Volleyball: SV Lohhof atmet durch – Abstieg ist vom Tisch

Von: Silke Andersson

Fährt nicht mit nach Waldgirmes: Elena Kiesling, die Trainerin der Lohhofer Volleyballerinnen. © Dieter Michalek

Die erlösende Nachricht für die Lohhofer Zweitliga-Volleyballerinnen kam am Donnerstagabend. In einer E-Mail zur zukünftigen 2. Bundesliga Pro (siehe unten), die ab der kommenden Spielzeit zwischen Erster und Zweiter Bundesliga eingeführt werden soll, hieß es ganz knapp: „Regelabsteiger verbleiben in der 2. Bundesliga Nord und Süd.“ Das bedeutet, dass der SV Lohhof auch in der kommenden Saison sicher zum Kreis der Zweiten Liga Süd gehört, auch wenn er von seinem derzeitigen Abstiegsplatz in den noch ausstehenden neun Spielen der Spielzeit 22/23 nicht mehr wegkommen sollte.

Lohhof – Diese Information, über die schon viel spekuliert, die aber noch nicht offiziell veröffentlicht worden war, nimmt auch viel Druck aus der anstehenden Auswärtspartie an diesem Samstag in Waldgirmes (20 Uhr). Zwar war Trainerin Elena Kiesling optimistisch, dass ihr Team das bislang sieglose Schlusslicht auch ein weiteres Mal auf Distanz halten kann.

Aber die Begleitumstände für die Fahrt nach Mittelhessen sind alles andere als optimal: Die verletzten Mittelblockerinnen Nura Abakar, Linda Sonntag und Livia Hässlein sind zwar wieder ins Training eingestiegen, doch auf die Unterstützung der erfahrenen Feuerwehrfrauen Lisa Wehl und Christina Kock muss das Team diesmal verzichten. Auch auf Zuspielerin Mona Boyer, die rückenbedingt pausiert. Und dann ist auch die Trainerin selbst diesmal fortbildungsbedingt nicht mit von der Partie.

Doch ohne die Sorge um den Klassenerhalt kann das Team unter der Leitung von Scout Fabian Zeitler nun befreit aufspielen – und vielleicht lässt das den Knoten ja endgültig platzen, der das Team in den vergangenen Wochen in den entscheidenden Situationen ein paar schnelle Fehler zu viel machen ließ. (SILKE ANDERSSON)

16 Teams beantragen Lizenz für neue 2. Bundesliga Frauen Pro

Die neue bundesweite zusätzlichen 2. Volleyball-Liga (2. Bundesliga Frauen Pro) ist offenbar begehrt. Laut einer Pressemitteilung der Volleyball-Bundesliga (VBL) wollen 16 Teams dort in der Saison 2023/24 starten. Zweitligist Lohhof ist nicht darunter, kann sich aber seit Donnerstag darüber freuen, dass es wegen dieser neuen Spielklasse keinen Absteiger in der aktuellen Saison geben wird. Nachdem mit DSHS SnowTrex Köln, TSV Bayer 04 Leverkusen, SCU Emlichheim, VC Allbau Essen, ESA Grimma Volleys und SSC Freisen bereits sechs Vereine aus der 2. Bundesliga Frauen im November vergangenen Jahres einen Lizenzantrag für die 2. Bundesliga Pro gestellt hatten, sind nun vor Ablauf der Frist auch Anträge von Skurios Volleys Borken, Stralsunder Wildcats, ETV Hamburg und TV Dingolfing eingegangen. Nach dem Rückzug aus der 1. Bundesliga (Insolvenzantrag) hat NawaRo Straubing ebenfalls einen Lizenzantrag gestellt.



Der Deutsche Volleyball-Verband hat Sonderspielrechte für seine Nachwuchsstützpunkte VCO Dresden und VCO Berlin angezeigt. VfL Oythe aus der 2. Bundesliga Frauen Nord und Binder Blaubären Flacht, ein Verein aus dem Amateurbereich der DVV-Ligen, haben einen Wildcard-Antrag gestellt, über den die VBL-Geschäftsführung in den kommenden Wochen entscheiden wird. Weiterhin liegt ein Antrag des BBSC Berlin auf einen freien Platz vor. (mm)