Pullacher Erfolge auf dem Kunstrad

Von: Robert Gasser

Perfekte Halrung: Carla Mayr (l.) und Sarah Schottky vom RSV Solidarität Pullach. © Katrin Mäder

Athleten des RSV Solidarität gelingt hervorragender Saisonstart.

Pullach – Zum Saisonauftakt im Kunstradfahren war Dachau Austragungsort der Oberbayerische Meisterschaften der Junioren und der Elitefahrer. Der RSV Solidarität Pullach war in einigen Disziplinen vertreten. Zum Auftakt des Tages gingen Carla Mayr und Sarah Schottky im 2er der Juniorinnen an den Start. Für das Duo war es der erste Wettkampf in ihrer Kunstrad-Karriere, und diesen meisterten die beiden mit Bravour. Souverän und mit nahezu perfekter Haltung zeigten sie ihre Kür. Lediglich ein Absteiger vom Rad war zu sehen, ansonsten hatte das Kampfgericht wenig zu bemängeln. Somit erreichten Carla Mayr und Sarah Schottky den 5. Platz mit 14,7 Punkten.

Maritu Mäder und Benedikt Demmeler fuhren in der offenen Klasse 2er-Kunstrad. Auch hier suchte das Kampfgericht vergeblich nach Fehlern. Das Team zeigte eine solide Leistung, die ersten zwei Minuten war kein Abzug zu verzeichnen, danach nur wenige. Maritu Mäder und Benedikt Demmeler holten sich den Suieg mit 37,69 Punkten und persönlicher Bestleistung und qualifizierten sich damit als oberbayerische Meister für die Bayerischen Meisterschaften. Die nächste im Bunde war Katharina Hupfauer in der Altersklasse 1er Juniorinnen. Die Sportlerin fuhr ein sehr anspruchsvolles Programm und hatte einige kraftintensive Übungen eingebaut. Den ersten Teil der Kür zeigte sie mit wunderbarer Haltung und sehr gekonnt. Dann klappte aber ein Steigerübergang nicht perfekt, was zu einem Zeitproblem führte. Dadurch war die letzte Übung nicht mehr innerhalb des Zeitlimits. Dennoch erreichte Kathi Hupfauer einen Treppchenplatz: Mit 50,67 Punkten war ihr der dritte Platz sicher. Sie hatte auch geplant, im 2er- Kunstrad gemeinsam mit ihrer 2er-Partnerin Johanna Miksche anzutreten. Diese hatte sich allerdings im Training verletzt und fiel deswegen aus.

Trainer Benedikt Zapp und Fritzi Tausch hoch zufrieden

Sabine Tausch war gemeinsam mit 2er-Partner Robert Schmidt vom RSV Schleißheim ebenfalls zu diesem Turnier gemeldet. Allerdings musste sie nach einem Unfall im Juli letzten Jahres eine lange Trainingspause einlegen und konnte deshalb noch nicht antreten. Bis zur Bayerischen Meisterschaft im Juli wird das Trainingsdefizit aber wieder kompensiert sein. Die Trainer Benedikt Zapp und Fritzi Tausch freuten sich sehr über die tollen Leistungen ihrer erfolgreichen Sportler.