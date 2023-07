TC Ismaning: Der Abstiegskandidat hat Lust auf Überraschungen

Von: Nico Bauer

Unverändertes Konzept: Topspieler Jakob Schnaitter stammt wie der Rest der TCI-Stammschaft aus der Region. © Birgit Gleixner

Die 2. Bundesliga war für den Tennisclub Ismaning schon zweimal ein Erlebnis, dass dann auch mit dem Abstieg endete. Heute (13 Uhr) startet die Mannschaft gegen den BASF TC Ludwigshafen in die Saison, in der der TCI Abstiegskandidat Nummer eins ist, der richtig Lust auf Überraschungen hat.

Ismaning – Auch nach der Meisterschaft in der Regionalliga ist Ismaning sich selbst treu geblieben. Die Verantwortlichen weichen keinen Millimeter von dem Konzept ab, mit sechs deutschen Spielern aus der Region anzutreten. In der Meldeliste gibt es nicht einmal Ausländer an der Spitze. Mannschaftsführer Florian Kirschner sagt, dass man diese internationalen Meldungen nur überlegte, damit noch der eine oder andere Spieler in der Zweiten Mannschaft eingesetzt werden kann.

Gegenüber der Meistersaison gibt es nur eine Veränderung im Kader. Das Ismaninger Eigengewächs Marko Krickovic verließ seinen Heimatverein in Richtung STK Garching. Der Mannschaftsführer konnte die Freitagsspieltage der 2. Bundesliga mit seinem Beruf nicht vereinbaren. Als Mannschaftsführer übernahm Florian Kirschner die Organisation. Sportlicher Ersatz ist Florian Dafcik, der in Garching wohnt und vom TC Blutenburg den Verein gewechselt hat.

Topspieler der Ismaninger ist heuer Jakob Schnaitter, der heuer auf der Profitour schon mehrere Doppelturniere gewonnen hat. Mit seinem Weltranglistenplatz 800 hat er einen riesigen Leistungssprung gemacht, aber die Kontrahenten in der 2. Bundesliga stehen eher um die 200 in der Welt.

Das Ismaninger Stammteam bilden Jakob Schnaitter, Dennis Bloemke, Maximilian Homberg, Thomas Dafcik, Michael Weindl und Mark Wallner. Wenn sich niemand verletzt, dann wird diese Mannschaft durchspielen. An den Spieltagen werden die Ismaninger immer noch einen bis zwei Ersatzspieler dabei haben. Sportlich hoffen sie, über den Zusammenhalt der Freunde-Clique Überraschungen zu schaffen.

„Wir haben schon ein paar Mannschaften, gegen die wir Chancen haben können“, sagt Kapitän Florian Kirschner. Dazu wird der Kontrahent Ludwigshafen nicht gehören. Diese Mannschaft möchte zurück in die 1. Bundesliga und ist mit den besten Spielern der Meldeliste für den TCI eine Nummer zu groß. Kirschner rechnet sich eher Chancen für das Gastspiel beim TV Reutlingen (Sonntag, 11 Uhr) aus. In den weiteren Heimspielen gegen den TC Wolfsberg Pforzheim (14. Juli, 13 Uhr), den TC Augsburg Siebentisch (16. Juli, 11 Uhr) und den TC Weiß-Blau Würzburg (28. Juli, 13 Uhr) dürfen sich die Fans des TC Ismaning auf großen Sport freuen. Und wenn dem TCI in den acht Saisonspielen zwei bis drei Siege gelingen, dann könnte der erste Klassenerhalt in der 2. Bundesliga für den TCI gelingen. (NICO BAUER)

Kader

1. Jakob Schnaitter, 2. Dennis Bloemke, 3. Maximilian Homberg, 4. Thomas Dafcik, 5. Michael Weindl, 6. Marc Meigel, 7. Mark Wallner, 8. Nikola Boskov, 9. Yannick Maser, 10. Björn Petersen, 11. Leon Wunderlich, 12. Oliver Frank, 13. Paul Haase, 14. Paul Schüßler, 15. Ron Heger, 16. Noah Lambauer (Österreich), 17. Florian Kirschner.