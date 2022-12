Spitzensport bei den Schachfreunden Deisenhofen

Hoch konzentriert: die Deutsche Meisterin Jana Schneider beim Simultanspiel im Vereinsheim der Schachfreunde Deisenhofen, dem evangelischen Gemeindezentrum. Hier spielt sie gerade gegen die Erwachsenen. Zahlreiche sportliche Erfolge © Schachfreunde Deisenhofen

Deisenhofner Verein blickt auf 70 bewegte und erfolgreiche Jahre zurück.

Deisenhofen – Bei den Vereinsabenden der Schachfreunde Deisenhofen wird seit vielen Jahrzehnten nach Herzenslust gegrübelt. Die Figuren werden nicht nur verschoben, sondern nach allen Regeln des Denksports auf die passenden Felder gesetzt. Daneben geht es im gemütlichen Vereinsheim neben dem Gymnasium sehr gesellig zu, und die Fachgespräche können bis in den späten Abend dauern.

Anlässlich des 70-jährigen Vereinsbestehens haben die Schachfreunde jetzt eine Jubiläumsfeier mit zwei Simultanveranstaltungen organisiert. Die deutsche Meisterin, Nationalspielerin und Goldmedaillengewinnerin bei der Schacholympiade 2022, Jana Schneider (21), kam extra ins Hachinger Tal und trat erst in einem Uhrensimultanspiel gegen neun Kinder und Jugendliche an, anschließend in einem großen Simultanspiel gegen 22 Vereinsmitglieder. Während der Nachwuchs der aus der Nähe von Würzburg stammenden Titelträgerin keine großen Probleme bereitete, gab es im großen Rahmen zwei Siege: Dieter Westphal und Michael Schelle setzten sich gegen die Spitzenspielerin durch. Die drei Unentschieden schafften Fabian Thiel, Ulrich Kümpers und Roland Weingut. Besonders stark war Jana Schneider in den Partien, in denen sie einen direkten Königsangriff starten konnte.

Nach dem sportlichen Teil zauberte das Küchenteam feine Makis, das reichhaltige Buffet wurde nahezu vollständig verzehrt, während sich die Vereinsmitglieder Anekdoten aus den letzten 70 Jahren erzählten. Einen der größten Erfolge erreichte der Verein anno 1957. Er gewann die Bezirksmeisterschaft des Oberlandes und wurde „Bezirks-Mannschaftsmeister“

Nach einer Neuordnung der Schachbezirke spielen die Schachfreunde Deisenhofen seither im Bezirksverband München. Sie wurden 1973 Mannschaftsmeister in der B-Klasse und hatten damit den Aufstieg in die A-Klasse geschafft. Einen weiteren Höhepunkt in der Vereinsgeschichte verbuchten die Schachfreunde 1997 mit dem Sieg im Münchner Pokalwettbewerb. Die als krasse Außenseiter gehandelten Schachfreunde Deisenhofen warfen eine Reihe hochklassiger Teilnehmer aus dem Rennen. Eckart Rupp, Christian Binder, Gerhard Sengle, Robert Schaal, Gerassimos Stayas und Eduard Ellmann holten die Trophäe ins Hachinger Tal.

Eine sehr beachtliche Leistung in der Vereinsgeschichte gelang den Schachfreunden vor zwölf Jahren. In der Münchner Mannschaftsmeisterschaft errang die erste Mannschaft den Sieg in der A-Klasse und stieg damit zum ersten Mal in die Bezirksliga auf.

Aber auch Trauer fand an diesem Abend Raum. Die Schachspieler erinnerten an den ehemaligen, jahrzehntelangen Vereinsvorsitzenden Eduard Ellmann. Er starb vor einem Jahr und wäre vor wenigen Tagen 85 alt geworden. Die Schachfreunde bedauerten sehr, dass er die Feier nicht mehr miterleben durfte.

Simultanspiele zum Jubiläum haben bei den Schachfreunden übrigens Tradition: Im Jahr 2002 spielten die Deisenhofner gegen Großmeister Wolfgang Unzicker und zehn Jahre später, 2012, gegen Großmeister Igor Khenkin. Starke Leistungen bot hier jeweils Winfried Gambietz. Der Schachfreund schlug Unzicker im Simultan und remisierte gegen Igor Khenkin. Chapeau. MARC OLIVER SCHREIB

