SV Lohhof: Rechnen ist sinnlos in einer verrückten Liga

Von: Silke Andersson

„Sehr gute Mentalität“: Trainer Fabian Gumpp ist dennoch vorsichtig mit einer Prognose. Corona sorgt für verzerrte Tabelle © Dieter Michalek

Lohhof – In der Regionalliga rangieren die Volleyballerinnen des SV Lohhof gerade auf Platz drei, allerdings hat die Mannschaft von Trainer Fabian Gumpp auch schon fast zwei Drittel ihrer Spiele absolviert. Andere Teams in der Liga waren coronabedingt bisher deutlich weniger im Einsatz und haben bis zu fünf Spiele Rückstand, weshalb der SVL-Coach auch sehr vorsichtig ist: „Jede Mannschaft kann gerade relativ schnell fallen oder klettern“, ist Gumpp klar.

Mit einer Ausnahme: Der TSV Turnerbund München ist dem Rest der Liga mit blütenreiner Weste enteilt: elf Siege, keine Niederlage, nur im allerersten Saisonspiel haben sich die ambitionierten Nachwuchstalente des bayerischen Stützpunkts überhaupt einen Satzverlust geleistet. Die Aufstiegsfrage dürfte also geklärt sein, doch nach unten ist noch nichts entschieden. Zumindest ist Gumpp auch da vorsichtig:

Zumal in der Liga offensichtlich jeder jeder schlagen kann, mal von den TB-Frauen abgesehen. Lohhof beispielsweise hat sein Hinspiel gegen den aktuell Zweiten Esting klar gewonnen, gegen den momentan Vorletzten SV Schwarzweiß München aber mit 1:3 verloren – doch der ist drei Spiele im Rückstand.

Jetzt steht am Sonntag das Rückspiel gegen Schwarzweiß in der Unterschleißheimer BOS/FOS-Halle an (Sonntag, 13 Uhr) an – und die SVL-Frauen sind ganz klar auf Revanche aus. Das nötige Selbstvertrauen dürfte nach einem ärgerlichen 2:3-Jahresauftakt jetzt Kleinaitingen auch wieder da sein. Denn zuletzt hat die SVL-Reserve einen 0:2- und 19:22-Rückstand gegen den SV Hahnbach noch in einen Tiebreaksieg gedreht. Mehr „Kopf-aus-der-Schlinge-Ziehen“ geht kaum. „Da haben wir uns über eine sehr gute Mentalität nach oben gezogen. Im fünften Satz waren wir beim offenen Schlagabtausch voll da, haben sehr gut aufgeschlagen und geblockt und im Zuspiel gute Entscheidungen getroffen“, ist Gumpp voll des Lobes über diesen zunächst nicht zu erwartenden Sieg, nachdem auch das Hinspiel in Hahnbach ganz knapp im Tiebreak verloren gegangen war.

Die gute Leistung konnte sein Team auch konservieren, das nächste Spiel gegen den TB Regenstauf war ein klares 3:0. Jetzt also Schwarzweiß München zum Zweiten und direkt danach das Verfolgerduell gegen Esting. Wenn die beiden Teams nach dem Wochenende überhaupt noch Tabellennachbarn sind. „Wir werden das nicht durchrechnen“, macht Fabian Gumpp deutlich“, „denn die Liga ist einfach zu verrückt.“ Und bis alle verlegten Spiele nachgeholt sind, wird sich an der verzerrten Tabelle so schnell auch nichts ändern.