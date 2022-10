Werden Lohhofs Volleyballerinnen drittklassig?

Von: Silke Andersson

Die Volleyball-Bundesliga (VBL) plant bereits für die Saison 23/24 im Frauenbereich eine eingleisige Liga zwischen der Ersten und den zweigleisigen Zweiten Ligen Nord und Süd. Diese neue Liga soll 2. Bundesliga Pro heißen, allerdings müssen im November noch die Bundesligaversammlung und die Mitgliederversammlung des Deutschen Volleyballverbandes zustimmen.

Lohhof – Ziel der zusätzlichen deutschlandweiten Frauenliga ist es, im Rahmen einer „wegweisenden Strukturreform“ den aktuell für viele Vereine zu großen Sprung von den Zweiten Ligen zur Ersten Liga zu verringern und somit wieder einen funktionierenden sportlichen Auf- und Abstieg zu etablieren.

Denn genau das war in den vergangenen Jahren der Punkt: In der Regel haben die Meister der Zweiten Liga Nord und Süd auf den Aufstieg verzichtet, weil ihnen der Sprung aus dem semiprofessionellen Zweitligaumfeld ins professionelle Erstligageschäft als nicht machbar erschien. Zwar hat die Liga dort mit verschiedenen Maßnahmen wie einem Stufenplan, Vorlizensierungsverfahren oder Wildcards bereits Unterstützung geboten, doch das grundsätzliche Problem damit offensichtlich nicht gelöst bekommen.

Auch Martina Banse, Teammanagerin des Lohhofer Zweitligateams, kennt dieses Problem, sogar aus eigener Erfahrung, denn der SVL hat beide Varianten schon durchlebt: 2008 hat man als Meister der Zweiten Liga den Sprung gewagt und nach einer lehrreichen Low-Budget-Saison mit nur einem Sieg den Ausflug ins Oberhaus wieder beendet. Kurz darauf ist die Mannschaft erneut Zweitligameister geworden, hat aber auf den Aufstieg verzichtet.

„Grundsätzlich sind wir uns einig, dass wir etwas tun müssen, um Volleyball nach vorne zu bringen“, sagt Banse, die auch von Beginn an Teil der VBL-Arbeitsgruppe war, die sich vor gut zehn Monaten gegründet hatte, um die Strukturreform in Angriff zu nehmen. „Der Ansatz, die Lücke zur Ersten Liga zu schließen, ist richtig und wichtig“, ergänzt sie. Die neue Zweite Liga sieht die SVL-Teammanagerin allerdings mit gemischten Gefühlen: „Das Alleinstellungsmerkmal gerade hier im Süden Bayerns wieder ein Leuchtturm zu sein, ist reizvoll. Aber der Aufwand ist erheblich – allein wenn man die Fahrten bis nach Stralsund oder Emlichheim an der deutsch-niederländischen Grenze betrachtet. Die Spielerinnen, die das mitgehen können, muss man erst mal finden.“

Auch im Abteilungs- und Vereinsvorstand hat Banse das Thema vorgestellt. Mit dem Ergebnis, „dass es für uns in der Kürze der Zeit für die Saison 23/24 nicht machbar ist.“ Grundsätzlich hält Banse die 2. Bundesliga Pro aber für „ein spannendes Projekt“. Viele Fragen sind aber noch offen, etwa, ob man als Süd-Zweitligist bei Einführung der Pro-Liga dann noch Zweitligastatus behält. Doch bis diese Details geklärt werden, muss die Strukturreform überhaupt erst einmal von den Mitgliederversammlungen der VBL und des Verbandes verabschiedet werden. (SILKE ANDERSSON)