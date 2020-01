Niederlage zumAbschied aus Cadiz

Fußball

Im zweiten Testspiel im Trainingslager im spanischen Cadiz hat die SpVgg Unterhaching am Freitag 1:2 (1:1) gegen den Zweitligisten SV Sandhausen verloren.

Cadiz/Unterhaching–Jim-Patrick Müller hatte Haching in Führung gebracht (12.), Philip Türpitz (43.) und Enrique Pena Zauner (81.) trafen für Sandhausen. An diesem Samstag fleigt der Hachinger Tross wieder heim. Haching startete gut und hatte in der 2. Minute durch Sascha Bigalke und Jannik Bandowski die Möglichkeit zur frühen Führung. Der Ex-Hachinger Philipp Heerwagen im Sandhauser Tor hielt jedoch das 0:0 fest. Kurz darauf zappelte dann der Ball im Netz. Jim-Patrick Müller traf zum 1:0 (12.). In der Folgezeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor der Pause war es dann Türpitz, der zum Ausgleich traf (43.).In der Halbzeit tauschte Claus Schromm die Mannschaft komplett aus. Nur Nico Mantl spielte durch. Wieder war es die SpVg, die die erste Chance hatte. Dominik Stroh-Engel verfehlte knapp (47.). Haching war gut in der Partie und erspielte sich einige Chancen, doch Sandhausen traf kurz vor Schluss durch Pena Zauner zum Sieg (81.).

SpVgg Unterhaching 1. Halbzeit: Mantl, Grauschopf, Endres, Dombrowka, Bandowski, Stahl, Jim-Patrick Müller, Ehlich, Bigalke, Hain Dietz

SpVgg 2 Halbzeit: Mantl, Greger, Welzmüller, Schwabl, Felix Müller, Fuchs, Stierlin, Heinrich, Hufnagel (85. Markert), Stroh-Engel, Krauß (75. Mensah)