Lohhofs Cheftrainerin Elena Kiesling gründet eine Plattform für Volleyballerinnen

Von: Silke Andersson

„Es entscheiden immer Männer in Führungspositionen, was mit Athletinnen und Trainerinnen passiert“; Elena Kiesling will das zusammen mit der Altdorfer Trainerin Christy Swagerty ändern. Sie haben im Netz eine Plattform gegründet – Arbeitstitel: „women 4 volleyball“ © Sven Leifer

Mannschaftsbilder für die sozialen Medien gehören nach Volleyballspielen zum guten Ton und bergen selten große Überraschungen. Doch das, das Lohhofs Zweitligatrainerin Elena Kiesling nach der Partie gegen den TV Altdorf gemeinsam mit ihrer Altdorfer Kollegin Christy Swagerty gemacht hat, hat durchaus Seltenheitswert: Zwei weibliche Coaches, gemeinsam mit den ebenfalls weiblichen Teammanagerinnen ihrer Mannschaften.

Lohhof – Zwar gibt es mit Brigitte Schumacher in Freisen noch eine dritte Cheftrainerin in der Zweiten Liga Süd, doch insgesamt sind Frauen in Führungspositionen der Ersten und Zweiten Bundesliga extrem unterrepräsentiert: Nicht einmal fünf Prozent der Cheftrainerstellen sind mit Frauen besetzt.

Ein Thema, das Elena Kiesling schon lange beschäftigt, auch weil sie selbst erfahren hat, dass Trainerinnen und Athletinnen in diesem männerdominierten Umfeld einen schweren Stand haben: Sei es, dass der Coach an sich einen guten Job gemacht und einer Spielerin viel beigebracht hat. Und sich dann die anzügliche Bemerkung zu knappen Beachoutfits und -figuren doch nicht verkneifen konnte. Oder dass Kompetenzen von Trainerinnen immer wieder in Frage gestellt werden und sie sich tagtäglich neu beweisen müssen.

Seltenes Bild: Mit Martina Banse (Teammanagerin SV Lohhof), Elena Kiesling (Trainerin SV Lohhof), Christy Swagerty (Trainerin TV Altdorf) und Annemarie Böhm (Teammanagerin TV Altdorf) stellt sich ein reines Frauenquartett dem Fotografen. © SV Lohhof

„Männer trinken ein Bier, nachdem sie sich im Training angebrüllt haben. Frauen haben einfach keine Lust mehr auf solche Umgangsformen und gehen“, beschreibt Kiesling. Beispiele gibt es zuhauf, und gerade in der Woche nach dem Foto in Altdorf ist Kiesling wieder mit verschiedenen Anfragen kontaktiert worden, die sich alle unter einem Stichwort zusammenfassen ließen: „In einem an sich weiblichen Sport entscheiden immer Männer in Führungspositionen, was mit Athletinnen und Trainerinnen passiert.“

In Kombination mit einem Spiegel-Artikel über einen heftigen Fall emotionalen Missbrauchs im Frauenhandball hat bei der Lohhofer Trainerin das Fass zum Überlaufen gebracht: „Es kann doch nicht sein, dass wir uns da nicht besser gemeinsam koordinieren und vernetzen.“

Die Idee war geboren: Eine Plattform im Netz, auf der sich Volleyballerinnen und Trainerinnen austauschen können, Arbeitstitel „women 4 volleyball“. Christy Swagerty war sofort dabei, die Amerikanerin ist aus ihrer Heimat viel mehr Frauen in Führungspositionen gewohnt und auch viel mehr Frauen, die dem Volleyball nach dem College als Trainerinnen erhalten bleiben. Darum soll es auf der Plattform ebenfalls gehen: Möglichkeiten und Wege aufzeigen, die Frauen im Volleyball auch möglich sind. Vernetzen, Unterstützen und Mentorship sind die Stichworte. „Das bestehende System, in dem die Männer so deutlich überrepräsentiert sind, reproduziert sich immer selbst und es bietet keine Alternativen für Frauen“, fasst Kiesling zusammen.

Gemeinsam haben sie und Swagerty in kürzester Zeit Grundwerte formuliert und ein Konzept auf die Beine gestellt, Website und Logo sind gerade in Arbeit. Für die verschiedenen Themenkanäle sprechen sie gerade Expertinnen an, die dort Fragen beantworten, Tipps geben und die Kanäle moderieren sollen. Das Feedback ist gut, Kiesling ist bei allen positiven Rückmeldungen aber wichtig, dass sich die Plattform nicht gegen männliche Trainer richtet: „Es gibt sehr gute männliche Trainer, die das reflektieren und gegensteuern. Aber das ändert nichts an den bestehenden Strukturen. Wir haben sicher nicht die Antwort auf alle Fragen, aber wir müssen mal anfangen, Bewusstsein zu schaffen!“ (SILKE ANDERSSON)