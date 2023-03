Playoff-Teilnahme gerät für Tropics in Gefahr

Von: Harald Hettich

Teilen

Basketball - 2. Liga ProB: TSV Oberhaching beim BBC Coburg ohne Chance.

Oberhaching – Am Ende waren die Ausfälle nicht zu kompensieren. Für ersatzgeschwächte Tropics hingen die Körbe beim ProB-Zweitligagastspiel in Coburg gegen den heimischen Tabellendritten BBC deutlich zu hoch. Am Ende einer über weite Strecken einseitigen Partie mussten sich die Oberbayern auch in der Höhe verdient mit 73:100 (34:50) geschlagen geben. Während die Coburger ihr Playoff-Ticket bereits vor der Partie sicher gelöst hatten, müssen die Gelbhemden nach der neuerlichen Auswärtsniederlage zwei Spieltage vor Schluss des Grunddurchgangs mit nur noch 11:11 Siegen weiter um die Teilnahme an der Meisterrunde zittern. Um im zweiten Jahr in Folge sicher dabei zu sein beim Kräftemessen von Nord- und Südstaffel, ist zumindest ein Sieg notwendig. Den Gelbhemden bleibt jetzt ein spielfreies Wochenende und damit eine 14-tägige Vorbereitungszeit auf die wohl entscheidende Heimpartie gegen Ehingen am 1. April.

Höchste Konzentration ist nicht nur aufgrund der Niederlage samt Chancenlosigkeit in der alten Residenzstadt Oberfrankens für die Kybergriesen dringend geboten. Auch gilt es, zwei kurz vor dem Match erkrankte, wichtige Korsettstangen im Team von Chefcoach Mario Matic wieder fit zu bekommen.

Denn spätestens nach den Last-Minute-Erkrankungen von Top-Shooter Omari Knox und Kapitän Peter Zeis stand die Reise nach Coburg unter keinem guten Stern. Schon die Startphase lief allenfalls aus Sicht des Heimteams verheißungsvoll. Coburg bekam sein ligaweit gefürchtetes, schnelles Coast-to-Coast-Spiel früh etabliert. Dazu hatten die Franken zwei herausragende Kräfte in ihren Reihen. US-Forward Tyreese Blunt (20 Punkte) war ebenso wenig einzubremsen wie Kopf und Coburger Taktgeber Martin Carrasco (21 + 8 Kreativassists).

Bereits nach dem ersten Viertel zeichneten sich die Kräfteverhältnisse in einer einseitigen Partie ab. Dem 25:16 im Startquarter ließen die spielfreudigen Gastgeber auch im zweiten Durchgang starke Fakten folgen. Bereits zur Halbzeit war abzusehen, dass der Ausgang dieser Partie wohl nur noch eine Frage der Höhe war. Zumal einer auf Seiten der Gastgeber nach der Halbzeitpause besonders aufdrehte. Der 2,11 Meter lange Kroate Leon Bulic (19 Punkte) unterstrich, warum er als Zwanzigjähriger bereits bei vielen höherklassigen Vereinen dick im Notizblock notiert ist. Einen Dreier nach dem anderen ließ der Riese durch die Reuse gleiten und war auch unter den Körben kaum zu bremsen. Dass die zeitweilig über 20-Punkte-Führung nicht noch mehr ausartete aus Sicht überforderter Gäste, war vor allem den ordentlichen Trefferquoten von Kapitän Janosch Kögler und von Dreierspezialist Moritz Noeres und dem nimmermüden Center Bernhard Benke (15 Rebounds!) geschuldet.

„Aber bei uns hatten viel zu viele Akteure einen gebrauchten Tag erwischt“, richtete sich Matics Kritik vor allem auch an die Adresse von Philipp Bode. Der an guten Tagen formidable Aufbaulenker leistete sich dieses Mal zu viele Aufbaufehler – für Coburgs schnelle Konterspielweise ein gefundenes Fressen.

Nachdem die Gäste den dritten Abschnitt immerhin ausgeglichen gestalten konnten, enteilte der Ligadritte im einseitigen Schlussabschnitt vollends. „Da bleibt nur die Gratulation an einen zumindest heute hoch überlegenen Gegner“, bilanzierte Matic.

Statistik TSV Oberhaching: Noeres (19 Punkte, 5 Rebounds, 1 Assist), Kögler (18/2/4), Benke (Double-Double 15/15/2), Fischer (8/5/-), Dippold (6/3/-), Voit (3/4/-), Buchmann (3/3/- ), Bode (1/1/3),