TSV Oberhaching: Personalsorgen trüben die Stimmung

Von: Harald Hettich

Drei Wochen Pause: Tropics-Kapitän Peter Zeis. © bro

BASKETBALL – 2. LIGA PRO B: Zeis und Kögler fallen in Ludwigsburg aus.

Oberhaching – Man möchte meinen, nach durchaus sensationellen drei Auftaktsiegen und Tabellen-Platz zwei in der noch jungen Zweitliga-Saison müsste die Stimmung bei den Basketballern des TSV Oberhaching bestens sein. Doch vor dem Gastspiel der Erfolgstruppe bei der Porsche BBA Ludwigsburg (Samstag, 15.30 Uhr) plagen das Trainerduo mit Chefcoach Mario Matic und seinem Co Milos Kandzic einige personelle Sorgen. Mit dem Duo der Kapitäne Janosch Kögler und Peter Zeis fehlen erfahrene Eckpfeiler im Kader der Gelbhemden. Während Kögler nur noch im Schwabenland absent ist, muss Zeis wegen eines im letzten Spiel gegen Coburg erlittenen Bänderrisses nach Vereinsgaben „rund drei Wochen pausieren“. Da ist der Taktikfuchs in Person des Deutsch-Kroaten Matic besonders gefragt. „Wir werden den zuletzt starken Jörg Dippold wohl zeitweise auf die Zeis-Position beordern und zudem auch mit einer kleinen Aufstellung um die Außen Noeres und Voit den Gegner hoffentlich spielstark verwirren“, gibt Matic einige Einblicke ins Wochenend-Konzept. Was die Kybergriesen in der alten Residenzstadt unweit von Stuttgart sportlich erwartet, ist indes schwer einzuschätzen. Als „Farmteam“ des BBL-Erstligisten Ludwigsburg kommt die mit Großtalenten bestückte Nachwuchsschmiede Woche für Woche in unterschiedlichen Personalkostümen daher. Eines ist fix: Mit einer Altersspanne zwischen 16 und 20 Jahren stellen die Porsche-Korbjäger das jüngste Team der gesamten ProB. Auch an der Seitenlinie agiert mit Chefcoach Kheeryoung Rhee ein erst 27-jähriger Taktgeber. Rhee hatte vor seinem Engagement in Baden-Württemberg fünf Jahre lang erfolgreich im Nachwuchsbereich des FC Bayern Basketball gewirkt und passt perfekt ins Profil der Schwaben. Die Ludwigsburger Highspeed-Youngster und Aufsteiger sind mit einem Erfolg im bislang einzigen Heimspiel gegen Karlsruhe und zwei Auswärtsniederlagen - zuletzt einem deutlichen 67:93 in Ulm - in die Saison gestartet. „Du weißt bei den Farmteams nie was du kriegst“, hadert Matic mit der schwierigen taktischen Vorausschau. „Aber ich denke, Ludwigsburg wird mit einer Top-Aufstellung agieren, da ihr BBL-Team erst am Sonntag antritt.“ In den Dunstkreis des Eliteteams haben es einige der jungen Teenie-Hochkaräter bereits geschafft. Mit Flügelspieler und Nachwuchsnationalspieler Sebastian Hartmann hat Rhee einen hoch interessanten Pointguard vom FC Bayern an den Neckar mitgenommen. Fast 16 Punkte im Schnitt weisen den 1.96 Meter großen Außen bislang als Topscorer des Porsche-Teams aus. In vielen Notizbüchern hochklassiger Clubs steht der Name Emmanuel Ugbo dick unterstrichen. Der 2,01 große Forward aus den Niederlanden ist ebenso wie Hartmann oder Small Forward Nico Santana Mojica auf dem Sprung zu höheren Weihen. Dazu könnte ein in Ludwigsburgs Basketballkreisen und weit darüber hinaus wohlklingender Name am Samstag gleich zweimal auf dem Spielberichtsbogen aufscheinen. Jacob und Johannes Patrick als Söhne des langjährigen Ludwigsburger BBL-Coaches John Patrick (nach neun Jahren aktuell in Japan aktiv) sind längst im BBL-Kader etabliert. „Sollten die beiden auflaufen, könnten sie durchaus den Unterschied machen“, weiß Matic um die schlummernden Riesen beim Gegner. „12-Mann-Rotation, schneller und hochmoderner Basketball, hohe Intensität“ - mit prägnanten Schlagworten umreißt Matic gewohnt wertschätzend des Gegners Stärken. „Wir müssen ein ganz starkes Spiel abliefern, um dort siegen zu können“. Dreimal haben sie es in dieser Saison schon vorexerziert. Für die Stimmung auf dem Kyberg wäre ein vierter Sieg prima, möchte man meinen.

Spiel im Livestream unter www.2basketballbundesliga.de