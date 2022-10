Schaulaufen der Basketball-Talente

Von: Harald Hettich

Im Derby gegen Schwabing gefordert: Hachings Super-Talent Daniel Gebray. © bro

1. Regionalliga: TSV Unterhaching empfängt des MTSV Schwabing

Unterhaching – Ein Duell zum Zunge schnalzen für echte Basketballfreunde kündigt sich für diesen Samstag an. Ab 17 Uhr empfäng der TSV Unterhaching in der 1. Regionalliga im Lise-Meitner-Gymnasium den MTSV Schwabing.

Beide Traditionsvereine setzen auf die Segnungen einer intensiven Nachwuchsschmiedearbeit und damit auch auf bereits früh ausgeprägte Korbjagdkultur. Zu bestaunen ist das Ganze im Rahmen eines echten Spitzenspiels in der Ersten Regionalliga Süd – einer Klasse, der die Exponenten beider Teams alsbald leistungstechnisch entwachsen dürften. Beide Teams wollen zeitnah in die ProB – und damit unter Zweitliga-Profibedingungen wachsen. Umfangreiche Nachweise der Talente haben beide Teams in dieser noch jungen Spielzeit schon erbracht. Mit jeweils 2:1 Siegen klopfen beide Mannschaften entschieden an die Playoff-Türen. Doch beide Talente-Truppen offenbarten auch bereits die Schwächen einer noch nicht ausgereiften Court-Harmonie. Während Schwabing gegen den aus Erfahrung gereiften Liga-Topfavoriten Ansbach bereits einmal den Kürzeren zog, heimsten die Hachinger am Vorwochenende ausgerechnet beim Ligaschlusslicht Rosenheim eine ärgerliche Rückschlag-Pleite ein.

Am Samstag wollen beide nun wieder siegen – was den besonderen Reiz der Partie ausmachen dürfte. Es wird ein Treffen der Hochveranlagten. Hier die Hachinger Eckpfeiler mit Topscorer Niklas Kropp oder dem variablen Defensiv- wie Offensiv-Wunderkind Daniel Gebray – dort die Schwabinger Wunderwaffen vom Kaliber eines Marco Frank. Der 19 Jahre alte und 2,03 Meter große Forward der Schwabinger agiert in Doppellizenz auch bereits für das Zweitligateam des FC Bayern und bringt Woche für Woche Topleistungen auf die Platte. 24 Punkte und 10 Rebounds sammelte der potentielle BBL-Rookie zuletzt in 38 von 40 möglichen Einsatzminuten beim 87:74-Erfolg der Münchner im Spitzenspiel in Treuchtlingen. Zudem steht Frank für eine nächstjährige, wichtige Karrierezwischenstation in den Notiz-Büchern wichtiger US-Sport-Colleges. Dabei ist der bislang in dieser Saison mit einem Average über 20 Punkten agierende Frontcourt-Angreifer nur ein Beispiel gefühlter Alt-Schwabinger Korbjagdherrlichkeit und weiß exquisites Begleitpersonal an seiner Seite.

Kein Wunder also, dass Hachings rühriger Coach Stavros Tsoraklidis vor dem Derby durchaus entschlossen den mahnenden Zeigefinger reckt: „Das wird ein absolutes 50:50-Match. Entscheidend wird sein, welche von beiden den Sieg noch mehr will und bereits ist, einsatzmäßig wieder alles in die Waagschale zu werfen.“ HARALD HETTICH