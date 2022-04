Anna Schell vom SC Isaria Unterföhring ist Europameisterin

Von: Patrik Stäbler

Europas Beste: Anna Schell vom SC Isaria Unterföhring jubelt nach dem Sieg gegen die Türkin Buse Cavusoglu Tosun. © Foto: Kadir Caliskan/dpa

Zugegeben, sein Puls habe während des Kampfs „mit wenigstens 200“ gehämmert, erzählt Georg Daimer – und doch sei er bereits Minuten vor Schluss sicher gewesen, dass es für Anna Schell reichen würde. Wieso? „Beim Stand von 4:2 habe ich diesen Gesichtsausdruck bei ihr gesehen“, sagt der langjährige Vorsitzende des SC Isaria Unterföhring, der das EM-Finale daheim am Bildschirm verfolgte. „Da habe ich gewusst, dass sie gewinnen wird.“

Unterföhring – Nun kennt Daimer das 28-jährige Aushängeschild seines Klubs besser als fast alle beim SC Isaria. Unter anderem diente er Anna Schell im vergangenen Sommer als Trainingspartner, ehe diese zu Olympia nach Tokio reiste. Dort lief das Turnier eher enttäuschend für die Ringerin, die im Viertelfinale ausschied. Diesmal aber, bei der Europameisterschaft in Ungarn, durfte sie am Ende jubeln. Denn Georg Daimer sollte mit seiner Prognose Recht behalten: In einem packenden Finale besiegte Anna Schell die Türkin Buse Cavusoglu Tosun und holte mit dem EM-Titel ihren bislang größten Erfolg – zugleich der größte Erfolg einer Isaria-Ringerin aller Zeiten.

Die erste Goldmedaille: Anna Schell bei der Siegerehrung in Budapest. 70 Sekunden vor Ende geriet sie mit 5:6 in Rückstand, konterte dann eine Attacke mit einem einfachen Griff und schulterte ihre Gegnerin. © Foto: Kadir Caliskan/dpa

„Wir haben nach dem Kampf miteinander geschrieben“, berichtet Georg Daimer. „Sie meinte, dass sie es noch nicht glauben kann und sich alles surreal anfühlt.“ Anna Schell selbst war am Wochenende nicht zu erreichen. Schon wenige Monate nach Olympia hatte sie unter Beweis gestellt, dass sie sich in Tokio unter Wert verkauft hatte – indem sie bei der Weltmeisterschaft im Oktober Dritte wurde. Für die gebürtige Aschaffenburgerin, die seit 2019 für den SC Isaria Unterföhring startet, war es bereits die zweite WM-Bronzemedaille; überdies hatte die Polizistin vor drei Jahren bei der Europameisterschaft in Kasachstan Silber geholt. Allein ganz oben stand sie bei einer internationalen Meisterschaft noch nie – bis jetzt.

„Sie hat einen extremen Kampfeswillen und auch eine unglaubliche Kondition“: Georg Daimer, vor Olympia Trainingspartner von Anna Schell, hat den Kampf am Fernseher verfolgt. F © Foto: SC Isaria Unterföhring

Bei der EM in Budapest nun eilte Anna Schell in der Gewichtsklasse bis 72 Kilo im Schnelldurchlauf durch die Vorrunde. Ebenso kurzen Prozess machte sie im Viertelfinale mit Eleni Pjollaj aus Italien, die sie schon nach 48 Sekunden schulterte. Spannender wurde es im nächsten Kampf gegen die Französin Kendra Dacher, den Schell aber letztlich mit 9:4 gewann und dadurch ins Finale gegen Buse Cavusoglu Tosun einzog. Diese erwischte zunächst den besseren Start, sodass die Unterföhringerin zur Pause mit 0:2 zurücklag. Doch dann drehte Anna Schell auf und zog ihrerseits auf 5:2 davon – mit jenem Gesichtsausdruck, der Georg Daimer daheim am Bildschirm so siegesgewiss stimmte: „Das war ein völlig anderer Blick als der, mit dem sie bei Olympia auf die Mattre gegangen ist.“

Und dennoch musste Anna Schell in der Schlussphase noch einmal zittern. Denn 70 Sekunden vor Ende geriet sie mit 5:6 in Rückstand und stand somit plötzlich mit dem Rücken zur Wand. Doch dann habe die Unterföhringerin eine Attacke ihrer Gegnerin mit einem „Abzwicker“ gekontert, sagt Georg Daimer. „Das ist ein Griff, den man schon jungen Ringern von Haus aus beibringt. Es ist wirklich bezaubernd zu sehen, dass so etwas auch auf diesem Niveau funktioniert.“ Mit diesem Kniff beförderte Schell ihre Kontrahentin auf die Schultern und beendete ein dramatisches Finale zu ihren Gunsten – 54 Sekunden vor Schluss.

Was danach folgte, war grenzenloser Jubel – bei Anna Schell in der Budapester Halle, aber auch bei ihrem Anhang in Unterföhring. „So ist Anna eben“, kommentiert Georg Daimer den Last-Minute-Sieg. „Sie hat einen extremen Kampfeswillen und auch eine unglaubliche Kondition.“