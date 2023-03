HT München: Spitzenspiel am Köglweg

Von: Umberto Savignano

Teilen

Hinter dem Einsatz des wurfgewaltigen Valentin Eimer steht noch ein Fragezeichen. © Robert Brouczek

Handball-Bayernliga: HT-Männer erwarten Tabellendritten Allach – Frauen treffen auf den Spitzenreiter.

Unterhaching/Taufkirchen – Einen ihrer hartnäckigsten Verfolger erwarten HT Münchens Handballer am Samstag in Taufkirchen (19 Uhr, Köglweg 104): Der TSV Allach 09 ist als Tabellendritter der Bayernliga-Aufstiegsrunde dem Spitzenreiter aus dem Hachinger Tal mit zwei Punkten Rückstand dicht auf den Fersen. Das war zum Jahreswechsel noch nicht zu erwarten gewesen, denn die Allacher qualifizierten sich als Vierter der Vorrunde gerade so für die Runde der Top-Teams. „Sie haben sich in diesen Play Offs etabliert“, sagt HT-Coach Johannes „Danger“ Borschel über die Allacher, mit denen seine Mannschaft in der ersten Saisonphase noch keinerlei Probleme hatte: Man gewann zuhause 38:29 und auswärts 34:28. Doch beim 33:33 im spannenden Aufstiegsrunden-Hinspiel bekam das HT-Team die Steigerung der Nord-Münchner zu spüren. „Das ist eine abgezockte Truppe“, weiß Borschel, der auf den Heimvorteil setzt: „Wir rechnen mit voller Halle, werden all-in gehen und das voll durchziehen. Ich glaube, es wird ein richtig guter Handball-Abend.“

Die Tabellenkonstellation, nach der seine Mannschaft sich einerseits absetzen, andererseits bei einer eigenen Niederlage und einem gleichzeitigen Sieg des Zweiten SG Regensburg in Rothenburg auch auf Platz drei abrutschen könnte, blendet Borschel wie immer aus: „Das mag so sein, aber wir schauen auf die 60 Minuten, und die Tabelle schauen wir uns dann an.“ Entscheidend sei dieses Duell ohnehin nicht, findet er: „Es ist ein Top-Spiel. Aber jedes Spiel ist ein Schlüsselspiel.“

Der Coach kann fast aus dem Vollen schöpfen: Julian Benecke, der zuletzt aus gesundheitlichen Gründen nur eingeschränkt spielte, sollte wieder voll belastbar sein. Ein Fragezeichen steht hinter den angeschlagenen Florian Wastl und Valentin Elmer. „Es ist gut, dass jetzt, in der entscheidenden Phase, fast alle fit sind“, freut sich Borschel. Aber nicht nur die Aufstellung stimme, sondern vor allem auch die Einstellung: „Jeder weiß, was Sache ist und, dass er sich in den Dienst des Mannschaftsziels stellen muss. Die Jungs geben richtig gut Gas.“

Bereits um 17 Uhr empfangen die HT-Frauen an gleicher Stelle mit der SG FC Mintraching/TSV Neutraubling den Aufstiegsrunden-Spitzenreiter. Die Oberpfälzerinnen befinden sich in Top-Form, nicht zuletzt dank der erfolgreichsten Werferinnen der Liga, Jasmin Lehner (69 Tore) und Carina Marhöfer (56). HT-Coach Andreas Fehrenbach sieht die Favoritenrolle eindeutig bei den ambitionierten und entsprechend motivierten Gästen, denen man die Punkte aber nicht kampflos überlassen werde: „Wenn wir einen guten Tag erwischen, dann schlagen wir auch Mintraching.“ Im Vorrunden-Heimspiel gelang dies mit 27:20 nach einer starken Schlussviertelstunde sogar recht eindrucksvoll, auswärts unterlag das Fehrenbach-Team der SG jedoch zweimal. HT-Rückraumspielerin Pia Klenk setzt auf diese Heimstärke: „Bei den letzten Heimspielen waren die Zuschauerränge gut gefüllt, das gibt nochmal einen extra Push. Und wenn wir gut ins Spiel kommen, dann können wir es Mintraching richtig, richtig schwer machen.“