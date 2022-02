SV Lohhof in Vilsbiburg ohne Chance

Von: Silke Andersson

Teilen

Trainerin Elena Kiesling. © Dieter Michalek

Klare 0:3-Niederlage bei den Roten Raben Vilsbiburg.

Lohhof - Zweitligaspiele unter der Woche werden sicher nicht die neue große Leidenschaft der Lohhofer Volleyballerinnen: Bei ihrem Nachholspiel am Mittwochabend in Vilsbiburg haben die Roten Raben die SVL-Frauen ziemlich überrumpelt und mit einem glatten 0:3 (21:25, 20:25, 13:25) auf die kurze Heimreise geschickt. Das war - vor allem in dieser Höhe - doch überraschend. Denn im Hinspiel hatte sich Lohhof noch klar mit 3:0 durchgesetzt und insgesamt als Tabellenfünfter vor dem Rückspiel bislang auch doppelt so viele Spiele gewonnen wie Vilsbiburg als Zehnter. Vor der Partie hatten sie in Lohhof noch ein paar optimistische Zahlenspielchen gewagt: Mit einem Sieg in Vilsbiburg und einem weiteren am Sonntag beim Heimspiel gegen Aufsteiger Freisen hätte man den Anschluss an das Führungsquartett um Dingolfing, Altdorf, Wiesbaden und Grimma wieder herstellen können - doch zumindest der erste Teil des Punkteplans erschien am Mittwochabend recht schnell als etwas zu ambitioniert. Im ersten Durchgang waren die SVL-Frauen punktemäßig noch ganz gut dabei, auch wenn die Stammformation nicht die Sicherheit an den Tag legte, wie noch in Dresden und auch Grimma zuletzt. Nur in der Abwehr kamen die SVL-Frauen annähernd auf Normallevel, was aber oft vergebene Liebesmühe war, weil der Angriff danach daneben ging.

Auch diesmal waren die Wechselmöglichkeiten begrenzt, doch nachdem der erste Satz noch relativ knapp mit 21:25 an die Raben ging, zog SVL-Trainerin Elena Kiesling im zweiten Durchgang alle ihre Joker und brachte Nora Losert für Laura Müller und Joana Hurler für Carina Malescha. Hurler konnte erstmals nach ihrer Corona-Pause wieder mitmischen und auch ein paar Akzente setzen, doch unter dem Strich „war uns Vilsbiburg nicht nur einen Schritt voraus, sondern immer drei Schritte schneller“, so Kieslings nüchternes Fazit.

Youngster Lena Müller tut sich schwer

Am auffälligsten war das in Annahme und Block, was sich allerdings auch gegenseitig bedingte. Weil die SVL-Annahmen in alle Richtungen schossen, musste Zuspielerin Stefanie John ordentlich Strecke machen in der riesigen Vilsbiburger Ballsporthalle und konnte den Ball oft nur noch hoch auf die Außenpositionen befördern. Dort tat sich vor allem Youngster Lena Müller schwer mit einem überragenden Block von Vilsbiburgs Diagonalspielerin Ehize Omoghibo, die nicht nur groß, sondern auch mit einer sehr sauberen Blocktechnik ausgestattet ist. Angreifen kann die Amerikanerin auch sehr ordentlich - dafür gab’s den MVP-Titel. Auf Lohhofer Seite verdiente sich den Stefanie John, die mit Nikola Ziegmann noch am erfolgreichsten Gegenwehr leisten konnte.

Rote Raben Vilsbiburg II - SV Lohhof 3:0 (25:21, 25:20, 25:13) SVL: John, Malescha, Laura Müller, Fischer, Lena Müller, Ziegmann, Himmel eingewechselt: Hurler, Losert