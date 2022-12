Strafzeiten brechen ERSC Ottobrunn das Genick

Von: Harald Hettich

Teilen

Patrick Gerber Der ERSCO-Trainer ärgert sich über zu viele Fouls seiner Mannschaft. � © ERSCO

EISHOCKEY-LANDESLIGA Ottobrunner kassieren vermeidbare 4:5-Niederlage beim EHC Bayreuth

Ottobrunn – Von der Strafbank gewinnt man bekanntlich keine Spiele. Die alte Eishockey-Binsenweisheit traf auf den sonntäglichen Landesliga-Auftritt der Eishockey-Cracks des ERSC Ottobrunn beim EHC Bayreuth mal wieder vollumfänglich zu. Mit einer bitteren, weil wohl vermeidbaren 4:5 (1:0 / 0:4 /3:1) Niederlage im Kellerduell in Oberfranken im Gepäck ging es am Sonntag abend auf eine grantige und lange Heimreise. In den 60 Minuten auf dem Eis hatte der Aufsteiger zwar seine sportliche Tauglichkeideutlich unter Beweis gestellt. Aber Strafminuten, davon 24 allein im letztlich spielentscheidenden Mittelabschnitt, waren am Ende deutlich zu viele. Während sich die Gastgeber durch den glücklichen Dreier auf Platz sieben verbesserten (5 zu 10 Siege), darben die Ottobrunner mit 3:12 Siegen weiter auf dem zehnten und letzten Tabellenplatz. „Wer im zweiten Drittel durch viel zu viele Fouls ein bis dahin sehr ordentliches Spiel aus der Hand gibt in so einem wichtigen Endspiel, der muss sich über den Ausgang nicht wundern“, zog ERSCO-Coach Patrick Gerber verärgert sein Fazit.

Dabei hatte sein Team gut begonnen. Im ersten Abschnitt stand nicht nur die Defensive vor dem fangsicheren Schlussmann Severin Cesak sehr ordentlich. Die eigenen Offensiv-Nadelstiche veredelte der Gast in der 12. Minute auch zur 1:0-Führung. Nach flüssiger Kombination über die „Assistenten“ Andreas Huber und Xaver Magg war David Hornak mit schneller Kelle zur Stelle. Die Ottobrunner hatten mehr vom Spiel, weitere Treffer blieben vor dem ersten Drittelpause aber aus. Ein völlig verändertes Bild bot sich den rund 175 Zuschauern im Mittelabschnitt. Während die Oberbayern jetzt in relativer Regelmäßigkeit die Strafbank bevölkerten, übernahmen die Wagner-Städter die Regie. In Überzahl markierte Chris Maier zunächst den Ausgleich (24.). Nur Sekunden später war dann erstmals EHC-Topcenter Andreas Geigenmüller zur Stelle und brachte seine Farben beim 2:1 in die Vorhand. Während sein potentielles Ottobrunner Torjäger-Pendant Adam Kofron an diesem Abend vorwiegend mit Strafbank-Aufenthalten auffällig wurde (14 Minuten incl. 10 Minuten Disziplinarstrafe Mitte des zweiten Drittels), legten die Hausherren munter nach. In Minute 28 war erneut der abschlussstarke Geigenmüller beim 3:1 geistesgegenwärtig zur Stelle. Wütende Angriffe der Ottobrunner beantwortete Bayreuth mit einer weiteren Puckstafette: Dieses Mal mit Geigenmüller in der kreierenden Vorbereiterrolle für Torschütze Tom Schwarz beim 4:1 (29.).

Nach deutlicher Pausenansprache Gerbers kamen die keinesfalls aufsteckenden Gäste entschlossen zum Schlussdrittel zurück. „Durch aggressives Forechecking haben sich die Jungs wieder rangekämpft. Aber es hat leider nicht gereicht“, haderte der neue Chefcoach – unter dem zumindest in Sachen Einstellung ein merklicher Umkehrschwung erfolgte.

Neue Hoffnung im Abstiegskrimi keimte, als Xaver Magg in der 52. Minute auf Vorarbeit von Kapitän Markus Hulm endlich beim 2:4 eine neue Ziffernfolge auf die Anzeigetafel zauberte. Doch den neuerlichen Nackenschlag leitete wieder ERSCO-Schreckgespenst Geigenmüller ein. Seine kluge Vorarbeit verwandelte Yannis Steffens zur vermeintlichen Vorentscheidung beim 5:2 (57.). Doch die Ottobrunner blieben kämpferisch. Allerdings reichten die späten Treffer von Rik Knopf und erneut David Hornak nur noch zu Anschlusstreffern. Auf weiten Teilen der Vorstellung können die ERSCOs mit Blick auf die nahende Abstiegsrunde aufbauen. Dann muss man aber auch die Strafbank großräumiger umfahren. HARALD HETTICH

EHC Bayreuth – ERSC Ottobrunn 5:4 (0:1/4:0/1:3) Zuschauer: 175 Strafminuten: 16 / 24 + 10 Disziplinarstrafe gegen Kofron