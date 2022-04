SV Lohhof: Zweitliga-Volleyballerinnen gehen selbstbewusst ins letzte Saisonspiel

Von: Silke Andersson

Starke Leistung im letzten Auswärtsspiel der Saison: Lohhofs Kapitänin Stefanie John kann zufrieden sein, © Gerald Förtsch

Lohhofs Damen präsentieren sich in starker Verfassung.

Lohhof – Die letzte Auswärtsfahrt der Saison 2022/23 war für die Lohhofer Zweitliga-Volleyballerinnen ausgerechnet eine der längsten: An die sechs Stunden haben sie am Karsamstag im Reisebus verbracht, um im saarländischen Holz dann in etwas über einer Stunde Spielzeit den proWIN Volleys in drei schnellen Sätzen drei Punkte abzunehmen und sich flugs wieder auf die fast 500 Kilometer lange Heimreise zu machen. Dabei wäre das Thema Holz eigentlich schon vor Weihnachten erledigt gewesen, doch den ursprünglichen Termin wie auch den ersten Nachholtermin im Februar musste der SVL coronabedingt verschieben.

Nun also zum Finale nochmal richtig Kilometer, „aber wir haben uns auf diese letzte Auswärtsfahrt gefreut und sind da locker rangegangen“, erklärt Kapitänin Stefanie John. So startete ihr Team gleich mit viel Stimmung in die Partie, die auch nötig war. Denn von den Tribünen der ehemals als „grüne Hölle“ betitelten Saarbrücker Halle kam kaum ein Laut, zu Beginn hatten vielleicht 20 Zuschauer den Weg in die Halle gefunden. Doch echte Unterstützung war das nicht, die als abgeschlagenes Tabellenschlusslicht keine Chance mehr auf den sportlichen Klassenerhalt hatten.

Entsprechend leicht taten sich die Lohhoferinnen: Stefanie John konnte aus einer sehr stabilen Annahme einsetzen, wen immer sie wollte. In der Mitte waren Clara Fischer und Laura Müller immer zur Stelle, auf außen droschen Nikola Ziegmann und Lena Müller die Bälle ins Holzer Feld wie lange nicht mehr. Auch Carina Malescha präsentierte sich auf der Diagonalposition wieder in einer Form, die der Holzer Coach Frederik Scheller als mvp-würdig ansah.

Für seine Kollegin auf der Lohhofer Bank war es ein entsprechend entspannter Abend. Elena Kiesling musste sich keine Gedanken machen, was sie wie verändern könnte. Sie musste nicht wechseln – aber sie konnte: In jedem Satz kamen Felicitas Dammer und Milica Miljkovic aus Lohhofs Regionalligateam zum Doppelwechsel, außerdem übernahmen Linda Sonntag nach der Hälfte der Partie eine Mittelblockposition und Sandra Baier löste Sabrina Himmel auf dem Liberoposten ab.

Insgesamt ein rundum harmonischer und konsequenter Auftritt der SVL-Frauen, die vor allem in Block und Feldabwehr ihren Kontrahentinnen weit überlegen waren. Wenn diese Form die letzte Trainingswoche übersteht, erwartet die Fans zum Saisonabschluss am Samstagabend (19 Uhr) ein heißer Tanz mit dem Tabellendritten aus Altdorf in der Unterschleißheimer BOS/FOS-Halle.

WIN Volleys TV Holz - SV Lohhof 0:3 (15:25, 19:25, 21:25) SVL: John, Malescha, Laura Müller, Fischer, Lena Müller, Ziegmann, Himmel; eingewechselt: Baier, Sonntag, Dammer, Miljkovic