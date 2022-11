SV Lohhof überrascht Tabellenzweiten

Von: Silke Andersson

Teilen

Geballte Freude: Milica Miljkovic, Katharina Richter, Nikola Ziegmann und Carina Malescha (von links) haben allen Grund zum Jubeln . © Gerald Förtsch

Gegen den SSC Freisen haben die Lohhofer Zweitliga-Volleyballerinnen in der heimischen BOS/FOS-Halle ihren zweiten Saisonsieg eingefahren. Überraschend, vor allem in der Deutlichkeit mit 3:0 (25:18, 25:17, 25:19) – denn Freisen war als Tabellenzweiter nach Unterschleißheim gekommen. Doch die Lohhoferinnen präsentierten sich wie ausgewechselt, mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einer deutlich geringeren Eigenfehlerquote ließen sie die Saarländerinnen nie richtig ins Spiel kommen.

Lohhof – Gleich der Auftakt der Partie machte deutlich, dass sich etwas getan hat: Mit einem Block holte Kapitänin Nikola Ziegmann den ersten Punkt, in den vergangenen Spielen auf Lohhofer Seite ein kaum vorhandenes Element. Ein Ass und ein kompromissloser Angriff von Carina Malescha folgten und auch im weiteren Verlauf hatten die Gastgeberinnen viele clevere Lösungen im Angriff zu bieten: Ein cleverer Lob hier, ein gezielter Linienschlag da und wenn es die Situation hergab, auch mal volle Power. Vor allem aber unterliefen ihnen deutlich weniger Fehler – und keine Fehlerserien. Das Risikomanagement, an dem Trainerin Elena Kiesling in den vergangenen Wochen viel gearbeitet hat, fruchtete plötzlich auf einen Schlag, als habe jemand einfach nur den Schalter umgelegt. Mit kontrolliertem Risiko erspielte sich der SVL eine 16:8-Führung, brachte den ersten Satz konsequent zum 25:18 nach Hause und machte im zweiten genau dort weiter.

In der Annahme strahlte Katharina Richter, die die erkrankte Libera Sabrina Himmel vertrat, eine bemerkenswerte Ruhe und Abgeklärtheit aus bei ihrem Zweitligadebüt. Auch Youngster Milica Miljkovic überzeugte bei ihrem Startsechsdebüt mit stabiler Annahme und viel Variabilität im Angriff. Die 18-Jährige wurde verdient zur wertvollsten Spielerin gewählt. Variabel konnte auch Zuspielerin Mona Boyer endlich ihr Spiel gestalten und ihre Mittelblockerinnen einsetzen. Einfach, weil fast jeder Ball von der Gegenseite zielgenau in ihre Hände befördert wurde.

„Der erste Ballkontakt“ war auch für Trainerin Elena Kiesling „der ganz klare Unterschied zu den anderen Spielen“. Neben dem Mentalcoaching unter der Woche: „Der Umgang auf dem Feld war viel entspannter.“ In der Tat spielte ihr Team nach dem Gewinn des ersten Satzes vollkommen harmonisch, selbstverständlich und nahezu fehlerlos weiter und jagte mit einer Riesenfreude in der Abwehr schier aussichtsloser Bällen hinterher. Auch als Freisen im dritten Durchgang ebenfalls in der Abwehr zulegte und plötzlich auch die gelegten Bälle für sich entdeckte, spielte das Team um Nikola Ziegmann ruhig und unbeeindruckt weiter.

„Der Knoten ist geplatzt“, strahlte die Kapitänin und fügte hinzu: „Wir haben ja schon gegen Karlsruhe und Vilsbiburg gute Sätze gespielt, aber heute haben wir es von Anfang bis Ende gezeigt.“ Leistungsmäßig war das auf jeden Fall ein riesiger Befreiungsschlag, in der Tabelle hat sich der zweite Sieg für den weiter Tabellenelften noch nicht ausgezahlt. Aber bleibt die Leistung so konstant, ist das nur eine Frage der Zeit. (SILKE ANDERSSON)

SV Lohhof – SSC Freisen 3:0 (25:18, 25:17, 25:19) SVL: Boyer, Malescha, Ziegmann, Miljkovic, Sonntag, Abakar, Richter; eingewechselt: Maletius.