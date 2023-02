SV Lohhof landet in Vilsbiburg dritten Sieg in Folge

Von: Silke Andersson

Revanche geglückt: Lohhof fährt bei den Roten Raben den sechsten Saisonsieg ein und verbessert sich auf Rang zehn. © Sven Leifer

Bei der Bundesligareserve der Roten Raben in Vilsbiburg haben die Lohhofer Volleyballerinnen ihren dritten Sieg in Folge gelandet, ein 3:0 (25:17, 27:25, 25:23), das in dieser Deutlichkeit nicht zu erwarten war. Denn das Hinspiel im November in Lohhof hatten die Niederbayerinnen noch mit 3:0 dominiert und den Gastgeberinnen damals überhaupt nur im dritten Satz eine Chance gelassen.

Lohhof – Doch diesmal spielten schon die Rahmenbedingungen für Lohhof, denn Vilsbiburg musste ohne gelernte Zuspielerin antreten. Als Ersatz machte Libera Sanja Dusanic ihre Sache zwar so gut, dass SVL-Trainerin Elena Kiesling der 17-Jährigen sofort die MVP-Medaille zuerkannte. Doch auf der Außenposition fehlte den Raben mit Jeanette Huskic die Angreiferin, die Lohhof im Hinspiel fast im Alleingang erschossen hatte.

Von dieser neuen Ausgangssituation profitierten die Gäste und gingen gleich mit einer mutigen Sprungaufschlagserie von Zuspielerin Mirjam Maletius 4:0 in Führung. In der Folge nutzen die SVL-Angreiferinnen mit cleveren Lobs in die Mitte des Rabenfeldes immer wieder aus, dass Vilsbiburg in der ungewohnten Aufstellung noch so seine Abstimmungsprobleme hatte und auch immer mal wieder für individuelle Fehler gut war.

Im Block waren wir echt miserabel, wir haben uns immer wieder die Hände wegschießen lassen.

Satz eins war somit eine klare Angelegenheit für den SVL, nur im Block, der gegen die Hochpässe von Dusanic eigentlich eine deutlich leichtere Angelegenheit hätte sein sollen als gewöhnlich, bekam das Team von Elena Kiesling noch keinen Zugriff: „Im Block waren wir echt miserabel, wir haben uns immer wieder die Hände wegschießen lassen“, monierte die Trainerin und machte das auch in den Auszeiten zum Thema, als die Raben im zweiten Satz erst 6:2 und, nachdem Lohhof bei 12:12 wieder dran war, gleich wieder 18:13 in Führung gingen.

Doch Lohhof riss sich zusammen und erspielte sich sogar mit einem erfolgreichen Block den ersten Satzball bei 24:22. Der saß noch nicht, im Gegenteil: Bei 24:25 musste das Team um Kapitänin Nikola Ziegmann sogar einen Vilsbiburger Satzball abwehren, bis die Raben Lohhof den zweiten Durchgang mit einem ihrer doch auffällig vielen Aufschlagfehler schenkten.

Mit konsequenterem Block zog Lohhof im dritten Satz zwar schnell mit 7:3 davon und hatte auch bei 24:19 gleich fünf Matchbälle. Doch erst der letzte saß, nachdem Kiesling noch beide Auszeiten genommen hatte. Auch wenn ihrer Ansicht nach „niemand Sorgen hatte, dass da etwas schief gehen kann“. Mit Saisonsieg Nummer sechs, der den SVL auf Tabellenplatz zehn bringt, war die Trainerin entsprechend zufrieden, vor allem aber „stolz aufs Team, weil wir das ohne Stress einfach durchgespielt haben“. (SILKE ANDERSSON)

Rote Raben Vilsbiburg II – SV Lohhof 0:3 (17:25, 25:27, 23:25) SVL: Maletius, Malescha, Hässlein, Sonntag, Ziegmann, Miljkovic, Richter; eingewechselt: Boyer, Iachemet, Hagn, Himmel.