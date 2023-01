TSV Sauerlach Schwenzfeger gibt frustriert auf

Von: Umberto Savignano

Ihm reicht’s: Ingo Schwenzfeger ist nicht mehr Trainer der Handballer des TSV Sauerlach. Abteilungsleiter bleibt er. © brouczek

Zurückgetretener Trainer kritisiert die Einstellung der Sauerlacher Handballer.

Sauerlach – Wenn die Handballer des TSV Sauerlach am Samstag (20.10 Uhr) beim SV München Laim in die Bezirksoberliga-Rückrunde starten, ist Ingo Schwenzfeger nicht mehr dabei: Der Trainer hat gut eine Woche vor dem Auftakt seine Tätigkeit beendet. „Im Endeffekt habe ich mich einmal zu oft geärgert“, bringt der 52-Jährige den Grund für seine Entscheidung auf einen kurzen Nenner. Sein Mitstreiter Jörg Hetzel betreut die Mannschaft zunächst weiter.

Die ausführliche Begründung seines Rückzugs bleibt Schwenzfeger keineswegs schuldig. Letztlich habe die von ihm gewünschte Einstellung bei einem Teil der Mannschaft gefehlt. „Es hat in der Rückrunde der Landesliga schon angefangen, da hatten wir eine einzige Trainingseinheit in Kaderstärke. Dann war die Vorbereitung ohne Halle sehr schwierig. Das hat die Leute noch mehr vom Training abgehalten“, blickt der Ex-Coach zurück. Für die neue Saison habe er sich mehr Motivation erhofft, wurde aber enttäuscht. „Wir haben das in einer Aufarbeitung nach der Saison klar angesprochen, hatten aber auch in der Hinrunde wieder nur ein, zwei Trainingseinheiten mit mehr als zehn Spielern.“

Die letzten beiden Wochenenden vor dem Laim-Spiel wollte das Trainerduo dafür intensiv nutzen. „Wir hatten die Halle reserviert, Spiele und Trainingseinheiten geplant. Am Donnerstag, 5. Januar, waren beispielsweise noch 18 Spieler angemeldet, am Sonntag darauf kamen dann sieben plus Torwart“, erzählt Schwenzfeger. Ähnlich lief es auch bei den regulären Einheiten unter der Woche. Am Donnerstag vergangener Woche kam es schließlich zu einer gemeinsamen Aussprache mit dem Mannschaftsrat. „Dort wurde mir gesagt, dass die Mannschaft den Anspruch nicht mehr erfüllen kann, weil Handball nur noch eine Option unter mehreren in der Freizeitgestaltung ist“, berichtet der 52-Jährige.

Das war der letzte Auslöser für seinen Rücktritt, nicht nur, weil der ehemalige Torwart zu seinen aktiven Zeiten eine ganz andere Einstellung hatte. „Als Spieler habe ich den Handball immer als Verpflichtung gesehen. Ich habe mich für einen Mannschaftssport entschieden und Freizeit und Urlaub danach gerichtet“, sagt Schwenzfeger zwar, doch geärgert hat ihn vor allem die mangelnde Offenheit von Seiten mancher Spieler: „Wenn es eine klare Ansage gegeben hätte, dass man nur Dienstag und Donnerstag trainieren will und ein freies Wochenende haben möchte, wäre es in Ordnung gewesen. Ich plane das ja in meiner Freizeit.“

Dass er trotz der schwachen Beteiligung noch mit Forderungen nach Änderungen im Spielsystem konfrontiert wurde, bringt ihn zu dem Schluss: „Anspruch und Wirklichkeit klaffen auseinander.“

Nun übernimmt also Jörg Hetzel. „Er lässt die Mannschaft nicht hängen, aber er macht es auch nur bis zum Saisonende“, sagt Schwenzfeger, der seit 2016 ja auch Abteilungsleiter ist und dies auch bleibt. „Zumindest bis zur Neuwahl in einem Jahr. Das hat damit nichts zu tun.“

Die sportlichen Chancen des Teams, das derzeit auf Rang fünf liegt und eigentlich in die Landesliga zurückkehren wollte, sieht Schwenzfeger kritisch: „Wenn sich die Mannschaft zusammenreißt und zumindest zu den Spielen erscheint, wird sie nicht absteigen. Dann kann sie Bezirksoberliga zur Gaudi spielen.“