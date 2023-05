Spannende Spiele und torhungrige Hachinger

Von: Robert Gasser

Teilen

Heiß auf den Merkur CUP 2023: die Mannschaften des FC Deisenhofen, FC Ottobrunn, Fortuna Unterhaching, TSV Ottobrunn, SV-DJK Taufkirchen, SC Baierbrunn, TSV Hohenbrunn und TSV Brunnthal vor dem Auftakt am Ottobrunner Haidgraben. © brouczek

MERKUR CUP Nach dem Vorrundenturnier in Ottobrunn stehen die Teilnehmer des Kreisfinales fest

Ottobrunn – Die Teilnehmer am Kreisfinale des Merkur CUP im Kreis 14 stehen fest. Beim in Ottobrunn ausgetragenen Vorrundenturnier des wohl weltgrößten E-Jugend-Fußballturniers haben sich folgende Mannschaften quailifiziert: SpVgg Unterhaching, TSV Grünwald, SV Pullach, FC Biberg, FC Deisenhofen, FC Ottobrunn, SV-DJK Taufkirchen und SC Baierbrunn. Das Kreisfinale wird am Sonntag, 14. Mai, ausgetragen. Der Austragungsort steht noch nicht fest.

Bei zwar wolkigem, aber optimalem Fußballwetter herrschte in den vier Vorrundengruppen am Ottobrunner Haidgraben Hochspannung. Den zahlreichen Zuschauern, die mit ihren Mannschaften mitfieberten und für tolle Stimmung sorgten, wurden hervorragender Jugendfußball und auch einige Schützenfeste geboten.

Am torhungrigsten waren wie erwartet die Talente der SpVgg Unterhaching, die in ihren drei Spielen satte 16 Tore schossen. Klar, dass die Hachinger als Erster der Gruppe 1 souverän eine Runde weiterkamen und ins Kreisfinale einzogen.

Der SV Pullach war in Gruppe 2 ähnlich dominant. Die jungen Raben holten elf Punkte und beeindruckten mit einer Tordifferenz von 10:0. Zweiter wurde der FC Biberg. Der FC Deisenhofen holte mit zwölf Zählern sogar noch einen Punkt mehr als Haching und Pullach. Zweiter in Gruppe 2 wurde der FC Ottobrunn.

Höchst spannend ging es in Gruppe 4 zu. Der SV-DJK Taufkirchen und der SC Baierbrunn lieferten sich mit je acht Punkten ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen, das die Taufkirchner mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Baierbrunn knapp für sich entschieden.

Die acht qualifizierten Mannschaften haben jetzt noch eine gute Woche Zeit, sich auf das Kreisfinale vorzubereiten. Auch am 14. Mai gilt: Hochspannung ist garantiert!

Der 29. Merkur CUP 2023

ist das weltweit größte E-Jugendturnier. Es wird vom Münchner Merkur mit dem BFV veranstaltet und von den Premiumsponsoren ESB Energie Südbayern, Radio Arabella und uhlsport gefördert. Außerdem unterstützen der FC Bayern München und die SpVgg Unterhaching das Turnier. ESB ist zudem Fairplay-Partner des Merkur CUP sowie Förderer des Nachhaltigkeitsprojektes.

Fußball kann so schön sein: Deisenhofen bejubelt das zwischenzeitliche 2:0 beim 4:0-Sieg gegen den FC Ottobrunn. © brouczek

Die Tribüne am Ottobrunner Haidgraben war gut gefüllt. Die Fans drückten ihren Mannschaften fest die Daumen. © Robert Brouczek