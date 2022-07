Spitzentennis in Großhesselohe

Von: Robert M. Frank

Teilen

Wir haben viele interessante Spieler im Kader. Zum einen langjährige TCG-Leistungsträger wie Dennis Novak oder Kamil Majchrzak und zum anderen mit Struff, Kohlschreiber, Gojowczyk und Bachinger deutsche Spitzenspieler. Hinzu kommen fantastische Neuverpflichtungen. TCG-Teammanager Christopher Kas Seine internationale Profi-Karriere ist beendet, aber in der Tennis-Bundesliga schlägt Philipp Kohlschreiber weiter für den TC Großhesselohe auf. © Sven Hoppe/dpa

Der TC Großhesselohe greift im Rennen um die Meisterschaft der 1. Bundesliga erneut mit einer Mischung aus deutschen sowie internationalen Top-100-Weltklassespielern, Lokalmatadoren und aufstrebenden Spitzenspielern an. Auf die Zuschauer wartet zum Saisonstart an diesem Sonntag (11 Uhr) gleich das Heimspiel-Derby gegen Rosenheim.

Großhesselohe – Am Sonntag (11 Uhr) startet die Bundesliga-Saison 2022 für den TC Großhesselohe mit dem Heimspiel auf der Vereinsanlage an der Pullacher Straße gegen das Team Rosenheimer Unterstützungskasse. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der TCG auf fast allen Positionen noch einmal verstärkt. Jan-Lennard Struff (ATP-Weltranglistenposition 103; Stand 6. Juni zum Bundesliga-Meldeschluss), Mitglied der mit TCG-Spielern gespickten deutschen Daviscup-Halbfinal-Mannschaft 2021, und der achtmalige ATP-Champion Philipp Kohlschreiber (ATP 153) gehören in der Saison 2022 ebenso zum TCG-Aufgebot wie die beiden Großhesseloher Lokalmatadoren Peter Gojowczyk (ATP 95) und Matthias Bachinger (ATP 362), die erneut am Isarhochufer aufschlagen werden.

Neben diesem deutschen Quartett tauchen in der Großhesseloher Kaderliste prominente Namen von internationalem Weltklasse-Format auf. Hierbei sind zuvorderst die beiden Neuzugänge Arthur Rinderknech (ATP 60) aus Frankreich und der junge tschechische Shootingstar Jiøí Leheèka (ATP 79) zu nennen. Die lange Liste der zum Bundesliga-Meldeschluss acht Top-100-Weltranglistenspieler in den Reihen des TCG komplettiert das bereits im Vorjahr für den TCG gemeldete Quintett um die argentinischen Sandplatzspezialisten Francisco Cerúndolo (ATP 44) und Federico Coria (ATP 65) aus Argentinien, der Finne Emil Ruusuvuori (ATP 62) und Jeremy Chardy (ATP 88) aus Frankreich sowie der langjährige TCG-Spieler Kamil Majchrzak (ATP 81) aus Polen. Auch ab Nummer zwölf bis 18 der namentlichen Mannschaftsmeldung hat sich der Vorjahresdritte der 1. Bundesliga für diese Saison noch einmal auf jeder Position verstärkt. Ebenso wie Rinderknech haben auch der Slovake Jozef Kovalík (ATP 220) und der Pole Kacper ¯uk (ATP 271) den Weg von Bundesliga-Absteiger Sennelager an die Pullacher Straße eingeschlagen. Leheèka stößt als fünfter TCG-Neuzugang vom Zweitliga-Aufsteiger TC Brühl hinzu. Weiterhin an Bord ist Dennis Novak (ATP 154) aus Österreich.

Im Doppel greift der TCG neben dem Neuzugang Jan Zieliñski (ATP-Doppel 55) wieder auf die Erfahrung des 36-jährigen Spezialisten Philipp Oswald (ATP Doppel 74) aus Vorarlberg zurück. Zudem werden erstmals die beiden TCG-Top-Talente Nicolas Pfennig und Lovis Bertermann in der Bundesligamannschaft gemeldet sein.

Dagegen wird der TCG nicht mehr auf die Dienste von Florian Mayer zurückgreifen können. Der ehemalige Top-20-Weltranglistenspieler hat seine Karriere als Bundesligaspieler beendet und sich dem Bayernligisten vom TC Grün-Weiß Bayreuth in seiner alten Heimat angeschlossen. Ebenso werden Rudolf Molleker, Jürgen Melzer und Lucas Miedler nicht mehr am Isarhochufer aufschlagen. Das Trio wurde von Bundesliga-Aufsteiger Essen abgeworben. Andre Begemann (SC Frankfurt 1880) und Jurij Rodionov (TC Sportpark Rheinbach) werden auch nicht mehr für den TCG aufschlagen.

„Wir haben viele interessante Spieler im Kader. Zum einen langjährige TCG-Leistungsträger wie Dennis Novak oder Kamil Majchrzak und zum anderen mit Jan-Lennard Struff, Philipp Kohlschreiber, Peter Gojowczyk und Matthias Bachinger deutsche Spitzenspieler. Hinzu kommen fantastische Neuverpflichtungen wie beispielsweise Arthur Rinderknech oder der Shooting Star Jiøí Leheèka“, beurteilt TCG-Teammanager Christopher Kas den Kader.

Das erste von insgesamt fünf Heimspielen des TCG hat es bereits in sich. „Wegweisend wird in dieser Saison ein guter Start sein. Mit Rosenheim haben wir gleich ein starkes Team direkt am Anfang. Ein erfolgreicher Auftakt gegen einen Mitfavoriten wäre wichtig“, sagt Eßmann, der für den Saisonstart den Einsatz von Kohlschreiber ankündigt. Nach weiteren Heimspielen gegen Bredeney (8. Juli), Ludwigshafen (24. Juli) und Gladbach (31. Juli) bestreitet der TCG das letzte Heimspiel dann am 12. August gegen den fünfmaligen deutschen Meister Aachen. Das Saisonfinale spielt der TCG am Sonntag, 14. August (11 Uhr), beim amtierenden Meister GW Mannheim.

Eintrittskarten

für die fünf Heimspiele der TCG-Bundesligamannschaft können ab sofort auf der Website des Clubs bestellt werden (www.tc-grosshesselohe.de). Alternativ können Tickets an der Tageskasse erworben werden.