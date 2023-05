Sauerlacher Handballer auf Trainersuche

Von: Umberto Savignano

Teilen

Saison endet mit Niederlage gegen Forst United – Hetzel übernimmt abgestiegene Frauen.

Sauerlach – Mit einer klaren 24:34 (11:18)-Niederlage beim TSV EBE Forst United haben die Handballer des TSV Sauerlach die Bezirksoberligasaison beendet. Die Gastgeber sprangen dadurch noch auf den zweiten Rang hinter dem längst als Meister und Aufsteiger in die Landesliga feststehenden FC Bayern München. Für die Sauerlacher, die zu Saisonbeginn noch die sofortige Rückkehr in die Landesliga angepeilt hatten, blieb am Ende Platz sechs, mit sechs Punkten Rückstand auf die Ebersberger, aber zwölf Zählern Vorsprung auf den Siebten TSV Grafing.

„Die Luft war raus. Chancen waren da, aber wir haben unheimlich viele Fahrkarten geschossen“, fasste Jörg Hetzel das Abschlussspiel zusammen. Warum das Abschneiden des TSV hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückblieb, dafür hatte der Trainer, der nach Ingo Schwenzfegers Rückzug im Januar die Mannschaft alleine betreute, schlüssige Erklärungen: „Wir hatten zum einen eine schlechte Vorbereitung, weil unsere Halle, in der ein neuer Boden verlegt wurde, länger gesperrt war, zum anderen sind wir aus einer Harz-Liga in eine Nicht-Harz-Liga abgestiegen. Und als wir uns daran gewöhnt hatten, kamen die ganzen Ausfälle“, so Hetzel, der eine teils eklatante Personalnot verwalten musste: „Ich habe in 20 Jahren noch nie eine Saison mit so vielen Verletzten und Ausfällen erlebt. Aber unter den schwierigen Umständen haben wir die Rückrunde sauber zu Ende gespielt.“

Hetzels Ausblick ist durchaus optimistisch: „Jetzt schauen wir, dass alle wieder gesund werden. Die Mannschaft bleibt zusammen und wenn sie komplett ist, hat sie die Qualität, mit einem neuen Trainer, der frischen Wind bringt, vorne mitzuspielen, da bin ich sicher.“ Man führe derzeit mit zwei, drei Kandidaten Gespräche, so Hetzel, der seinen Platz auf der Bank der TSV-Männer in jedem Fall räumen wird: „Ich bin gerne eingesprungen, aber ich habe gesagt, ich mache das nur bis zum Saisonende.“ Hetzel übernimmt in der kommenden Spielzeit die Sauerlacher Frauen, die in die Bezirksklasse abgestiegen sind, mit dem Ziel des sofortigen Wiederaufstiegs.

TSV Sauerlach: Oswald; Jeremias (4/1), Kautzmann (4), Schinkel (1), Ratzka (1), Schieck (6), X. Hetzel, Batzer, S. Ametsbichler (3/1), Borchert (1), Jaschinski (4)