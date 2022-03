Rugby Club Unterföhring: Höchste Zeit für Sieg gegen die Einhörner

Von: Patrik Stäbler

Es geht wieder los: Der Rugby Club Unterföhring startet am Samstag in die mit dem Auswärtsspiel beim München Rugby Football Club in die Rückrunde. © Dieter Michalek/Archiv

RUGBY – 2. LIGA Unterföhringer starten als Tabellensechster in die Rückrunde

Unterföhring – Auf der Erfolgslandkarte des 2012 gegründeten Rugby Club Unterföhring gibt es einen blinden Fleck, wo die Unicorns – zu Deutsch: Einhörner – noch nie in ihrer Vereinshistorie ein Siegesfähnchen hinpinnen durften. Und was die Sache noch schlimmer macht: Dieser Ort liegt nur wenige Kilometer von der Mediengemeinde entfernt – nämlich im Münchner Stadtbezirk Hadern, wo der München Rugby Football Club (RFC) beheimatet ist.

Gegen diesen Lokal- und Ligarivalen haben die Unterföhringer seit ihrem Aufstieg in die zweithöchste deutsche Spielklasse 2017 noch nie ein Pflichtspiel gewinnen können. Entsprechend klingt es zunächst etwas übermütig, wenn RCU-Präsident Florian Gebhard vor dem Rückrundenauftakt seines Klubs gegen den München RFC am Samstag um 14 Uhr vor heimischer Kulisse sagt: „Wir wollen gewinnen. Ein Sieg gegen den RFC steht bei uns noch aus.“

Bei genauerem Hinsehen jedoch sind die Aussichten für den RCU tatsächlich nicht schlecht, hat der Zweitligist doch bislang die erfolgreichste Saison seiner Vereinsgeschichte hingelegt.

Dabei ging es im Herbst denkbar schlecht los, mit einer Auftaktpleite gegen das Kellerkind Nürnberg und einem 19:44 im Hinspiel gegen den München RFC. Danach aber überraschte Unterföhring mit einem Derbysieg über den hoch gehandelten SV Studentenstadt sowie einem sensationellen 19:11 gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer aus Rottweil.

„Die Niederlage gegen Nürnberg war ein Ausrutscher nach einer alles andere als optimalen Vorbereitung“, blickt Gebhard zurück. In der Folge jedoch habe sein Team in die Spur gefunden, was auch an Neuzugang Pablo Herrero lag. Der ehemalige spanische Erstligaspieler war im Vorjahr nach München gezogen und im Laufe der Hinrunde zum RCU gestoßen. „Er hilft uns mit seiner großen Erfahrung“, betont Gebhard. Und gerade bei Standardsituationen, den sogenannten Scrums, mache Herrero oftmals den Unterschied.

Mit drei Siegen und drei Niederlagen haben die Unterföhringer auf Tabellenplatz sechs überwintert. Nachdem das ursprüngliche Saisonziel - der Klassenerhalt – inzwischen so gut wie sicher ist, habe man die eigenen Ambitionen vor dem Rückrundenstart hochgeschraubt, sagt der RCU-Chef. „Wir wollen unter die Top Vier. Und ich denke, das ist machbar.“ Für Unterföhring wäre das die beste Platzierung in einer Abschlusstabelle seit dem Aufstieg vor fünf Jahren.

Einen ersten Schritt in diese Richtung kann der RCU am Samstag machen – durch einen Derbyerfolg über den Lokalrivalen. Und sollte dies erstmals in der Vereinshistorie gelingen, dann bräuchte das Team nicht lange nach einer Örtlichkeit für seine Siegesfeier suchen.

„Am Samstag wird am Feststadl gleich neben unserem Feld der Maibaum angeliefert“, weiß Florian Gebhard. Will heißen: Ist der blinde Fleck von der Erfolgslandkarte erst mal beseitigt, dann ließe sich das bei der „Welcome Back Party“ des Burschenvereins gebührend feiern.