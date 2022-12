Rückkehrer Kofron beendet Niederlagen-Serie des ERSC Ottobrunn

Von: Harald Hettich

Adam Kofron erzielt bei seinem Comeback am Haidgraben gleich drei Treffer. Das war eine starke Reaktion und ein echter Überraschungserfolg. © Robert Brouczek

Ottobrunn – Sie haben die zweistellige Niederlagenserie doch verhindert. Nach neun Pleiten in Serie kurvte Eishockey-Landesligist ERSC Ottobrunn am Sonntag abend vor rund 75 Fans am heimischen Haidgraben zurück in die Erfolgsspur. Beim verdienten 9:7 (4:3/ 1:1 /4:3) Sieg gegen den ESV Waldkirchen zeigte sich die Truppe des neuen Coaches Patrick Gerber deutlich form- und einstellungsverbessert.

Ehrliche Stock- und Kufenarbeit bei garstigen äußeren Bedingungen mündeten in einen auch für die Stimmung im Kader wichtigen Erfolg – dem weitere dringend folgen müssen, um das Ziel Klassenerhalt nicht aus den Augen zu verlieren. „Ein Anfang ist gemacht, aber es bleibt natürlich schwer“, fasste der sportliche Leiter Georg Critharellis die weiterhin schwierige Gemengelage beim Aufsteiger passend zusammen.

Eines wurde aber deutlich: Mit dem nach Heimat-Intemezzo zurückgekehrten Tschechen Adam Kofron sind die Haidgraben-Puckjäger vor allem in der Offensive wieder deutlich besser aufgestellt. Drei Tore und viele gute Aktionen des Böhmerwälders machten seine Bedeutung fürs zuletzt darbende Team aus dem Landkreis deutlich.

Das erste Tor am Haidgraben ging zum Wochenendausklang allerdings auf das Konto eines weiteren Importspielers des ERSCO. Eine schöne Kombination über Xaver Magg und Stefan Krumbiegel veredelte Slowaken-Flügel David Hornak zur frühen Führung der Hausherren (2.). Auch vom fast postwendenden Ausgleich der Niederbayern durch Zechmann ließen sich entschlossene „Ottos“ nicht aus der Ruhe bringen. Erneut war der gut aufgelegte Hornak zur Stelle, als Kapitän Markus Hulm auflegte (8.). Die Partie blieb eng und umkämpft. Auch weil sich auf Seiten der Niederbayern mit Tomas Rousek ein tschechischer Importakteur beim neuerlichen Ausgleich treffsicher erwies (11.). Aber das Tabellenschlusslicht aus dem Landkreis hatte dieses Mal regelmäßige Antworten parat. Rik Knopf säbelte ein Zuspiel von Fabian Ferron zum 3:2 (13.) über die Linie. Max Zirngibl besorgte per trockener Vollstreckung nach Hornak-Pass sogar das 4:2(14.). Erneut Rousek sorgte postwendend dafür, dass die ERSCO-Stimmung in der ersten Drittel-Pause realistisch blieb. Zumal Landsmann Petr Sulcik in Überzahl mit seinem 4:4 früh im Mittelabschnitt sogar den Ausgleich für die aufopferungsvoll kämpfenden Gäste besorgte (23.).

Doch der ERSCO blieb kämpferisch und auch spieltechnisch am Puck. Die neuerliche Führung zum 5:4-Pausenstand nach dem zweiten Drittel entsprang einer sehenswerten Kombi der beiden Legionäre Kofron und Vollstrecker Hornak. Die Schützlinge von Patrick Gerber gingen mit knappem Vorsprung ins Schlussdrittel. Dort dominierte zunächst deutlich die Heimmannschaft. Kapitän Markus Hulm ging mit gutem Beispiel voran und netzt auf Zuarbeit von Hornak und Ferron zum 6:4 ein (48.).

Dann brach die Zeit des Adam Kofron an. Per Doppelschlag in Minute 49 und 52 baute der Tscheche jeweils nach Paradelinien-Vorarbeit von Feilmeier und Hulm den Vorsprung vermeintlich vorentscheidend auf 8:4 aus. Doch Waldkirchen zeigte kämpferische Qualitäten. Mario Pichler und Tomas Parizek brachten die Gäste bis auf 6:9 heran In Überzahl markierte erneut Pichler knapp zwei Minuten vor Schluss den Anschlusstreffer zum 7:8. Doch einer behielt in der Kältekammer ebenso eiskalt die Nerven: Adam Kofron sorgte 19 Sekunden vor dem Abpfiff mit seinem Treffer zum 9:7 für die umjubelte Entscheidung. Der Aufsteiger kann doch noch siegen. „Nach dem insgesamt ärgerlichen Spiel am Freitag (1:5 in Fürstenfeldbruck / wir berichteten) war das eine starke Reaktion und ein echter Überraschungserfolg“, freute sich Trainer Gerber über die Revanche nach einer 2:10-Hinspielniederlage zum Saisonauftakt. Der ERSCO hat mit diesem Sieg den Umschwung eingeläutet. Jetzt gilt es, auf der Erfolgsspur zu bleiben. HARALD HETTICH

ERSC Ottobrunn – ESV Waldkirchen 9:7 (4:3 /1:1/4:3) Zuschauer: 75 Strafminuten: 18/10