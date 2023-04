Omari Knox führt Tropics in die Meister-Playoffs

Von: Harald Hettich

Teilen

Omari Knox läuft zur Höchstform auf und steuert 24 Punkte zum entscheidenden Sieg der Tropics bei. © bro

Basketball - 2. Liga ProB: Mannschaft und Fans feiern in Deisenhofen nach entscheidendem 73:63-Sieg.

Oberhaching – Am Ende feierte das glückselige Team der Tropics zusammen mit seinen Fans im gut besuchten Deisen Dome. Wohl verdient. Denn nach einem über weite Strecken der Partie stark herausgespielten 73:63 (40:22)- Erfolg gegen Team Ehingen Urspring am vorletzten Spieltag des Grunddurchgangs im Unterbau der Zweiten Basketball-Bundesliga haben die Deisenhofner Korbjäger ihre Tickets für die Meisterplayoff-Runde gebucht. Nach dem letzten Spieltag am kommenden Wochenende mit dem TSV-Auftritt in Koblenz beginnt Mitte April bereits die Runde der jeweils besten acht Teams aus der Nord- und Südstaffel der ProB. Für die Tropics ist es die zweite Teilnahme nach der Premiere in der Vorsaison.

Die Grundlagen für den erneut bemerkenswerten Erfolg eines der Underdog-Teams der Liga mit einem der kleinsten Etats legten die Oberhachinger in einer glänzenden ersten Halbzeit gegen das Talente-Team aus Ehingen-Urspring. Vor allem in der Defensive bot die nach langer Zeit wieder in annähernder Bestbesetzung angetretene Truppe von Erfolgstrainer Mario Matic eine bärenstarke Leistung. Nur Lauris Eklou musste gegen die ebenfalls noch im Playoffrennen befindlichen Schwaben passen. Von Anfang an übernahmen die Gelbhemden die Kontrolle des Spiels. Angeführt vom erneut Tagesbesten Omari Knox legten die Gastgeber bereits im ersten Viertel den Grundstein zum späteren Erfolg. Während der US-Guard vor allem offensiv schnell den Takt vorgab und neben frühen Punkteerfolgen vor allem auch mit schnellen Steal-Händen und exakten Assists bestach, entwickelte sich die Tropics-Deckung von Beginn an zum echten Bollwerk. Dazu stimmte auch der zweite Anzug. Während Kapitän Janosch Kögler wegen eines Trainingsausfalls unter der Woche erst allmählich in die Partie fand, schlossen Jörg Dippold und Peter Zeis dessen Scoringlücken von der Bank kommend. Beide Routiniers warfen all Ihre Erfahrung in die Waagschale und zeigten eine starke Leistung. Bestechend aus Sicht der Gastgeber besonders das zweite Quarter. Die Tropics rührten in dieser Phase noch stabileren Abwehrbeton an und gestatteten überforderten Ehingern kaum freie Würfe. Allein Gästecenter Vincent Neugebauer mit Double-Double aus 10 Punkten und 19 Assists leistete heftigere Gegenwehr. Doch Oberhaching hatte das Geschehen im Griff und baute die eigene Führung sukzessive zur vorentscheidend anmutenden 18-Punkte-Pausenführung aus.

Denn jetzt trafen auch die Distanzkünstler Kögler und Moritz Noeres. Doch wer den jungen Gästetalenten einen allzu schnellen Gesamteinbruch prognostizierte, sah sich nach dem Pausentee getäuscht. In Halbzeit zwei kamen die technisch hoch veranlagten Gäste immer besser ins Spiel. Vor allem das Trio mit den Eigengewächsen Zacek, Penteker und Heck war nun von der Tropics-Defense phasenweise kaum zu kontrollieren. Die Gästecoaches Heptner und Burger änderten nun auch die defensive Taktik und packten ihre Liga weit gefürchtete, weil schwer zu bespielende 1-3-1 Zonenpresse aus. Der Vorsprung schrumpfte im vierten Abschnitt sogar noch einmal auf sieben Zähler zusammen. Doch das letzte Wort hatte erneut der in bestechender Form agierende Omari Knox mit diversen „tricky shoots“ in der Crunchtime. Der Mann des traf final wichtige Würfe und sicherte den umjubelten Sieg. Playoff-Glückseligkeit stellte sich am Kyberg ein.

Statistik TSV Oberhaching: Knox 24 Punkte/8 Rebounds/4 Assists + 5 Steals, Dippold 10/3/1, Bernhard Benke 8 /3/1, Zeis 8/2/-, Noeres 7/4/- , Fischer 6/ 8/- , Bode 4 Punkte/3/3, Kögler 4/1/- , Buchmann 2/6/-.