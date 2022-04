Ottobrunner Tänzerinnen heben ab

Von: Robert Gasser

Die Tänzerinnen des TSC Ottobrunn dominieren die Bayerischen Meisterschaften in Kürnach. © TSC/DVG

Grandiose Leistungen und tolle Erfolge bei den Bayerischen Meisterschaften

Ottobrunn/Kürnach – Mit großem Erfolg hat der Tanzsportclub Ottobrunn in Kürnach an den Bayerischen Meisterschaften im Garde- und Schautanz teilgenommen. Allen voran waren die Sweet Puppets (Schüler 1. Bundesliga) auf Erfolgskurs. Sie wurden zweifacher Bayerischer Meister – in den Kategorien Modern und Freestyle. Auch die Chilly Puppets (Schüler 2. Bundesliga) präsentierten sich in Top-Form. Sie wurden Dritter im Freestyle und belegten in der Kategorie Modern den vierten Platz. Einen weiteren bayerischen Meistertitel für den TSC Ottobrunn holte das schauduo Jani & Sandy (Jugend 1. Bundesliga). Die Little Puppets (Jugend 1. Bundesliga) wurden Bayerischer Meister in der Kategorie Modern und Vizemeister im Freestyle. Die Pepper Puppets (Jugend 2. Bundesliga) belegten den dritten Platz in Modern und Rang vier im Freestyle.

Und damit nicht genug der Ottobrunner Erfolge: Die Wild Puppets (Hauptklasse 1. Bundesliga) wurden im Freestyle Dritter. „Was für eine großartige Leistung und was für eine tolle Bayerische Meisterschaft in Kürnach!“, freute sich TSC-Pressewartin Tanja Klett. „Herzlichen Glückwunsch an alle unsere Tänzerinnen und Trainerinnen!“

Die Erfolge bei den Bayerischen Titelkämpfen sollten für zusätzliche Motivation bei den Deutschen Meisterschaften sorgen, die am 23. und 24. April in Altlußheim ausgetragen werden. Vom 6. bis 8. Mai steht die Europameisterschaft im niederländischen Hertigenbosch auf dem Programm. Vor eigenem Publikum präsentieren sich die Ottobrunner Tänzerinnen dann am Wochenende, 13./14. Mai, bei der traditionellen Mai-Gala in Ottobrunn. rg

Zweifacher Bayerischer Meister: die Sweet Puppets des TSC Ottobrunn. © TSC/DVG