Riesenaufruhr in den Handball-Bayernligen

Von: Umberto Savignano

Riesenaufruhr in den Handball-Bayernligen der Männer und Frauen: Nach einem Einspruch des TV Erlangen-Bruck wurden die Tabellen der Auf- und Abstiegsrunden mächtig durcheinandergewirbelt. Die Erlanger hatten dagegen protestiert, dass sie nicht alle in der Vorrunde erspielten Punkte in die Playdown-Runde übernehmen konnten.

Der Modus war von Seiten des Bayerischen Handball-Verbandes (BHV) so angedacht gewesen, dass in die zweite Saisonphase nur die Zähler gegen die der gleichen Runde (also Play Offs oder Play Downs) zugeordneten Teams der eigenen Vorrundengruppe mitgenommen werden. Das war in den Durchführungsbestimmungen aber nicht entsprechend ausformuliert. Deshalb gab das Bezirkssportgericht Altbayern den Erlangern recht. Der BHV gesteht den Fehler ein und verzichtet auf einen Einspruch.

Die Frauen von HT München können dies gelassen sehen, sie stehen in den Play Offs, haben aber keine Aufstiegsambitionen. Ihr Trainer Oliver Götsch hat trotzdem eine klare Meinung: „Ich finde das ursprünglich vorgesehene System fairer. Wirklich unfair ist aber die Änderung mitten in der Saison.“ Manche Mannschaften treffe es sehr hart: „Günzburg, das in der Playdown-Runde nach dem alten System Erster war, ist jetzt Dritter und würde absteigen.“

Die HT-Männer könnte die neue Regelung zwar unmittelbar betreffen, doch der neue Coach Johannes Borschel sagt: „Ich habe das im Training fünf Sekunden lang angesprochen, mehr nicht. Wir müssen uns gar nicht weiter damit beschäftigen, wir wollen alle Spiele gewinnen.“ Den Unmut kann er aber verstehen: „Ich finde es absolut lächerlich, wie die meisten. Viele haben mich angerufen, dass sie klagen wollen.“ Davon geht auch Götsch aus: „Ich denke, dass weitere Vereine Einspruch einlegen werden.“ um