„So etwas habe ich noch nie gesehen“

Von: Robert M. Frank

Max Siebold analysiert den sensationellen Sieg der Hachinger Volleyball-Damen gegen Freisen.

Unterhaching – Maximilian Siebold jagt mit seiner Mannschaft vom TSV Unterhaching seit Jahren einem Erfolg nach dem anderen hinterher. Zuletzt erlebte der Trainer des Zweitliga-Aufsteigers ein denkwürdiges Spiel mit seiner Mannschaft: Die Hachinger Hasen gewannen in der 2. Bundesliga Süd auswärts beim damaligen Spitzenreiter Freisen 3:0 und gewannen dabei den zweiten Satz mit einem fantastischen und im höherklassigen Volleyball außergewöhnlichen Ergebnis von 25:6. Im Interview schildert der 32-Jährige die Situation vor Ort, schildert mögliche Auswirkungen dieses Ergebnisses und beschreibt den Schlüssel zum derzeitigen Erfolg seiner Mannschaft.

Haben Sie so einen kuriosen Satzgewinn wie in Freisen schon einmal miterlebt?

Sowohl als Trainer als auch als Spieler habe ich so etwas noch nie gesehen. Nur einmal als Zuschauer in der 3. Liga, als Augsburg in Planegg mal einen Satz mit 25:1 gewonnen hat. Einen Satz unter zehn Punkten beim Verlierer habe ich persönlich noch nie miterlebt. Das kommt in den höheren Klassen eigentlich nicht vor, eher noch in der Jugend.

Wie kommt so ein Erfolg wie bei Ihrer Mannschaft zustande?

Ich habe mir das Spiel danach noch einmal in der Videoanalyse angesehen. Da konnte man erkennen, dass wir Freisen schon im ersten Satz genervt haben. In den Gesichtern an den Gesichtern der gegnerischen Spielerinnen beobachten, dass hier große Ratlosigkeit herrscht. Jeder Netzroller ist zu unseren Gunsten ins gegnerische Feld reingefallen und es hat einfach alles bei uns geklappt. Und Freisen hat den Ball einfach nicht tot bekommen. Selbst bei teilweise vier oder fünf Anläufen. So etwas nervt natürlich eine Mannschaft.

Welche Rolle spielt dabei der Trainer in so einem Moment?

Ich kann in so einem Moment nicht viel ausrichten, nur Ansagen vor einem Aufschlag machen. Bei den Timeouts habe ich der Mannschaft auf den Weg gegeben, dass sie auf gar keinen Fall nachlassen dürfen. Man darf in so einer Situation nicht zurückschrauben und auf einmal verrückte Sachen ausprobieren. Das kann sich im Volleyball ziemlich schnell rächen.

Was sind die Gründe für die beachtlichen Erfolge in der laufenden Saison?

Man muss zunächst das Teamwork hervorheben. Das ist einfach super stimmig in der Mannschaft. Klar muss es immer spielerisch passen, aber unser oberstes Credo lautet: Wenn das Team funktioniert, dann funktioniert auch der Rest. Das spiegelt sich in dieser Saison in vielerlei Hinsicht wider.

Welche Bedeutung hat ein solcher Kantersieg für die nächsten Spiele?

Einige unserer Gegner in der Liga haben uns schon bereits vor diesem Spiel wahrgenommen und uns als Aufsteiger ein bisschen ernster genommen als zu Beginn der Saison. Wir haben uns damit, glaube ich, ordentlich Respekt verschafft. Wir können uns aber nur kurz darauf etwas einbilden. Wir sollten uns das lieber als Idealvorlage und Anhaltspunkt für die nächsten Wochen vor Augen halten.

Was ist von der Mannschaft in der Saison noch zu erwarten?

Wir wollen uns schon noch für knappe 2:3-Niederlagen wie gegen Dingolfing oder gegen Grimma revanchieren. Da haben wir stets geführt und dann doch noch verloren. Wir wollen gegen solche Top-Teams befreit und frech aufspielen und guten Volleyball zeigen. Vielleicht können wir solche Mannschaften noch ein wenig ärgern und damit ein paar Punkte für uns sammeln.

