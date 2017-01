Ruderin Constanze Duell: Nun allein im Boot

Oberschleißheimerin will im Einer zu Olympia

Oberschleißheim - 2016 lief nicht rund für Constanze Duell. Dann wechselte sie Boot und Disziplin - und kämpft nun allein für den Traum von Olympia.

2016 ist das Jahr, in dem Constanze Duell nach Rio der Janeiro fährt – aber anders als erhofft nicht bei Olympia startet. Es ist das Jahr, in dem die Ruderin aus Oberschleißheim bei einer Großveranstaltung mit einer Medaille um den Hals einer Hymne lauscht, jedoch nicht der deutschen. Und es ist das Jahr, in dem sie daran denkt, einen Schlussstrich unter ihre Karriere zu ziehen. Doch dann wagt sie im zarten Alter von 27 den Neuanfang – und wechselt kurzerhand die Disziplin.

Wer mit Constanze Duell übers vergangene Jahr sprechen will, der muss noch etwas weiter zurückblicken – bis in den November 2015. Da findet der sogenannte „nationale Entscheid“ statt, ein Wettstreit der bundesweit stärksten Ruderinnen um die freien Plätze im Deutschland-Achter. Für die Oberschleißheimerin soll dies der erste Schritt in Richtung Olympia sein. Zunächst läuft alles nach Plan: Auf dem Ergometer ist sie die stärkste von allen – „und das sollte eigentlich zählen, denn beim Achter kommt’s ja auf die Kraft an“, sagt Constanze Duell. Doch tags darauf folgt auf dem Wasser der Einbruch: Im Zweier ohne Steuerfrau sind ihre Kollegin und sie einige Sekunden zu langsam; summa summarum schrammt Duell haarscharf an einem Platz im Achter vorbei. „Das war schon sehr niederschmetternd“, sagt sie offen. „Und das hat mich 2016 auch noch lange Zeit beschäftigt.“

Zumal Olympia in Rio eigentlich nicht nur der Höhe- sondern auch der Endpunkt ihrer Karriere sein sollte. „Das wäre ein würdiger Abschluss gewesen“, sagt die 27-Jährige, die am Stützpunkt in Dortmund trainiert und die Universität Bochum besucht, wo sie heuer ihr Master-Studium der Sportwissenschaften abschließt. Doch schon kurz nach dem Rückschlag im November legt Constanze Duell ihre Rücktrittspläne auf Eis und steigt wieder ins Training ein. „So wollte ich nicht aufhören“, erklärt sie. „Ich habe mir gedacht: Das kann noch nicht alles gewesen sein.“

Und doch ist es kein Weiter-so, auf das sie sich Anfang 2016 einschwört. Vielmehr beschließen ihr Trainer und sie, das Boot und die Disziplin zu wechseln: Weg vom Achter respektive Vierer hin zum Einer. Damit geht einher: Weg vom Riemenrudern und hin zum Skullen – jener Technik, bei der der Ruderer in jeder Hand ein Skull hält. „Ich bin die letzten zehn Jahre nur geriemt, das war eine Riesenumstellung“, sagt Constanze Duell. Auch im Kopf: „Du bist plötzlich allein auf dem Wasser und musst dich allein durchbeißen.“

+ Wieder optimistisch: Constanze Duell. © Duell

Doch all das ordnet sie ihrem Traum unter: Olympia 2020 in Tokio. Bis „spätestens 2018“ will die Ruderin zur nationalen Spitze im Einer gehören. Dass sie sich dabei auf dem richtigen Weg befindet, hat das Vorjahr gezeigt: Bei den internationalen belgischen Meisterschaften holte sie Gold im Einer, genauso bei den Bayerischen Titelkämpfen auf ihrer Heimstrecke in Oberschleißheim. Und noch wichtiger: Bei der Kaderüberprüfung im Dezember stieg Constanze Duell als Schnellste über die 2000-Meter-Distanz vom Ergometer; tags darauf wurde sie Zweite im Einer über 6000 Meter. „Das hat mir auf jeden Fall Mut gemacht.“

Ihren größten Erfolg hat Duell 2016 aber noch mit dem Riemen gefeiert: Bei der Studenten-Weltmeisterschaft in Polen holte sie im deutschen Frauen-Vierer ohne Steuerfrau die Goldmedaille. Auf dem Treppchen erklang dann zwar „leider nicht“ die deutsche Hymne, sondern die des Hochschulsportverbands. „Aber insgesamt war das eine sehr schöne Veranstaltung“, sagt sie, „auch vom Drumherum her“.

Ebenso unvergesslich war für die 27-Jährige eine andere Großveranstaltung zwei Monate zuvor – wobei sich ein Schuss Wehmut in die Freude mischte. Denn obgleich sie sich nicht für Olympia qualifiziert hatte, flog Constanze Duell nach Rio – als Zuschauerin. „Ich habe es genossen, bei Olympischen Spielen dabei zu sein“, sagt sie. Einerseits. Andererseits hätte sie die Reise wohl kaum auf sich genommen, wenn der Frauen-Achter zuvor nicht an der Olympia-Qualifikation gescheitert wäre. „Ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte, mir das Rennen des Bootes anzuschauen, in dem ich eigentlich selbst sitzen wollte“, sagt sie ehrlich.

So jedoch hat Duell erstmals Olympia-Luft geschnuppert. Und geht es nach der Oberschleißheimerin, dann soll dies nicht das letzte Mal gewesen sein.