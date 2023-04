SV Lohhof: Matthias Kock hört nach 280 Spielen als Hallensprecher auf

Von: Silke Andersson

Hallensprecher Matthias Kock: „Es muss einem wurscht sein, was die anderen denken, wenn man wie der Clown durch die Halle rennt.“ © Archiv/Michalek

Ungefähr 280 Spieltage in der Ersten, Zweiten und Dritten Liga hat Matthias Kock als Hallensprecher moderiert, weshalb „der Hallensprecher, der immer die La Ola macht“ nicht nur für viele Gastmannschaften untrennbar mit dem SV Lohhof verbunden ist. Aber jetzt macht der 56-Jährige Schluss, eine Entscheidung, die in den vergangenen Jahren gewachsen ist.

Lohhof – Bereits 2019 war Kock nach fast zwei Jahrzehnten als Abteilungsleiter der Volleyballer zurückgetreten, „damit da mal ein Nachfolger gefunden werden konnte. Sonst heißt’s, der macht das ja eh immer weiter.“ Doch Kock freut sich jetzt auf mehr freie Zeit, vor allem unverplante Wochenenden. Hilfseinsätze in der Zukunft schließt er nicht aus, „wenn’s brennt“. Doch am Samstagabend wird Kock beim letzten Zweitliga-Heimspiel 2023 des SVL gegen den VC Wiesbaden hochoffiziell zum letzten Mal durch das Rund der BOS/FOS-Halle fetzen, um die Zuschauer zur La Ola zu animieren.

Herr Kock, Abteilungsleiter der Volleyballer sind Sie am Grill geworden, als der damalige Herrencoach Sie überredet hat, das mal zu wagen. Wie war das mit dem Hallensprecherjob?

Ich habe immer schon den Hallensprecher gemacht, ganz am Anfang bei den Männern, die damals noch in der Zweiten Liga gespielt haben und dann ein, zwei Jahre mit Männern und Frauen in der Zweiten Liga. Aber ich bin genetisch vorbelastet. Mein leiblicher Vater Hans Werner Kock war Chefreporter beim SFB Berlin, er hat damals zum Beispiel die Maueröffnung moderiert. Von ihm habe ich diesen Bühnendrang, ich habe unheimlich viel Theater gespielt früher, die Abifeier moderiert, solche Sachen. Das hab ich schon immer gerne gemacht. Und mache es ja auch jetzt noch mit Sportlerehrung oder ICU Wirtschaftspreis. Man muss halt ein extrovertierter Typ sein. Vor allem muss es einem wurscht sein, was die anderen denken oder sagen, wenn man da unten wie der Clown durch die Halle rennt.

Was waren denn die schönsten Momente in den vergangenen 20 Hallensprecherjahren?

Ich kann nicht mehr genau sagen, welches Spiel. Aber es waren die Lokalderbys, als Dachau und Sonthofen noch in der Zweiten Liga waren. Die großen Spiele im Carl-Orff-Gymnasium, das richtig voll war! Da sind teilweise die Laute da gesessen mit Kopfhörern, weil es so laut war. Auch die Rückkehr ins COG nach dem Erstligajahr im Ballhausforum – da sind wir direkt wieder Meister geworden. Und dann die Möglichkeit, dass du als Hallensprecher diese Sportart so richtig leben kannst und der Mannschaft mit der Stimmung in der Halle in einer engen Situation zum Punkt verhelfen kannst.

Und gab es Momente, wo Sie froh waren, aus der Halle rauszukommen?

Das waren gar nicht die Geisterspiele während Corona, wo wir trotzdem den gleichen Sound gemacht haben, alles wie immer nur ohne Zuschauer. Das waren auch tolle Spieltage. Aber die schlimmen waren die, wo die Mannschaft nicht mitgemacht hat, nicht auf die Stimmung angesprungen ist. Aber ich verstehe auch nicht so richtig, wieso die Leute nicht mehr in die Halle kommen. Das wäre mein Herzenswunsch: Eine volle Halle!

(Das Gespräch führte Silke Andersson.)