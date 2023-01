Hochspringer Tobias Potye: „So bleibe ich weiter hungrig“

Von: Patrik Stäbler

„Einmalige Atmosphäre“: Tobias Potye bejubelt bei der Heim-EM im Olympiastadion 2,27 Meter – eine Höhe, die ihm die Silbermedaille sichert. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/KJPeters

2022 war für Tobias Potye ein Jahr wie aus dem Bilderbuch: Nicht nur holte der Hochspringer aus Aschheim in der Halle und im Freien je einen Deutschen Meistertitel. Sondern erstmals knackte der 27-Jährige, der für die LG Stadtwerke München startet, auch die magische Marke von 2,30 Meter. Und als wäre das nicht genug, setzte Potye seinem Erfolgsjahr im August noch die Krone auf: durch eine Silbermedaille bei der Heim-EM in München.

Herr Potye, wie rauschend wird Ihre Silvestersause?

Es wird schon eine Sause, aber nicht aus sportlicher Sicht. Geplant ist, dass wir mit Freunden zum Essen gehen in ein koreanisches Restaurant – da freue ich mich schon darauf.

Wobei Sie allen Grund hätten, an Silvester die Champagnerflaschen zu köpfen – so wie 2022 für Sie gelaufen ist…

Ja, es war ein sehr gutes Jahr für mich. Ich habe das nach der EM auch noch mal mit meiner Familie gefeiert. Wir waren gemeinsam beim Essen in dem Restaurant im Olympiaturm.

Von wo aus Sie direkt auf den Schauplatz ihres größten Erfolgs hinabblicken konnten: das Olympiastadion, wo Sie im August bei der Heim-EM zu Silber gesprungen sind.

Das war sicher der bislang größte Erfolg in meiner Karriere. Und darauf bin ich auch stolz – und sehr froh, dass ich die Chance dazu bekommen habe, in meiner Heimatstadt bei einer EM zu springen.

Zur Person Über seinen älteren Bruder ist Tobias Potye 2008 zur Leichtathletik beim FC Aschheim gekommen. Dort entwickelte er sich unter Trainer Manfred Knopp zu einem der landesweit hoffnungsvollsten Hochsprung-Talente. 2012 wurde Potye Deutscher U18-Vizemeister, ehe er im folgenden Jahr sensationell den Titel bei der U20-Europameisterschaft holte.

2015 wechselte der 1,98 Meter große Schlaks vom FCA zur LG Stadtwerke München, wo er seine Bestleistung kontinuierlich bis auf 2,27 Meter steigerte, ehe ihn Ende 2018 eine langwierige Knieverletzung aus der Bahn warf. In der Folge musste Potye ein komplettes Jahr pausieren und hatte auch danach immer wieder Probleme.

Das hinderte ihn jedoch nicht daran, 2021 erstmals Deutscher Meister zu werden – ein Kunststück, das er heuer sowohl in der Halle als auch im Freien wiederholte. Überdies sprang der Aschheimer erstmals über 2,30 Meter und holte Silber bei der Heim-EM im Olympiastadion. Privat lebt Tobias Potye mit seiner Freundin in München und studiert Informatik. (ps)

Wenn Sie an den Beginn dieses Jahres zurückdenken: War dieser Erfolg absehbar?

Es war schon damals unser Plan, bei der EM in der Lage zu sein, um die Medaillen mitzuspringen. Und genau auf diesen Wettkampf habe ich danach auch gezielt hingearbeitet. Allerdings konnte ich mir nie sicher sein, gerade mit meiner Vorgeschichte…

Sie meinen Ihre andauernden Knieprobleme, die Sie 2019 zu einer langen Pause zwangen und auch seither begleiten?

Wir haben uns vor einem Jahr zusammengesetzt und besprochen, wie wir weiter mit dem Knie umgehen. Klar war es das Ziel, das Problem zu lösen. Aber in erster Linie ging es darum, bei der EM in München so weit fit zu sein, um dort zu performen. Und diese Rechnung ist aufgegangen.

Ich merke ja selbst, dass ich jetzt Blut geleckt und richtig Bock darauf habe, bei großen Meisterschaften vorne mitzuspringen“, sagt Tobias Potye. © Sven Hoppe/dpa

Wobei 2022 schon davor gut für Sie gelaufen ist. Sowohl in der Halle als auch im Freien sind Sie Deutscher Meister geworden. Und noch wichtiger: In Berlin ging’s erstmals in Ihrer Karriere über 2,30 Meter…

Das war für mich ein absolutes Highlight und ein sehr emotionaler Moment. Schließlich hatte ich mir schon vor vier Jahren vorgenommen, diese Marke zu knacken. Und 2018 war ich auch drauf und dran, die 2,30 Meter abzuhaken. Doch dann ist alles ganz anders gekommen…

Selten hat man Sie so jubeln sehen wie nach dem Sprung über 2,30 Meter in Berlin. Ist in diesem Moment schon der Grundstein für den Erfolg in München gelegt worden?

Absolut! Ab der Deutschen Meisterschaft war es im Prinzip wie eine Roadmap bis zu Europameisterschaft – nur dass die WM da nicht so richtig reingepasst hat.

Sie sprechen Ihren missglückten Auftritt in den USA an, wo Sie nur wenige Wochen nach Ihrem Rekordsprung mit 2,21 Metern in der Qualifikation scheiterten?

Das hat wehgetan. Da ist man bei einer WM dabei, und schwupps, ist es schon wieder vorbei. Es gab viele Einzelfaktoren, wieso es dort nicht gut für mich gelaufen ist. Aber kurz gesagt war es einfach eine schlechte Performance.

Die Sie jedoch nicht nachhaltig aus der Bahn werfen konnte?

Ich habe meine Lehren aus der WM gezogen, gerade was die Vorbereitung angeht. Ich bin jemand, dessen Konzentrationsphase vor einem Wettkampf möglichst kurz sein sollte – und möglichst intensiv. So habe ich es dann auch in München gehandhabt, wo ich mich bis drei, vier Tage vor dem Start noch mit ganz anderen Dingen beschäftigt habe.

Und dann sind Sie in Ihrem Olympiapark, wo Sie fast täglich trainieren, über 2,27 Meter gesprungen und haben EM-Silber geholt. Welche Erinnerungen haben Sie an den Wettkampf?

Ich erinnere mich vor allem an die einmalige Atmosphäre im Olympiastadion. Und es ist mir sehr lange gelungen, diese Stimmung für mich zu nutzen.

Also kein Groll, dass es nicht zum ganz großen Coup und zu Gold gereicht hat?

Überhaupt nicht! Vielleicht es das auch gut, weil ich so weiter hungrig bleibe. Ich merke ja selbst, dass ich jetzt Blut geleckt und richtig Bock darauf habe, bei großen Meisterschaften vorne mitzuspringen. Die nächste EM ist 2024 in Rom. Da will ich wieder mit Gianmarco (Anm. d. Red. Gianmarco Tamberi, dem EM-Sieger von München) um den Titel springen – und idealerweise den Spieß umdrehen.

Bevor’s so weit ist, steht eine Saison 2023 an – mit welchen Zielen?

Ich bin erst Ende November und damit extrem spät ins Wintertraining eingestiegen. Deshalb kann ich noch gar nicht sagen, wie meine Hallensaison aussehen wird – zumal ich mich diesmal gezielter meinem Knie widmen will. Aber natürlich wäre es reizvoll, meinen Deutschen Meistertitel zu verteidigen und bei der Hallen-EM in Istanbul zu starten, für die ich schon so gut wie qualifiziert bin. Aber es bringt nichts, dort aus der kalten Hose zu springen.

Also richtet sich Ihr Blick schon auf die Freiluftsaison?

Anders als dieses Jahr will ich 2023 nichts erzwingen. Mein Ziel ist es, im Sommer den Übergang in ein geregeltes Training zu schaffen. Am schönsten ginge das natürlich mit einer erfolgreichen Teilnahme bei der WM…

… die im August in Budapest stattfindet.

Da würde ich gerne die Chance nutzen, um noch mal vorne um die Medaillen mitzuspringen.

(Das Gespräch führte Patrik Stäbler.)