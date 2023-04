TSV Haching München: Stimmungsvoller Ausklang trotz 0:3-Schlappe

VOLLEYBALL

Von Umberto Savignano

Unterhaching – Einen stimmungsvollen Saisonausklang feierten die Bundesliga-Volleyballer des TSV Haching München trotz der 0:3 (18:25, 20:25, 13:25)-Niederlage und des damit einhergehenden Viertelfinal-Aus gegen Titelverteidiger Berlin. Die Löwen hielten gegen den großen Meisterschaftsfavoriten vor den gut gefüllten Rängen in der Bayernwerk Sportarena teilweise sehr ordentlich mit.

Eine ihrer besten Phasen erwischten die Gastgeber gleich zu Beginn, bis zum 10:12 blieben sie den Hauptstädtern dicht auf den Fersen, dann legte Berlin zwar einen kleinen Lauf zum 11:19 hin, doch die Hachinger kämpften sich wieder heran und lieferten mit dem 18:25 ein anständiges Teilergebnis. Nach dem 3:2-Start in den zweiten Satz steckte der TSV einen Durchhänger bis zum 4:12 weg. Zwei Asse von Philipp Schumann und ein Block von Juri Petrusic zum 9:14 bis zum 11:14 waren die frenetisch bejubelten Höhepunkte eines starken Zwischenspurts, der am Ende mit dem 20:25 sogar in ein noch besseres Resultat mündete. Deutlicher wurde es erst im 3. Durchgang: Mit dem zweiten Matchball machte der Berliner Block das 13:25 perfekt.

TSV Haching München: Schumann, Rösler, Petrusic, Rupprecht, Gumenjuk, Paduretu, Chefai (L); Mikuláss, Koch