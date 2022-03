SV Lohhof vergibt acht Matchbälle, sammelt aber 8600 Euro für Geflüchtete

Von: Silke Andersson

Drama in fünf Akten: Lohhof (Nora Losert) kämpft letztlich vergebens und verliert im Tiebreak 22:24. © birgit Gleixner

Pures Drama haben sich die Lohhofer Zweitliga-Volleyballerinnen beim S-Bahnderby gegen den TV Planegg-Krailling geliefert: Nach über zweieinhalb Stunden Spielzeit unterlagen sie in der Unterschleißheimer BOS/FOS-Halle trotz acht eigener Matchbälle in der Verlängerung des Tiebreaks mit 22:25.

Lohhof – Bei aller Enttäuschung über die vielen vergebenen Chancen konnte Trainerin Elena Kiesling der Niederlage zumindest etwas Positives abgewinnen: „Es freut mich, dass es so ein riesen Fight war. Die zwei Punkte gegen den Abstieg hat sich Planegg wirklich verdient.“ SVL-Teammanagerin Martina Banse war über das Drama in Überlänge auch nicht so traurig, so war mehr Zeit, Spenden für ukrainische Geflüchtete in Unterschleißheim zu sammeln. Insgesamt kam dank der Zuschauer und Sponsoren die stolze Summe von 8600 Euro zusammen – sogar die Planeggerinnen stifteten 200 Euro aus ihrer Mannschaftskasse.

Sie gingen, beflügelt durch ihren 3:0-Sieg in Stuttgart am Samstagabend nach einmonatiger Spielpause und mit Sepp Wolf als neuem Trainer an der Seitenlinie, von Beginn an selbstbewusst an den Vergleich mit dem Lokalrivalen heran. Allerdings ohne gelernte Zuspielerin. Als Vertretung für die verletzten Regisseurinnen zog die gelernte Außenangreiferin Ann-Kathrin Stichlmair die Fäden im Planegger Spiel. Das tat die 20-Jährige sehr solide, wofür Elena Kiesling ihr auch die MVP-Medaille verlieh. „Aber es war ein ganz simples Spiel, gegen das wir taktisch nicht gut gespielt haben“, kritisiert die SVL-Trainerin ihr eigenes Team. Das verlor den ersten Durchgang knapp und konnte sich auch den zweiten Satz erst nach Abwehr von zwei Planegger Satzbällen sichern.

Schon da war die Partie durch viel unorthodoxes Gewurschtel, fast endlose Ballwechsel und wenige klare Aktionen auf beiden Seiten gekennzeichnet, aber eben äußerst kampfbetont und spannend. Als dann im dritten Satz die Spendenbereitschaft enorm in die Höhe schoss – für 60 Minuten Privatkonzert der Blaskapelle Unterschleißheim wurden am Ende 1100 Euro geboten – lief’s augenscheinlich auch für die Gastgeberinnen: 14:8 waren sie vorne, leisteten sich dann aber wieder schnelle Fehler in Serie, sodass Planegg sich den Satz noch mit 25:21 holte. Nach dem erneuten Satzausgleich waren die Lohhoferinnen auch im Tiebreak bei 14:11 wieder so gut wie durch – und wieder ging alles dahin. Ab 14:14 war die Partie dann eine reine Nervenschlacht mit Matchbällen auf beiden Seiten.

Besonders nervenstark zeigte sich auf SVL-Seite dabei die erst 17-jährige Milica Miljkovic, die durch die kurzfristige Erkrankung von Lena Müller ihr Startsechsdebüt gab: „Sie hat uns im Spiel gehalten“, war auch Kiesling beeindruckt von der jungen Serbin, die aus Lohhofs Zweiter Mannschaft aufgerückt und interessanter Weise vor der Saison auch in Planegg im Gespräch war. Doch das Happy End für ihre Premiere blieb aus und Lohhofs neuer Youngster traurig mitten im Spielfeld liegen, als Planeggs letzter Aufschlag von ihren Armen unerreichbar für Zuspielerin Stefanie John Richtung Schiedsrichterstuhl spritzte. (SILKE ANDERSSON)

SV Lohhof – TV Planegg-Krailling 2:3 (21:25, 27:25, 21:25, 25:17, 22:24) SVL: John, Malescha, Laura Müller, Ziegmann, Miljkovic, Himmel; eingewechselt Schneider.