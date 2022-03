TSV Unterhaching: Schwacher Re-Start der Basketballerinnen

Von: Harald Hettich

– Enttäuschender Re-Start für die Basketball-Damen des TSV Unterhaching. Die zuvor in der Bezirksoberliga ungeschlagenen Aufstiegsanwärterinnen schlitterten beim ersten Pflichtspielauftritt nach vier Monaten Corona-Zwangspause nach desolater zweiter Halbzeit in eine 50:78 ( 35:27) Pleite beim MTV München.

Trotz der Pleite an der Isar stehen die dieses Mal arg verhinderten Korbjägerinnen vom Hachinger Bach mit 5:1 Siegen an der Tabellenspitze. „Es war eine sehr deprimierende Vorstellung meiner Mannschaft“, sparte Trainer Florian Pöppl nach dem Match beim Münchner Traditionsverein nicht mit Kritik. „Was die Mädels in Halbzeit zwei abgeliefert haben, geht gar nicht.“

Man werde dieses Match in der kommenden Trainingswoche „intensiv aufarbeiten“. Selbst die verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfälle einer ganzen Handvoll Stammspielerinnen mochte der zerknirschte Übungsleiter nicht gelten lassen. „Die Mannschaft hat in Halbzeit eins gut angefangen und den Man-to-Man-Run der Münchnerinnen in deren Defense immer gut ausgespielt“, sah Pöppl bis zur Pause positive Ansätze seines Teams. Doch nach einer Acht-Punkte-Führung zur Pause riss der Faden in Halbzeit zwei. „Das dritte Viertel haben wir nahezu verschlafen und uns vor allem viele Ballverluste eingehandelt“, erkannte der Trainer klare Negativtendenzen.

„Müssen unsere Hausaufgaben machen“

Wer dachte, der Tabellenführer würde nach knappem Rückstand im Schlussviertel die Dinge wieder zurechtrücken, sah sich getäuscht. „Das Schlussviertel war beschämend und ohne jeden Einsatzwillen“, legte Pöppl schimpfend nach. Allein mit 7:33 ging der Schlussabschnitt für die Hachingern desaströs zu Ende. „Was der MTV an Teamgeist, Energie und Kampfgeist in die Waagschale warf, ging uns komplett ab.“ Vor allem die Topscorerinnen Englisch (30 Punkte) und Klose (26) beim MTV bekam der Gast überhaupt nicht in den Griff. Pöppl sieht Handlungsbedarf. „Das Spiel war auch ein Spiegel unserer zuletzt schwächeren Einstellung im Training“, sah er Parallelen zwischen schwachen Üben und schlechtem Spiel. Mit dieser Leistung könne man von einem Aufstieg in die Bayernliga nicht reden. „Wir müssen wieder unsere Hausaufgaben konzentriert erledigen und schnell in die Spur zurückfinden“, fordert der Trainer von den Seinen. Zum Wundenlecken haben seine Spielerinnen jetzt wieder Zeit. Denn wegen hoher Corona-Raten beim avisierten Gegner der kommenden Woche fällt die für Samstag angesetzte Partie gegen den ASV Rott am Inn aus. Weiter gehen soll es am 9. April mit dem Spitzenspiel bei Verfolger Wolnzach. Die klare Aussprache wird wohl nötig sein, um dort zu bestehen.

Beste TSV-Scorerinnen: Matthias (13 Punkte), Weiherer (11), Uhlstein (8).