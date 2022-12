Spaß am Sport muss geweckt werden

Von: Robert Gasser

Robert Gasser © SYSTEM

Ein Kommentar von Robert Gasser

Wer regelmäßig an den unzähligen Bolzplätzen im Landkreis vorbeikommt, weiß es längst: Sport und Bewegung spielt bei vielen – wohl den meisten – Kindern und Jugendlichen keine große Rolle mehr. Klar, im Verein wird schon noch Sport getrieben – doch die meisten Kinder und Jugendlichen sind nicht im Sportverein. Und deshalb ist die Studie der DAK-Krankenkasse schlüssig, die sagt: Zwei Drittel aller Schulkinder bewegen sich zu wenig. Im Schnitt verbringen die Mädchen und Buben der Klassenstufen fünf bis zehn demnach mehr als zwölf Stunden täglich im Sitzen. Das ist erschreckend.

Die gesundheitlichen Folgen sind so bekannt wie gravierend: Die Gefahr von Gewichtsproblemen steigt, auch von Haltungsschäden und Koordinationsschwierigkeiten.

Deshalb zielt das neue Modell Sport-Grundschule in die richtige Richtung. Unsere Kinder müssen sich wieder mehr bewegen. So legen im Landkreis München nun Grundschulen in Unterbiberg, Haar und Garching endlich wieder mehr Wert auf Sport. Gezielte Aktionen oder Ausflüge sollen die Kinder an verschiedene Sportarten heranführen. Und – eine Kleinigkeit mit großer Wirkung: In den Pausen dürfen in der Grundschule Unterbiberg die Sportanlagen von den Schülern und Schülerinnen genutzt werden. Das weckt die Lust auf Spiel und Sport auch nach dem Unterricht!

Allerdings: Die Sport-Grundschule ist nur ein Anfang – nicht mehr.