauf auf 57,50 Punkte und hatte damit im Kampf um die Medaillen keine Chance. Alleine die Qualifikation für das Finale, in das sie als Elfte bei zwölf Startplätzen eingezogen war, war für die Pullacherin freilich Bayerin schon ein großer Erfolg. Bislang war die selbst ernannte Perfektionistin in dieser Weltcup-Saison noch nie unter die besten Zehn gesprungen.

„Ich bin mega glücklich, dass ich mit meinen Helden im Finale fahren durfte. Was will ich mehr. Jetzt kann ich entspannt nach Hause fahren“, sagte Ettel.

Die Goldmedaille im Genting Snow Park von Zhangjiakou im Nordwesten Pekings sicherte sich erwartungsgemäß Topfavoritin Chloe Kim aus den USA. Für ihren besten Lauf erhielt sie 94,00 Punkte. Die 21-Jährige hatte bereits vor vier Jahren in Pyeongchang souverän den Olympiasieg eingefahren und seitdem keinen Wettkampf in der Halfpipe mehr verloren. Silber ging an Queralt Castellet aus Spanien, Bronze an die Japanerin Sena Tomita. Bei ihrem Sieg vor vier Jahren hatte Kim mit 98,25 Punkten die Konkurrenz dominiert.

Freudestrahlend steht Leilani Ettel im Ziel

Als der Wettkampf beendet war, stand Leilani Ettel freudestrahlend im Ziel. Sie hatte ihre starke Leistung aus der Qualifikation bestätigt und belegt nun in der Endabrechnun den 11. Platz. Nur eine deutsche Snowboaarderin war bei Olympia in der Halfpipe jemals besser – Nicola Thost bei ihrem Olympiasieg 1998 in Nagano. „Ganz tief in mir, wusste ich, dass ich ins Finale fahren kann“, sagte Ettel. „Dass ich die erste Deutsche nach Nicola bin, macht mich stolz. Ich hoffe, sie ist auch stolz und freut sich, dass wir deutsches Halfpipe-Snowboarding weiterbringen.“ .

Dass die 20-Jährige noch mehr kann, ließ sie in ihrem dritten Versuch aufblitzen: Auf den Backside 540 will sie eine ganze Umdrehung um die Körperlängsachse draufsetzen. Beim Versuch des Backside 900 stürzte sie allerdings. „Es war so knapp. Der Backside 900 hat sich mega gut angefühlt in der Luft. Wenn ich den gelandet hätte, hätte mich das nochmal in der Wertung hochkatapultiert. Den Trick habe ich seit Sommer nicht mehr gemacht. Nach meiner Bänderverletzung im Herbst, habe ich mich auf die sichere Olympiaquali konzentriert. Jetzt fühle ich mich gerade super wohl auf dem Board. Ich will so viele neue Tricks lernen wie möglich.“

Trainer Michael Dammert zeigte sich hoch zufrieden: „Wir haben gesagt: Wenn es richtig gut läuft, kann Leilani Top Ten schaffen. Das hat nicht ganz geklappt. Aber trotzdem ist das heute ein mega Erfolg. Dass sie im dritten Versuch den 900 zeigen wollte, zeigt, was in ihr steckt.“

+ Mit Bravour hat Leilani Ettel vom SV Pullach ihre ersten Olympischen Spiele bestritten. © dpa