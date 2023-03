RC Unterföhring peilt die Bundesliga an

Von: Patrik Stäbler

Packende Partien vor der Brust: Der Unterföhringer Davide Crombie (mit Ball) wird von einem Gästespieler robust gestoppt. © Dieter Michalek/Archiv

Die Rugbyspieler des RC Unterföhring haben sich in diesem Winter auf ungewohntes Terrain gewagt. So nahm eine Abordnung des Zweitligisten erstmals am internationalen Snow Rugby Turnier in Innsbruck teil – in 2000 Metern Höhe auf dem Patscherkofel, dem Hausberg der Stadt.

Unterföhring – Der Ausflug in den Schnee war für die Unterföhringer eine willkommene Abwechslung in der Vorbereitung. Dauerhaft dürfte der RCU jedoch sein Spielfeld am Etzweg dem frostigen Untergrund in den Bergen vorziehen. Und doch könnte es dazu kommen, dass sich der Verein im Sommer nach einer alternativen Spielstätte umsehen muss – nämlich im Falle eines Aufstiegs in die 1. Bundesliga. „Dort könnten wir auf unserem Platz vermutlich nicht mehr spielen“, sagt Präsident Stephan Unfried. Hierzu sei das Feld schlicht zu klein.

Überlegungen, wohin man bei einem Aufstieg ausweichen könnte, gebe es bereits. „Aber das ist im Moment noch Zukunftsmusik“, betont Unfried. Vielmehr gelte die Konzentration erst mal dem Rückrundenauftakt am Samstag um 15 Uhr daheim gegen den TSV Nürnberg. Im Duell mit dem Schlusslicht wäre „alles andere als ein klarer Sieg eine Enttäuschung“, sagt der RCU-Chef. Sein Team liegt aktuell auf Tabellenrang zwei, nur knapp hinter dem Spitzenreiter RC Rottweil, bei dem die Unterföhringer eine Woche später gastieren.

„Dieses Spiel ist vermutlich vorentscheidend“, glaubt Stephan Unfried. In der Hinrunde musste sich der RCU dem Team aus Baden-Württemberg noch knapp mit 0:9 geschlagen geben; nun will man den Spieß umdrehen. „Unser Ziel ist es, alle restlichen Spiele zu gewinnen“, sagt der Präsident. In diesem Fall dürfte Unterföhring als Meister in die Relegation, in der man zwei Chancen hätte, das Ticket für die 1. Bundesliga zu lösen. „Und wenn wir das schaffen, dann würden wir es für ein Jahr versuchen“, sagt Unfried, „auch wenn unser Kader in der Tiefe vielleicht noch nicht gut genug ist, um die Liga zu halten“.

Mittelfristig jedoch ist die höchste Spielklasse das klare Ziel des 2012 gegründeten Vereins. „Spätestens in fünf Jahren sehe ich uns dauerhaft in der Ersten Liga“, sagt Unfried. Schließlich verfügt der RCU über eine der besten Nachwuchsschmieden des Landes, die Jahr für Jahr mehrere bayerische Meistertitel holt. „Wir haben in der U18 und U16 absolute Topleute, die von ihrer Qualität her definitiv in der Bundesliga spielen können“, ist der Präsident überzeugt. Und auch in puncto Spielstätte könnte sich in einigen Jahren eine Lösung auftun. So wird im Unterföhringer Gemeinderat derzeit über eine Wiederbelebung der Sportpark-Pläne diskutiert, die 2021 wegen zu hoher Kosten auf Eis gelegt wurde. „Und da sind wir natürlich auf dem Schirm der Gemeinde“, sagt Unfried, dessen Klub mittlerweile mehr als 300 Mitglieder zählt.

Doch auch das Thema Sportpark ist eines für die Zukunft – die Gegenwart des RCU heißt Nürnberg und das Auftaktmatch am Samstag. In dieses könne das Team des Trainerduos Robert Johnston und Logan Mokalei voller Selbstvertrauen gehen, liege hinter ihm doch eine „sehr gute Vorbereitung“, sagt Stephan Unfried. Personell sind alle Spieler an Bord geblieben; überdies konnte Unterföhring in dem Neuseeländer Jayden Taia – er ist der Neffe von Coach Logan Mokalei – einen wertvollen Neuzugang verpflichten. (PATRIK STÄBLER)