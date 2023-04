SV Lohhof: Starke Aufschlagserie im Tiebreak führt zum Sieg

Von: Silke Andersson

Stefanie John macht nächste Saison weiter, nach Auszeit und überraschendem Comeback. © SV Lohhof

Mit zwei Punkten im Gepäck und ein paar unvergesslichen Momenten sind die Lohhofer Zweitliga-Volleyballerinnen von ihrer letzten langen Auswärtsfahrt der Saison nach Sachsen heimgekehrt. Die zwei Punkte gab es als verdiente Belohnung für den Tiebreak-Sieg am Sonntag beim Tabellenfünften Grimma, den sich das Team um Kapitänin Nikola Ziegmann mit viel Moral und einer sehenswerten Mannschaftsleistung erkämpfte.

Lohhof – Denn nach gelungenem Start war das Team, das das gesamte Wochenende von Scout Fabian Zeitler als Vertretung für die erkrankte Trainerin Elena Kiesling gecoacht wurde, schon mit 1:2-Sätzen im Rückstand. Doch davon zeigte sich die Mannschaft um „Aushilfskraft“ Stefanie John wenig beeindruckt: „Wir haben uns gesagt: Jetzt sind wir hierhergefahren, dann wollen wir auch ein Spiel gewinnen“, erklärt die Zuspielerin, die sich nach der vergangenen Saison zunächst einmal in eine Kreativpause auf unbestimmte Zeit verabschiedet hat.

Doch seit sich Mona Boyer vor ein paar Wochen am Rücken verletzt hat, ist John wieder zur Stelle und wieder zum wichtigen Joker im Team geworden. Bereits am Samstag in Dresden bescherten ihr ihre Einwechslungen die MVP-Medaille, auch wenn sie die knappen Satzverluste ihres Teams im ersten und dritten Durchgang nicht verhindern konnte. Dafür aber am Sonntag den zweiten Spielverlust, denn mit John gelang den Lohhoferinnen im vierten Satz gegen Grimma ein beachtliches Comeback, mit 25:15 kämpften sich die Gäste in der berüchtigten Muldental-Hölle in den Tiebreak.

„Die Stimmung dort war bombastisch wie immer“, erinnert sich die Zuspielerin an viele intensive Duelle mit dem langjährigen Zweitligarivalen, der sich nach dieser Saison in die 2. Liga Pro verabschieden wird. Doch das vorerst letzte Aufeinandertreffen werden John und ihre Kolleginnen in ganz besonderer Erinnerung behalten: Als sie auch im Tiebreak 9:13 zurücklagen, war die Sache eigentlich gelaufen. Doch Stefanie John hatte offensichtlich noch keine Lust, heimzufahren. Von 9:13 brachte sie ihre Mannschaft mit guten Aufschlägen und dann sehr konsequentem Spielaufbau Punkt um Punkt heran. Bei 11:13 nahm Grimma-Coach Jorge Munari die erste Auszeit, bei 13:13 die zweite und als sich seine Mannschaft beim Matchball noch ein Ass von Stefanie John einfing, blieb dem Argentinier nur noch eins: Die Rückkehrerin zum zweiten Mal an dem Wochenende als wertvollste Spielerin auszuzeichnen.

Bei aller Freude über so ein Finish war Stefanie John aber vor allem begeistert von der Mannschaftsleistung: „Das war einfach nur Vollgas! Alle da, alle wach, alle zusammen.“ Dass ihr das doch mehr gefehlt hat, als sie gedacht hätte, ist der 27-Jährigen aber nicht erst da aufgefallen: „Ich werde nächste Saison wieder weitermachen“, verrät sie und freut sich auf das wahrscheinlich komplett veränderte Gesicht der Liga, wenn viele langjährige Kontrahenten wie Grimma den Schritt Richtung Pro Liga gehen: „Das wird spannend und mal wieder etwas Neues!“ (SILKE ANDERSSON)

VCO Dresden – SV Lohhof 3:0 (25:23, 25:21, 25:23) ESA Grimma Volleys - SVL 2:3 (21:25, 25:20, 25:21, 15:25, 13:15) SVL: Maletius, Malescha, Iachemet, Ziegmann, Abakar, Wehl, Richter; eingewechselt: John, Hurler.