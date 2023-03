SV Lohhof II: Furiose Aufholjagd wir nicht ganz belohnt

Von: Silke Andersson

Teilen

Damen des SV Lohhof II unterliegen TSV Eibelstadt im Entscheidungssatz.

Lohhof – In ihrem erst zweiten Heimspiel in diesem Jahr mussten sich die Drittliga-Volleyballerinnen vom SV Lohhof II knapp dem TSV Eibelstadt im Entscheidungssatz mit 12:15 geschlagen geben. Dabei haben sie eine furiose Aufholjagd hingelegt, nachdem sie schlecht gestartet waren und schon mit 0:2 Sätzen zurücklagen. Sogar einen Matchball musste das Team um MVP Lena Müller abwehren, konnte sich dann aber recht solide in den fünften Satz retten. Dort war alles drin, beim letzten Seitenwechsel war Lohhof klar auf der Siegerstraße. „Doch dann haben wir uns ein paar echte Glanzpunkte geleistet“, beschreibt Trainer Christian Mürle die Eigenfehler ironisch, die sein Team noch um den Lohn für die Aufholjagd gebracht haben. Für ihn war es unter dem Strich „eine gerechte Punkteteilung, auch wenn wir den zweiten Punkt besser hätten gebrauchen können.“

Denn drei Spieltage vor Saisonende ist die Lohhofer Bundesligareserve weiterhin Tabellenneunter – und ob das für den Klassenerhalt reicht, ist noch nicht klar vom Deutschen Volleyballverband kommuniziert. Offiziell ist nur der Tabellensiebte sicher, doch da zwischen erster und zweiter Liga ab der kommenden Saison die neue, eingleisige „Zweite Liga Pro“ eingeführt wird, wird das wohl einige freie Plätze in der zweiten Liga Süd nach sich ziehen und damit auch Auswirkungen auf die Dritte Liga haben.

Davon geht zumindest Christian Mürle aus: „Ich rechne damit, dass es reicht, noch einen Platz nach oben zu klettern.“ Den will er mit seinem Team in den „Herzschlagspielen“ in Dresden am 18. und 19. März beim sächsischen Doppelspielwochenende gutmachen, wenn möglich, schon am kommenden Wochenende in Sonthofen.

Insgesamt ist der Coach mit dem Saisonverlauf zufrieden: „Wir sind in der Liga angekommen, man nimmt uns schon ernst.“ Vor allem, nachdem sein Team mit einem fulminanten 3:0-Sieg gegen den TB München ins Jahr 2023 gestartet ist und kurz darauf mit der DJK Augsburg-Hochzoll ein weiteres Spitzenteam 3:1 geschlagen hat. Doch diesen Lauf konnte das Team um Zuspielerin Felicitas Dammer nicht weiter auskosten, weil der Spielplan gleich drei spielfreie Wochenenden vorgesehen hat: „Das hat uns etwas aus dem Rhythmus gebracht“, meint Mürle. Mit Volldistanz gegen Eibelstadt hat sich seine Mannschaft auf jeden Fall wieder Spielpraxis verschafft und auch die Kämpferqualitäten aktiviert.

Die könnten am kommenden Sonntag gegen Sonthofen gefragt sein, denn auch da ging das Hinspiel über fünf Sätze. Mit dem besseren Ende für die Allgäuerinnen, die Ende November in eigener halle ihrerseits einen 0:2-Rückstand aufgeholt, dann aber zum glücklicheren Ende gebracht hatten.