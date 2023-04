Ex-Hachinger Steuerwald bastelt am neuen ASV Dachau

Ziel Bundesliga: der Ex-Hachinger Patrick Steuerwald, Trainer des ASV Dachau. © Bruno Haelke

Ex-Hachinger hat mit dem Volleyball-Traditionsverein einiges vor.

Unterhaching/Dachau – Es grünt so grün im Frühling auf dem weitläufigen Gelände des ASV Dachau. Wenn frühere Hachinger Patrick Steuerwald, 125-maliger deutscher Nationalspieler und seit einem Jahr Trainer des Zweitligisten, seinen Fuß auf das Vereinsgelände setzt, fühlt er sich zu Hause. „Dachau pulsiert an diesem Ort. Hier ist immer etwas los“, sagt der 37-Jährige. Und schon bald soll hier noch viel mehr los sein. Genau 50 Jahre nach Gründung der Volleyball-Abteilung will der Verein zurück in die 1. Bundesliga, das Jubiläum mit der Rückkehr begehen. Doch es soll keine Fortsetzung der ehemals so erfolgreichen Geschichte sein. Es ist ein Neubeginn, der vor allem eines sein soll – dauerhaft und nachhaltig. Nach zwei Deutschen Meistertiteln, einem Pokalsieg und dem Einzug ins Champions-League-Finale Mitte der 90er geriet der ASV Dachau in finanzielle Schwierigkeiten, 2002 folgte der Zwangsabstieg in die Regionalliga. Nach den großen Volleyball-Zeiten kamen schwierige Jahre mit Höhen und Tiefen. Jetzt kommt der ASV Dachau zurück – mit einem neuen Gefühl, neuen Gesichtern und einer Idee für eine erfolgreiche Zukunft. Die Vorbereitungen auf diesen Schritt haben schon vor Jahren begonnen. „Der letzte Abstieg aus der 2. Liga hat uns zu der Entscheidung gebracht, unsere damalige U18 zur ersten Herren-Mannschaft umzumodeln und diese aufzubauen“, erklärt Volleyball-Abteilungsleiter Denis Werner. „Das war damals keine einfache Entscheidung. Ich bin froh, dass wir jetzt die Früchte ernten können, dass die Jungs jetzt mit den Fähigkeiten und der Perspektive ausgerüstet sind.“

Die Lernkurve des Teams in dieser Saison ist steil. Während der Aufsteiger zu Saisonbeginn im Mittelfeld agierte, gelang im Laufe der Rückrunde sogar zwischenzeitlich der Sprung auf Rang zwei. Dass der Durchmarsch in die oberste Liga nun so schnell erfolgt, war zunächst zwar nicht geplant, fühlt sich in Dachau aber richtig an. „Die Erleichterungen seitens der VBL sind natürlich Grundvoraussetzung. Man ist auf uns zugekommen und hat uns ein Angebot gemacht. Wir haben uns das angeschaut und ergreifen die Chance“, sagt Teammanager Raiko Worf. Vereinfachte Bedingungen hinsichtlich Hallensituation und Budget sowie die zweijährige Nichtabstiegsgarantie geben die nötige Sicherheit.

Auch wenn der Aufstieg für Mannschaftskapitän Samuel Sadorf überraschend kam, steht er mit seinem Team voll dahinter: „Wir kommen gut voran in der 2. Liga und stehen gut da. Es gibt genug Gründe, den nächsten Aufstieg zu wagen. Es gibt hier keinen, der sich nicht darauf freut.“ Druck aufgrund der erfolgreichen Geschichte des Vereins verspürt das Eigengewächs nicht. „Klar wissen wir, was damals war. Wir sehen es als Vorbild und das macht Bock auf mehr. Wir wollen das haben, was damals gewesen ist, aber wir wollen eine eigene Geschichte schreiben.“ Ähnlich sieht das auch Trainer Steuerwald, der selbst mit einer äußerst erfolgreichen Sportlervergangenheit behaftet nach Dachau kam. „Es ist natürlich so, dass man die Vergangenheit nach außen tragen kann, aber wir wollen die Zukunft aufblühen lassen“, erzählt Steuerwald, der sich weder als Vorbild noch als Aushängeschild sehen will. „Ich bin nicht der, der im Fokus stehen möchte. Es soll um die Leute gehen, die aktiv spielen, weil wir mit ihnen auch die Jugend hier abholen. Sie investieren so viel in den Sport, quasi als Otto-Normalbürger mit Job oder Studium.“ Andreas Wilhelm, 1. Vorstand des ASV Dachau, legt Wert darauf, den eigenen Nachwuchs im Verein zu entwickeln: „Ich bin mit 17 nach Dachau gekommen. Viele, die damals mit dabei waren, haben jetzt ihre Kinder im Verein. Der Grundsockel ist groß und mächtig.“ Dies zahlt auch in das Nachhaltigkeitskonzept des angehenden Erstligisten ein. „Wir haben im Jugendbereich einen absoluten Leistungsgedanken. Es ist förderlich, wenn man Perspektive nach oben bieten kann“, so Abteilungsleiter Werner. „Das ist unser Weg. Ich hoffe, dass wir immer wieder Jugendspieler haben, die wir mit hochziehen können. Wir wollen Vorbilder aufbauen“, ergänzt Steuerwald.